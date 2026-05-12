Ο Ακύλας το είπε και το… έφερε στον Α΄Ημιτελικό της Eurovision.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης που εκπροσωπεί την Ελλάδα στον επετειακό 70ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού ήταν σαρωτικός στην εμφάνισή του η οποία – μπορεί να στοιχηματίσει κανείς – ξύπνησε την Ευρώπη.

Η αισθητική video game κυριάρχησε στη φετινή αποστολή της Ελλάδας, δημιουργώντας μια οπτική πανδαισία, η οποία δεν κατάπιε τον Ακύλα, αλλά αντιθέτως μεγέθυνε τη γνήσια, ανεξάντλητη, παιδική χαρά που εκπέμπει.

«Ferto» με αέρα «My Number One»

Αναντίρρητα ευφυής (και απολύτως λειτουργική) αποδείχτηκε η ιδέα του Φωκά Ευαγγελινού για ένα κλείσιμο του ματιού ή καλύτερα έναν άτυπο φόρο τιμής στην Έλενα Παπαρίζου και το «My Number One».

Η χρήση του σκηνικού ευρήματος της λύρας που θα μπορούσε εύκολα να εκληφθεί ως copy paste, στην περίπτωση του «Ferto» έγινε ο συνδετικός κρίκος επαναφέροντας στη μνήμη των eurofans μια οικεία ανάμνηση από τη Eurovision του 2005.

Ήταν ένα μοτίβο γνώριμο που η αρένα της Βιέννης υποδέχτηκε με ενθουσιασμό.

Επί σκηνής της Eurovision τον Ακύλα συντρόφευαν τέσσερις χαρακτήρες, τους οποίους ενσάρκωσαν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Η ώρα της ετυμηγορίας

Το αποτέλεσμα του Α΄Ημιτελικού της Eurovision, που άνοιξε διαγωνιστικά με την εμφάνιση της Μολδαβίας και θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή της Σερβίας, θα προκύψει από το άθροισμα της ψήφου κριτικών επιτροπών (50%) – έχουν δώσει ήδη την ετυμηγορία τους από τη χθεσινή jury rehersal – και τηλεψηφοφορίας του κοινού (50%). Η ανακοίνωση αναμένεται λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Από τους 15 αποψινούς υποψήφιους μόνο οι 10 θα πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Στον αποψινό ημιτελικό θα παρακολουθήσουμε, εκτός συναγωνισμού, και τις συμμετοχές της Γερμανίας και της Ιταλίας, οι οποίες σύμφωνα με τους κανονισμούς της EBU διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

