Μήνυμα – προειδοποίηση για δεύτερη σερί νύχτα κόλασης, απηύθυνε με διάγγελμα του προς του πολίτες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να εξαπολύσουν εκ νέου μια μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας το βράδυ της Τρίτης.

«Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών μας, μια ακόμη μεγάλης κλίμακας επίθεση ενδέχεται να συμβεί απόψε», ανέφερε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό του διάγγελμα σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Παρακαλώ, σας απευθύνω ισχυρή έκκληση να δίνετε προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές».

Τι προηγήθηκε

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται καθώς όλη μέρα σήμερα τα σωστικά συνεργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούσαν να διαχειριστούν τις συνέπειες της μαζικής επίθεσης με πυραύλους και drones προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, σε μία από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις της Μόσχας τους τελευταίους μήνες.

Στην πόλη Ντνίπρο, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι οκτώ ετών και τρεις γυναίκες που ανασύρθηκαν από τα ερείπια πολυκατοικιών που κατέρρευσαν από τα πλήγματα. Στο Κίεβο, άλλοι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι στόχος των επιθέσεων ήταν υποδομές πολιτικής χρήσης και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.

Η πλευρά της Ρωσίας και οι απειλές

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι τα πλήγματα αποτέλεσαν απάντηση σε προηγούμενες ουκρανικές επιθέσεις, σημειώνοντας ότι «οι στόχοι της επιχείρησης επιτεύχθηκαν πλήρως».

Το Κρεμλίνο ανέφερε επίσης ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των «συστηματικών πληγμάτων» που έχει προαναγγείλει, έπειτα από κατηγορίες ότι το Κίεβο πραγματοποίησε φονική επίθεση σε φοιτητική εστία σε κατεχόμενο τμήμα της ανατολικής Ουκρανίας στα τέλη Μαΐου.

«Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις στοχεύουν ουκρανικές στρατιωτικές υποδομές.

Ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει και χθες στο βραδινό του διάγγελμα για πιθανό «μαζικό πλήγμα» και είχε καλέσει τους πολίτες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις αεροπορικών επιδρομών.