Σοκ και ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες κοπέλες, συμμαθήτριες, βούτηξαν στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. «Συγγνώμη, σας αγαπάμε», έγραφε το σημείωμα που άφησαν πίσω τους. Η μία κοπέλα είναι νεκρή, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Ηλιούπολη

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο ανήλικες ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου και, σε μια κίνηση που υποδηλώνει κοινή απόφαση, βούτηξαν μαζί στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, για τη μία από τις δύο κοπέλες ήταν ήδη αργά, καθώς διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η δεύτερη 17χρονη μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Το σημείωμα που άφησαν πριν βουτήξουν στο κενό

Οι έρευνες των Αρχών επιβεβαιώνουν το σενάριο της αυτοχειρίας, καθώς οι δύο συμμαθήτριες άφησαν πίσω τους σημείωμα που εξηγεί τους λόγους της αποτρόπαιης πράξης τους. Με τρεις λέξεις που ραγίζουν καρδιές, τα δύο κορίτσια αποχαιρέτησαν τους δικούς τους ανθρώπους γράφοντας: «Συγγνώμη, σας αγαπάμε».

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες

Αστυνομικοί της Ασφάλειας συλλέγουν καταθέσεις από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των κοριτσιών, προσπαθώντας να κατανοήσουν τι ήταν αυτό που ώθησε δύο νέους ανθρώπους σε αυτή την απελπισμένη απόφαση.

Παράλληλα, εξετάζονται τα κινητά τους τηλέφωνα και η δραστηριότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τυχόν προειδοποιητικά σημάδια που πέρασαν απαρατήρητα.