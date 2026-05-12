Αμετανόητος και αποφασισμένος να «πεθάνει» πολιτικά στο τιμόνι της χώρας εμφανίστηκε ο Κιρ Στάρμερ.

Παρά τον κλοιό των παραιτήσεων που στενεύει επικίνδυνα και τις κραυγές για άμεση αποχώρηση, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ύψωσε τείχος απέναντι στους αμφισβητίες του μέσα στο ίδιο του το Υπουργικό Συμβούλιο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να παραδώσει τα κλειδιά της Ντάουνινγκ Στριτ χωρίς μάχη.

Συγκεκριμένα ο Στάρμερ ανέφερε στους υπουργούς του:

«Όπως είπα και χθες, αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα και την ευθύνη για την υλοποίηση της αλλαγής που υποσχεθήκαμε.

Το τελευταίο 48ωρο υπήρξε αποσταθεροποιητικό για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και για τις οικογένειες.

Το Εργατικό Κόμμα διαθέτει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την αμφισβήτηση ενός ηγέτη και αυτή η διαδικασία δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Η χώρα περιμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνάμε. Αυτό ακριβώς κάνω εγώ και αυτό οφείλουμε να κάνουμε ως υπουργικό συμβούλιο».

Παραιτήθηκε η Μιάτα Φανμπούλε

Η Μιάτα Φανμπούλε, ένα από τα πιο υποσχόμενα στελέχη της νέας γενιάς των Εργατικών και στενή σύμμαχος του Εντ Μίλιμπαντ, εγκαταλείπει το υπουργικό της πόστο, δίνοντας το σύνθημα για μια «ελεγχόμενη» αποκαθήλωση του Πρωθυπουργού.

Η Φανμπούλε δεν ζητά την άμεση πτώση του, αλλά απαιτεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εξόδου, μια κίνηση τακτικής που πολλοί μεταφράζουν ως στρώσιμο χαλιού για την επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Προτρέπει τον Στάρμερ να «ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια ομαλή μετάβαση, έτσι ώστε μια νέα ομάδα να μπορέσει να υλοποιήσει την αλλαγή που υποσχεθήκαμε στη χώρα». Ανάλογα με τη διάρκεια αυτού του θεωρητικού χρονοδιαγράμματος, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δώσει χρόνο στον Άντι Μπέρναμ, τον δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ, να βρει μια βουλευτική έδρα και να επιστρέψει στο κοινοβούλιο ως βουλευτής των Εργατικών.

Η Μιάτα Φανμπούλε εξελέγη βουλευτής μόλις το 2024, επομένως πρόκειται για μια τολμηρή κίνηση από μια σχετικά νέα βουλευτή. Με προϋπηρεσία στην ηγεσία του New Economics Foundation (μιας αριστερής δεξαμενής σκέψης), προήχθη γρήγορα σε υπουργικό ρόλο υπό τον Εντ Μίλιμπαντ στο Υπουργείο Ενεργειακής Ασφάλειας, πριν μετακινηθεί στο Υπουργείο Στέγασης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.