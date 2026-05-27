5 το πρωί: Η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα – Φονικός καύσωνας στην Ευρώπη – Παράταση επιδότησης στο diesel
«Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛ.Α.Σ», είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα προκαλέσει ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας; Πάντως, αν κρίνουμε από τις πρώτες αντιδράσεις των «παραδοσιακών» κομμάτων, η προεκλογική περίοδος που έχει ξεκινήσει για τα καλά αναμένεται να μετατραπεί σε μάχη χαρακωμάτων...
Η πρεμιέρα της «ΕΛ.Α.Σ» και τα πρώτα πυρά
- Το νέο κόμμα Τσίπρα: Με φόντο την Ακρόπολη και μετά την προβολή ενός βίντεο με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε το όνομα του νέου του κόμματος, «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ)». Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «πυξίδα» για μια ηθική επανάσταση, έναν νέο πατριωτισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη.
- Οι 7 βασικές δεσμεύσεις: Η διακήρυξη του νέου κόμματος στηρίζεται σε επτά άξονες, όπως ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, αλλά και οικονομία, δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος, ψηφιακή κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που χτίζει γέφυρες ειρήνης.
- Οι πρώτες αντιδράσεις: Το όνομα του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και από την πλευρά του ΠαΣοΚ. Χαρακτηριστικά το Μαξίμου δήλωσε ότι «η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω». Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε πως: «Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛ.Α.Σ, πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως “νέο”».
Παράταση επιδότησης στο diesel
- Τι ανακοινώθηκε; Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης (Diesel) κατά 15 λεπτά το λίτρο και για τον μήνα Ιούνιο (κρατώντας την τιμή 30 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με τον Μάρτιο), καθώς και την καταβολή μιας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί στα τέλη Ιουνίου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τα εισοδήματα απέναντι στις έκτακτες διεθνείς κρίσεις.
- Ποιοι και πώς θα λάβουν τα 150 ευρώ για κάθε παιδί; Η έκτακτη ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα και χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου και αφορά το 80% των οικογενειών (περίπου 975.000 νοικοκυριά). Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί -προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο- και τις 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
- Ποιος ο οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων; Το συνολικό πακέτο της ενεργειακής στήριξης αγγίζει τα 825 εκατ. ευρώ, με το επίδομα παιδιών να κοστίζει 240 εκατ. ευρώ και την παράταση του Diesel 46 εκατ. ευρώ. Η παράταση της επιδότησης κρίθηκε απαραίτητη για τη στήριξη των επιχειρήσεων και του τουρισμού κατά τη θερινή περίοδο, έχοντας ήδη συγκρατήσει τη μέση τιμή.
Φονικός καύσωνας στην Ευρώπη
- Επτά νεκροί στη Γαλλία: Ένα πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για τον μήνα Μάιο σαρώνει τη δυτική Ευρώπη λόγω ενός «θερμικού θόλου» που παγιδεύει ζεστό αέρα από την Αφρική. Στη Γαλλία ο υδράργυρος «απειλεί» να αγγίξει τους 39°C με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς, την ώρα που η Ιταλία απαγορεύει τις εξωτερικές εργασίες το μεσημέρι. Παράλληλα, η Μεγάλη Βρετανία έσπασε ρεκόρ ενός αιώνα, με το θερμόμετρο στο Λονδίνο να εκτοξεύεται στους 35°C.
- Η εφιαλτική πρόβλεψη για την Ελλάδα: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ακαδημίας Αθηνών, η χώρα μας μετατρέπεται σε ένα από τα παγκόσμια “hot spots” της κλιματικής κρίσης. Μέχρι το 2040, κάθε καλοκαίρι αναμένεται να στοιχίζει από 1.400 έως 2.000 ανθρώπινες ζωές, με τον καύσωνα να χτυπάει πρώτα τους πιο αδύναμους. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η Αττική, όπου σχηματίζεται ένα «καυτό τόξο» που περιβάλλει τον νομό, ενώ στο «κόκκινο» βρίσκεται και η Κρήτη.
- Οι αόρατες πληγές της κρίσης: Πέρα από τους καυσώνες, η έκθεση “Lancet Countdown” αποκαλύπτει τις βαθιές πληγές στην οικονομία και την υγεία. Η Αττική είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στην απώλεια ωρών εργασίας λόγω θερμικής καταπόνησης, ενώ η Κρήτη και η Πελοπόννησος πλήττονται από ακραία ξηρασία μηνών. Την ίδια στιγμή, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκτοξεύσει τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων από κουνούπια, όπως ο δάγκειος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου.
Πολύνεκρη σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο
- Τέσσερις νεκροί: Ανείπωτη θλίψη προκαλεί το δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο έφηβοι 12 και 15 ετών, ο 49χρονος οδηγός του οχήματος και ένας 27χρονος συνοδός. Άλλα πέντε παιδιά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι 100 επιβάτες της αμαξοστοιχίας απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
- Τι έδειξαν οι κάμερες: Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και της εισαγγελίας βρίσκεται το πώς το μίνι μπας βρέθηκε στις γραμμές, καθώς οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας επιβεβαιώνει ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν κλειστή και τα φανάρια κόκκινα. Σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου, ο οδηγός του τρένου είχε ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης, χωρίς ωστόσο να προλάβει να αποφύγει τη σφοδρή σύγκρουση.
- Πενθεί η Ευρώπη: «Σήμερα η Ευρώπη πενθεί μαζί με το Βέλγιο», δήλωσε συντετριμμένη η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε βαθύτατα θλιμμένος, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στα τραυματισμένα παιδιά.
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
- Στην κόψη του ξυραφιού οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση προς την Τεχεράνη με νέα στρατιωτικά πλήγματα και αυστηρές απαιτήσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, την ώρα που ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί σύντομα.
- Υπουργική σύσκεψη στο Καμπ Ντέιβιντ με Ιράν: Έκτακτη συνεδρίαση της αμερικανικής κυβέρνησης συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο Καμπ Ντέιβιντ, εν μέσω νέας έντασης με το Ιράν και ενώ οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.
- Επέκταση επιχειρήσεων πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή»: Ο ισραηλινός στρατός επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του βαθύτερα στο νότιο Λίβανο, πέρα από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», εντείνοντας τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Η κλιμάκωση συνοδεύεται από νέες επιθέσεις, προειδοποιήσεις εκκένωσης και αυξανόμενο αριθμό θυμάτων.
