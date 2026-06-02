Μπορεί ο ενθουσιασμός των οπαδών και των φιλάθλων να προκαλέσει… «σεισμό»; Η απάντηση είναι καταφατική και πλέον συνοδεύεται από επίσημα επιστημονικά δεδομένα.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκμεταλλεύτηκε τις μεγάλες διοργανώσεις που φιλοξενήθηκαν στο ΟΑΚΑ και το ΤELEKOM Center τον Μάιο του 2026, μετατρέποντας το στάδιο σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό εργαστήριο «σεισμολογίας του πλήθους». Τα αποτελέσματα των καταγραφών παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αποτυπώνοντας την ενέργεια του κόσμου σε νούμερα.

Metallica εναντίον Iron Maiden: Η «μάχη» της Metal

Στη σύγκριση των δύο θρυλικών συγκροτημάτων, οι Metallica αναδείχθηκαν οι απόλυτοι κυρίαρχοι της δόνησης. Το κοινό τους δημιούργησε εδαφικές δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες από εκείνες των Iron Maiden. Πιο συγκεκριμένα, η ενέργεια της συναυλίας των Metallica έφτασε σε ισοδύναμο μέγεθος σεισμού περίπου 1.5 ML, ενώ των Iron Maiden άγγιξε τα 0.9 ML. Στη συναυλία των Metallica το έδαφος σείστηκε περισσότερο στον ρυθμό του «Moth Into Flame», ενώ σε εκείνη των Iron Maiden κατά την εκτέλεση του «Killers».

EuroLeague Final Four: Παλμός επιπέδου Maiden

Οι σεισμογράφοι του Ινστιτούτου δεν έμειναν ασυγκίνητοι ούτε από τις μπασκετικές συγκινήσεις. Κατά τη διάρκεια του τελικού της EuroLeague στο Telekom Athens, τα όργανα κατέγραψαν πεντακάθαρα σήματα στις κρίσιμες φάσεις του αγώνα. Ωστόσο, η απόλυτη έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή της απονομής του τροπαίου στον Ολυμπιακό, όπου η ένταση των πανηγυρισμών ισοφάρισε τη δόνηση που προκάλεσε ολόκληρη η συναυλία των Iron Maiden.

Η διευκρίνιση των επιστημόνων

Από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ξεκαθαρίζεται ότι οι τιμές αυτές προφανώς δεν αφορούν πραγματικούς ή επικίνδυνους σεισμούς. Αποτελούν αποκλειστικά έναν εναλλακτικό, επιστημονικό τρόπο για να μετρηθεί η ενέργεια, ο παλμός και ο ενθουσιασμός των χιλιάδων ανθρώπων που βρέθηκαν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ και του TELEKOM Athens.