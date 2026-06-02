Για καταστροφικά λάθη των Αρχών μιλούν οι φίλοι της 39χρονης στην Καλαμάτα, που δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές από τον σύζυγό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν οι κόρες τους.

Όπως αποκαλύπτεται η 39χρονη ζούσε σε ένα καθεστώς τρόμου και παθολογικής ζήλιας, με τον σύζυγό της να φτάνει στο σημείο να δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ στο Instagram για να την παρακολουθεί. Φίλοι του θύματος είχαν προειδοποιήσει την Αστυνομία ήδη από τις 18 Νοεμβρίου, όταν η ίδια σταμάτησε να δίνει σημεία ζωής.

«Μας είπαν, θα μπλέξετε»

«Έκανα την καταγγελία στην αστυνομία στις 18 Νοέμβρη. Η ίδια είχε πει στην παρέα μας: “Αν κάποια μέρα δείτε ότι δεν εμφανίζομαι, πάει να πει ότι κάτι έχει γίνει”. Έρχεται μια μέρα λοιπόν και όντως την παίρναμε τηλέφωνο, δε σήκωνε τηλέφωνα, τίποτα. Και παίρνουμε εμείς πρωτοβουλία και καλούμε την Αστυνομία. Και τους λέμε: “Ξέρουμε αυτά κι αυτά τα σκηνικά. Δεν το σηκώνει η κοπέλα, δεν έχει έρθει στην παρέα και μένει εκεί”. Η Αστυνομία πήγε και μας πήρε μετά τηλέφωνο να μας πει ότι η κοπέλα αρνήθηκε πως κάτι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Ήταν φοβισμένη εννοείται. Και η αστυνομία μας λέει: “Μην ανακατεύεστε, γιατί θα μπλέξετε”. Πήραμε με θάρρος τηλέφωνο την αστυνομία και καταλήξαμε να ντρεπόμαστε. Και να αναρωτιόμαστε: “Τώρα τι έγινε; Κάναμε καλά;”» είπανε φίλοι της στο Live News.

«Την επόμενη μέρα με πήρε ο δράστης, γιατί έμαθε ότι είχα εμπλακεί. Και με ρώταγε “με ποιο δικαίωμα κάλεσα την Αστυνομία” και με απείλησε ότι θα μου κάνει μήνυση αν του χαλάσω την εικόνα. Εκείνη τη μέρα μου έστειλε μήνυμα και η 39χρονη, γράφοντας: “Σε παρακαλώ, πες ότι πήρατε την Αστυνομία, γιατί φοβηθήκατε μήπως χτύπησα με το μηχανάκι. Όχι ότι γνωρίζετε ότι με χτυπάει”. Της είχε κάνει εντύπωση που θέλαμε να τη βοηθήσουμε γιατί άτομα από το περιβάλλον της που γνώριζαν την κατάσταση δεν είχαν κάνει καμία κίνηση».

«Τη ζήλευε»

«Πηγαίναμε μαζί χορό. Ήταν ένα κορίτσι χαμηλών τόνων. Έψαχνε απεγνωσμένα δουλειά, μου είχε ζητήσει και εμένα βοήθεια» λέει φίλη της. «(Ο 41χρονος) τη ζήλευε και δεν ήθελε να έρχεται στον χορό. Οι γονείς της έχουν φύγει από τη ζωή, έχει μόνο την αδελφή της» αναφέρει.

Οι τελευταίες ώρες και η στάση της οικογένειας του δράστη

Λίγες ώρες πριν από το μοιραίο, η 39χρονη είχε πάει τα παιδιά της σε παιδότοπο, με τους παρευρισκόμενους να την περιγράφουν ως ιδιαίτερα αναστατωμένη και απορροφημένη στο κινητό της τηλέφωνο.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του δράστη, μιλώντας στην εκπομπή, δήλωσε άγνοια για την κατάσταση, αναφέροντας απλώς ότι ο γιος του «είχε χάσει τη δουλειά και τα σπίτια του» και ότι «κάτι είδε» που τον ώθησε στην πράξη του. Εξέφρασε, παράλληλα, την επιθυμία του να αναλάβει τα εγγόνια του, τα οποία νοσηλεύονται.

Θρίλερ με τα παιδιά: Ερευνάται αν είχαν ναρκωθεί

Ένα από τα πιο σκοτεινά ερωτήματα της υπόθεσης είναι πώς τα δύο κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, συνέχισαν να κοιμούνται ανενόχλητα στο διπλανό δωμάτιο, την ώρα που οι φωνές της μητέρας τους είχαν ξεσηκώσει ολόκληρη τη γειτονιά.

Καθώς στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά σκευάσματα, οι Αρχές έχουν διατάξει επείγουσες τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο πατέρας να τα είχε ναρκώσει προκειμένου να εκτελέσει ανενόχλητος το έγκλημα.

Το σκηνοθετημένο σκηνικό και η αποκάλυψη της αλήθειας

Από την πρώτη στιγμή ο 41χρονος επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές. Αρχικά ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του αυτοκτόνησε, τοποθετώντας μάλιστα ένα μαχαίρι στο χέρι της. Στη συνέχεια άλλαξε το αφήγημά του υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας επειδή εκείνη του επιτέθηκε.

Ωστόσο, τα ακλόνητα ιατροδικαστικά στοιχεία ξεσκέπασαν γρήγορα τα ψέματά του, αναγκάζοντάς τον να ομολογήσει τη γυναικοκτονία πριν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα.