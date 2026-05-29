5 το πρωί: Προ των πυλών συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν – Αρχίζουν οι Πανελλήνιες – Καμπανάκι για τον καύσωνα
Οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από συμφωνία έπειτα από τρεις μήνες πολέμου, ωστόσο η τελική απόφαση παραμένει στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ...
Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν εν μέσω απειλών
- Τι περιλαμβάνει η συμφωνία; Η υπό συζήτηση συμφωνία προβλέπει το άνοιγμα των Στενά του Ορμούζ στην εμπορική ναυσιπλοΐα, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση έως 12 δισ. δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Στόχος είναι η εμπορική κίνηση να επανέλθει σε κανονικά επίπεδα μέσα σε 30 ημέρες, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις διάρκειας έως 60 ημερών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με θέματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και η εποπτεία από τη Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.
- Τι εκκρεμεί για τη συμφωνία; Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του Axios σχετικά με το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της ισχύουσας εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες. Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η τελική έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.
- Νέες απειλές Ιράν προς ΗΠΑ και Ισραήλ: Ενώ οι διαπραγματεύσεις εκκρεμούν, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τις ΗΠΑ με «αποφασιστική απάντηση» μετά τις επιθέσεις σε βάση στο Κουβέιτ και απειλούν με πλήρη εξάλειψη το «μοχθηρό καθεστώς» του Ισραήλ, την ώρα που ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ), καλεί σε εθνική ενότητα ενάντια στις ξένες πιέσεις, παραμένοντας ωστόσο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω των τραυμάτων που υπέστη και για τα οποία ΗΠΑ και Τεχεράνη ερίζουν ως προς τη σοβαρότητά τους.
Πρεμιέρα σήμερα για τις Πανελλήνιες
- Έναρξη των Εξετάσεων: Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ξεκινάνε σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
- Οι τελευταίες συμβουλές: Διαλείμματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους, πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, προκειμένου να διαχειριστούν τον χρόνο, το διάβασμα, αλλά και το άγχος τους.
- Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης: Έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550, για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους. Η γραμμή, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας και στελεχώθηκε από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2026.
Στον Άρειο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ
- Τρέχουν οι διαδικασίες στην ΕΛ.Α.Σ: Ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε την Πέμπτη στον Αρείο Πάγο και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛ.Α.Σ». Μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, ο κ. Τσίπρας κατέθεσε και υπογραφές των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό κόμμα. «Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες» σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός.
- Ο υψηλός συμβολισμός: Κατά την προσέλευσή του στον Άρειο Πάγο, ο Αλέξης Τσίπρας συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγιου, Μαρία Λεπενιώτη, η οποία ήταν η πρόεδρος του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Σε ερώτηση των δημοσιογράφων «τι σηματοδοτεί η παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη;», ο κ. Τσίπρας απαντησε: «Αυτό που καταλαβαίνετε. Ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη».
- Κόντρα για τα οικονομικά: Απαντώντας στα σχόλια των Νίκου Ανδρουλάκη και Άδωνι Γεωργιάδη για την πηγή χρηματοδότησης της ΕΛ.Α.Σ, η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου, υπογράμμισε ότι είναι καθ’ όλα διαφανή και νομότυπα. «Ας περάσουν από τα γραφεία να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθ’ όλα διαφανή και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA.
Στο «κόκκινο» η επόμενη πενταετία λόγω κλιματικής κρίσης
- Παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασιών: Νέα έκθεση του WMO προειδοποιεί ότι η περίοδος 2026-2030 αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ ζέστης, ξεπερνώντας το θερμότερο έτος (2024). Με την Αρκτική να θερμαίνεται 3,5 φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη και το φαινόμενο Ελ Νίνιο να ενισχύεται, το παράθυρο για τη διατήρηση του ορίου του 1,5°C στη Συμφωνία του Παρισιού κλείνει πλέον με ταχύτατους ρυθμούς.
- Θερμικός θόλος πάνω από την Ευρώπη: Ένα πρωτοφανές, πρώιμο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική και Βορειοδυτική Ευρώπη, ήδη από τα τέλη Μαΐου, παγιδεύοντας θερμές αέριες μάζες από την Αφρική. Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν μεγάλες ιταλικές πόλεις, ανάμεσά τους η Ρώμη και η Φλωρεντία, με τις Αρχές να προειδοποιούν για κινδύνους στην υγεία. Στον αντίποδα, η Ελλάδα παραμένει προσωρινά στην περιφέρεια του φαινομένου, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από τον Ιούνιο.
- Βαρύ το κόστος για τη Γερμανία: Η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται σε άμεση απειλή για το επιχειρείν, με ανάλυση της Allianz Trade να εκτιμά ότι οι καύσωνες θα κοστίσουν στη Γερμανία έως και 131 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030. Η ακραία ζέστη μειώνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων κατά 3% για κάθε βαθμό πάνω από τους 30°C. Παράλληλα, εκτινάσσει το ενεργειακό κόστος ψύξης και επιβαρύνει το γερμανικό δημοσιονομικό ισοζύγιο.
Ευρωπαϊκός έλεγχος και ποινικές διώξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Η αποστολή της CONT: Ολοκληρώθηκε η τριήμερη αποστολή της επιτροπής CONT του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα για την υπόθεση κακοδιαχείρισης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις ελληνικές αρχές να παραδέχονται σοβαρά κενά ελέγχου και να δεσμεύονται για μεταρρυθμίσεις, την ώρα που Έλληνες ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν μεροληπτική επιλογή μαρτύρων και συγκάλυψη πολιτικών ευθυνών για τη ζημιά εκατομμυρίων ευρώ των αγροτών.
- Στο μικροσκόπιο 317 άτομα: Την ίδια ώρα, ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες του μεγάλου κυκλώματος στη Βόρεια Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος της Ε.Ε. και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με τη συνολική δικογραφία να περιλαμβάνει 317 κατηγορούμενους (κυρίως από Θεσσαλονίκη και Σέρρες), εκ των οποίων οι 302 φέρονται να έλαβαν παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις.
- Πώς στήθηκε η απάτη; Το κύκλωμα, που δρούσε από το 2019 εκμεταλλευόμενο τα κενά του συστήματος, εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια και τα καταχωρούσε ψευδώς στον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζοντας 1.500 εικονικούς εκμισθωτές, με μια ιεραρχική δομή όπου έξι εγκέφαλοι σχεδίαζαν την απάτη και δεκάδες άλλοι παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς ή υπέβαλλαν τις ψευδείς αιτήσεις για να εισπράττουν παράνομα τις ενισχύσεις.
