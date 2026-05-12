Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στις αρχές καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δύο ανήλικα κορίτσια 17 ετών, έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας, επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12:00, όταν οι δύο κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα του 6ου ορόφου και έπεσαν μαζί στο κενό, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η μία από τις δύο ανήλικες μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του σοβαρού περιστατικού, ενώ συλλέγουν μαρτυρίες και καταθέσεις από ενοίκους της πολυκατοικίας.