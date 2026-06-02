Σημαντική μεταστροφή καταγράφεται στη στάση της Ουγγαρίας ως προς την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico και πληροφορίες από διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, η Βουδαπέστη εξετάζει την άρση του βέτο, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων τόσο με το Κίεβο όσο και με το Κισινάου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη δέσμη διαπραγματευτικών κεφαλαίων θα μπορούσε να τεθεί σε διαδικασία ανοίγματος στη διακυβερνητική διάσκεψη που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Οποιαδήποτε σχετική απόφαση προϋποθέτει ομοφωνία των 27 κρατών-μελών.

Διασυνδεδεμένες οι υποψηφιότητες Ουκρανίας και Μολδαβίας

Η Ουκρανία και η Μολδαβία έχουν καταθέσει ταυτόχρονα αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις δύο διαδικασίες να παραμένουν πολιτικά συνδεδεμένες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πρόοδος της μίας χώρας εξαρτάται από την πρόοδο της άλλης, γεγονός που καθιστά την άρση του ουγγρικού βέτο κομβικής σημασίας για το συνολικό ευρωπαϊκό πλαίσιο διεύρυνσης.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, η εν εξελίξει αλλαγή στάσης της Βουδαπέστης ακολούθησε πρόσφατη συνάντηση Ουκρανών και Ούγγρων τεχνοκρατών με αντικείμενο τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία. Κατά τις συνομιλίες φαίνεται ότι δόθηκαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την αντιμετώπιση σειράς ζητημάτων που είχαν τεθεί από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας, στο πλαίσιο ενός παλαιότερου πακέτου 11 σημείων.

Αν και δεν έχει υπάρξει πλήρης συμφωνία, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ουγγρική πλευρά δεν απαιτεί πλέον την άμεση υιοθέτηση νέας νομοθεσίας από το Κίεβο ως προϋπόθεση για να δώσει το «πράσινο φως» στη διαδικασία.

Ωστόσο, Ούγγρος αξιωματούχος εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Πολιτικές ισορροπίες στις Βρυξέλλες

Οι διεργασίες φαίνεται να επιταχύνθηκαν μετά από επαφές του νέου Ούγγρου πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ στις Βρυξέλλες, όπου τέθηκε και το ζήτημα της αποδέσμευσης ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 16,4 δισ. ευρώ που παραμένουν «παγωμένα» προς τη Βουδαπέστη.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ αναμένεται να διαμορφώσουν κοινή θέση μέσα στην εβδομάδα, αφού προηγηθεί η παρουσίαση από την Ουκρανία του σχεδίου μεταρρυθμίσεων και των παρεμβάσεων που αφορούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Σε περίπτωση συμφωνίας, η επίσημη έναρξη του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου για την Ουκρανία και τη Μολδαβία θα μπορούσε να επικυρωθεί στη διάσκεψη της 15ης Ιουνίου, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα στην ευρωπαϊκή τους πορεία.