Σε αυτό το επεισόδιο του Σινεμά στη Σέντρα, ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης συζητούν για τις ταινίες και την απρόσμενη ανακάλυψη του Φεστιβάλ Καννών 2026.

Στο σημερινό επεισόδιο: Λίγες μέρες μετά την επιστροφή του από το 79ο Φεστιβάλ των Καννών, ο Γιάννης Ζουμπουλάκης συνομιλεί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο αναφέροντας όλα όσα του άρεσαν στο φεστιβάλ και πιθανόν θα αρέσουν και σε κείνον. Από το Fatherland του Πάβελ Παβλικόφσκι, μέχρι το Φιόρδ του Κριστιάν Μουντζίου, από το Sudain του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, ως το Coward του Λουκάς Ντον, το Φεστιβάλ των Καννών ήταν γεμάτο με ταινίες που κοιτάζουν επίμονα τους προβληματικούς καιρούς μας, είτε μέσα από σύγχρονες ιστορίες, είτε μέσα από το παρελθόν. Και ποια αγάπησε περισσότερο; Ω, μα ένα …ποδοσφαιρικό ματς!