Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ραγίζουν καρδιές οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όσο περνούν οι ώρες, από το απονενοημένο διάβημα δύο κοριτσιών – λίγο πριν διαβούν το κατώφλι της ενήλικης ζωής – το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη, όταν οι μαθήτριες λυκείου και φίλες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα 6ώροφης πολυκατοικίας. Η είδηση έχει παγώσει το πανελλήνιο, καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν προσχεδιασμένο τέλος, με την αστυνομία να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της διπλής αυτοχειρίας.

Το ιατρικό ανακοινωθέν: Μάχη για τη ζωή της μίας στο ΚΑΤ

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε στο Mega για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού: «Σήμερα ήταν μια πολύ άσχημη μέρα. Τα δύο κορίτσια με το ΕΚΑΒ, ένα νεκρό και το ένα σε πολύ σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας. Εκεί, παρότι το ένα παιδί ήταν νεκρό, οι γιατροί πάνω από μία ώρα προσπαθούσαν με ΚΑΡΠΑ, κάνοντας ό,τι μπορούσαν προκειμένου να τα επαναφέρουν. Και δυστυχώς δεν τα καταφέρανε.

Και το άλλο παιδί προσπάθησαν να το σταθεροποιήσουν αιμοδυναμικά, διασωληνώθηκε, βρίσκεται στην αναζωογόνηση και τώρα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των νοσοκομείων για να δούμε μήπως το παιδί πρέπει να μεταφερθεί για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αναζωογόνηση διασωληνωμένο. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή(να χειρουργηθεί), γιατί είναι αιμοδυναμικά ασταθής, αλλά όμως γίνονται προσπάθειες να σταθεροποιηθεί και να δούμε αν θα χειρουργηθεί στο νοσοκομείο, στο Ασκληπιείο ή σε άλλο νοσοκομείο που είναι πιο εξειδικευμένο για τέτοιες περιπτώσεις».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», κ. Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, τα κορίτσια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στις 12:30.

Η πρώτη 16χρονη: Προσήλθε σε κατάσταση ανακοπής. Παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών, που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η δεύτερη 16χρονη: Διασωληνώθηκε ακαριαία και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά κρίσιμη». Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών.

Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια.

Το «κλειδί» στην ταράτσα και το σημείωμα αυτοκτονίας

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο οι δύο κοπέλες βρέθηκαν στην ταράτσα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ζήτησαν τα κλειδιά από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η μία εκ των δύο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι ανήλικες απομονώθηκαν εσκεμμένα για να μην υπάρξει καμία παρέμβαση από ενοίκους πριν την πράξη τους, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους, έβαλαν ακουστικά και πήδηξαν στο κενό.

Στο σακίδιο της κοπέλας που έχασε τη ζωή της, βρέθηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα που ραγίζει καρδιές. Σε αυτό, η 16χρονη εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση αυτή, εστιάζοντας στην κατάθλιψη και το ασφυκτικό άγχος για το μέλλον της, υπό το βάρος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Η έφηβη αναφέρει ότι βρισκόταν σε κατάσταση κατάθλιψης τα τελευταία τρία χρόνια. «Μαμά, μπαμπά… αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα», φέρεται να έγραψε, επισημαίνοντας το άγχος των Πανελληνίων: «…θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα».

Η απώλεια του πατέρα και η μαρτυρία σοκ

Για τη δεύτερη 16χρονη, που δίνει μάχη για τη ζωή της, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν βαθιά επηρεασμένη από τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα της.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου:

«Ακούστηκε ένα μακρόσυρτο ”ααα” και ένας δυνατός κρότος. Κατέβηκε ο αδελφός της κοπέλας που ανέπνεε. Προσπαθούσα να της μιλήσω, να κρατήσει τα μάτια της ανοιχτά μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Έδειχνε να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει».

Στις οικογένειες των δύο παιδιών παρέχεται ήδη ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από το προσωπικό του νοσοκομείου.

Γραμμή βοήθειας 1018

Αν εσείς ή κάποιος δικός σας άνθρωπος αντιμετωπίζει δυσκολίες, μπορείτε να καλέσετε στην 24ωρη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία της ΜΚΟ Κλίμακα στο 1018. Η κλήση είναι ανώνυμη και δωρεάν.