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Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία «ακόμη και αύριο» αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, καθώς οι δύο χώρες ξεκινούσαν τον τέταρτο γύρο συνομιλιών τους στην Ουάσιγκτον.

«Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο. Το Ισραήλ δεν έχει καμία εδαφική διεκδίκηση στον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ είναι το μοναδικό εμπόδιο», είπε ο Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, στην ακρόασή του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επανέλαβε ότι «χωρίς το Ιράν, δε θα υπήρχε Χεζμπολάχ», υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ, που έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, επιμένουν να διαχωριστούν οι ισραηλινολιβανέζικες διαπραγματεύσεις από εκείνες με το Ιράν, κάτι όμως που απορρίπτεται από την Τεχεράνη.

Οι πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου έγιναν δεκτοί σήμερα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, για τον νέο γύρο απευθείας συνομιλιών, που είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει δύο ημέρες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό και η Χεζμπολάχ από την πλευρά της υποσχέθηκε να σταματήσει πλήρως τα πυρά. Ο Ρούμπιο είπε ότι η δέσμευση της Χεζμπολάχ μεταφέρθηκε στην Ουάσιγκτον «από τις λιβανέζικες αρχές».

Τι υποστήριξε η Χεζμπολάχ

Οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ συνεχίζονταν, παρά την κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου και παρατάθηκε μία φορά. Από ισραηλινά πλήγματα το βράδυ της Δευτέρας σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας στα 13 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων μέσα σε μία ημέρα.

Σήμερα, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκέτας εναντίον ισραηλινού άρματος στη Χαντάθα, λέγοντας ότι μάχεται «κατά της προώθησης των ισραηλινών δυνάμεων». Παράλληλα, ανώτερο στέλεχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης ξεκαθάρισε ότι η ηγεσία δε θα αποδεχθεί μια «μερική εκεχειρία» με το Ισραήλ, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του βόρειου Ισραήλ με αντάλλαγμα την αποφυγή ισραηλινών πληγμάτων στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Δε θα αποδεχθούμε μια μερική εκεχειρία», ανέφερε ο Μαχμούντ Κομάτι σε γραπτή δήλωσή του στο AFP, προσθέτοντας ότι «ο σιωνιστικός εχθρός πρέπει να γνωρίζει πως οποιαδήποτε επίθεση στα προάστια μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη και ισχυρότερη απάντηση» από την οργάνωση.

Τι είπε ο Ρούμπιο για την κατάσταση με το Ιράν

Όσον αφορά στο ζήτημα του Ιράν και των εξελίξεων σε αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ενώπιον των γερουσιαστών ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος, τις οποίες προηγουμένως αρνιόταν να συζητήσει. Ωστόσο, όπως σημείωσε ότι αυτό δεν αποτελεί εγγύηση πως οι συνομιλίες θα καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι το Ιράν σκόπευε να ενισχύσει τις συμβατικές στρατιωτικές του δυνατότητες ως «ασπίδα» για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Αυτό που προσπάθησαν να κάνουν ήταν να δημιουργήσουν μια συμβατική ασπίδα και να κρυφτούν πίσω από αυτή», είπε, εξηγώντας γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θεώρησε αναγκαία την έναρξη του πολέμου.

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι το Ιράν δε θα λάβει χαλάρωση κυρώσεων αν δεν ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε ελάφρυνση θα πρέπει να είναι «υπό όρους». Είπε επίσης ότι το Ιράν θα πρέπει να δηλώσει «πολύ ξεκάθαρα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον ανοιχτά», ενώ πρέπει να δεσμευτεί και σε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε επίσης στην επιτροπή ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και «εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο». «Θα φανταζόμουν ότι, με όσα έχουν συμβεί σε αρκετούς ηγέτες του καθεστώτος, το να είναι κινείται κανείς δημόσια πιθανότατα δεν είναι κάτι που συνιστάται εσωτερικά», ανέφερε για να προσθέσει πως: «Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο σε κάποιο επίπεδο, αν και όλες οι επικοινωνίες του γίνονται γραπτώς και μέσω μεσαζόντων».