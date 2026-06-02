Νέα κεντροαριστερή κυβέρνηση υπό την ηγεσία της 48χονης Μέτε Φρεντέρισκεν έχει και πάλι η Δανία, και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα ως μέρος του κυβερνητικού της προγράμματος, το νέο σχήμα σκοπεύει να αντισταθεί στις αμερικανικές πιέσεις σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας, να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και να προχωρήσει στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Οι ανακοινώσεις ήρθαν ύστερα από περισσότερους από δύο μήνες διαπραγματεύσεων, και έτσι η πρωθυπουργός ξεκινάει την τρίτη διαδοχική κυβέρνησή της, μια εξέλιξη που ενδέχεται να την καταστήσει τη μακροβιότερη πρωθυπουργό της Δανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της νέας κυβέρνησης βρίσκονται οι συνεχιζόμενες διπλωματικές διαβουλεύσεις για τη Γροιλανδία, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα προσαρτήσει, καθώς και η ταχεία ενίσχυση των δανικών ενόπλων δυνάμεων σε μια περίοδο που το ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφαλείας επιβαρύνεται από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η κυβέρνηση θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την κυριαρχία του Βασιλείου, την εδαφική του ακεραιότητα και το δικαίωμα των λαών του στην αυτοδιάθεση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κυβερνητικό κείμενο.

Η Κοπεγχάγη υπογραμμίζει ότι το μέλλον του Βασιλείου της Δανίας — το οποίο αποτελείται από τη Γροιλανδία, τις Νήσους Φερόες και τη μητροπολιτική Δανία — αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση των τριών αυτών εδαφών και των πολιτών τους. Παράλληλα, η νέα κυβέρνηση επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη στήριξή της προς την Ουκρανία.

Λίγο πριν από την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος, η Φρεντέρικσεν συναντήθηκε με τους δύο βουλευτές της Γροιλανδίας στο δανικό κοινοβούλιο, οι οποίοι δήλωσαν ότι στηρίζουν τη νέα κυβέρνηση.

Ευρεία κεντροαριστερή συμμαχία

Εκτός από τους Σοσιαλδημοκράτες της Φρεντέρικσεν, η νέα κυβέρνηση θα περιλαμβάνει τους Σοσιαλφιλελεύθερους, τους Πράσινους της Αριστεράς και το κεντρώο κόμμα των Μετριοπαθών.

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης θα στηρίζεται κυρίως στη στήριξη της αριστερής συμμαχίας Κόκκινο-Πράσινο Μέτωπο, ενώ κατά περίπτωση θα μπορεί να αναζητά ψήφους και από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.

Μέτρα για την ακρίβεια και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους

Για να εξασφαλίσει τη στήριξη των κομμάτων που θα την υποστηρίξουν κοινοβουλευτικά, η νέα κυβέρνηση συμφώνησε σε μια σειρά κοινωνικών παρεμβάσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πλήρης δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη για όλους τους Δανούς μέσα στην επόμενη δεκαετία, η δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 22 ετών και η κατάργηση του ΦΠΑ στα φρούτα και τα λαχανικά.

Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής, η οποία κυριάρχησε σαν θέμα στην προεκλογική περίοδο και συνέβαλε στο να καταγράψουν οι Σοσιαλδημοκράτες το χειρότερο εκλογικό τους αποτέλεσμα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Από το τελικό κυβερνητικό πρόγραμμα απουσιάζει πάντως ο φόρος στον μεγάλο πλούτο, πρόταση που η ίδια η Φρεντέρικσεν είχε υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Φρεντέρικσεν ξεκαθάρισε ότι η νέα κυβέρνησή της θα συνεχίσει την πολιτική της προηγούμενης θητείας της όσον αφορά τη μετανάστευση.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θα επιδιώξει την απέλαση περισσότερων αλλοδαπών που έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές πράξεις, ενώ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και απέλασης μεταναστών εκτός ευρωπαϊκού εδάφους.

Η μεταναστευτική πολιτική της Δανίας συγκαταλέγεται στις αυστηρότερες της Ευρώπης. Παρότι έχει δεχθεί έντονη κριτική από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που αναζητούν πιο αυστηρές λύσεις για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.