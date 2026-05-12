Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Όλο και πιο βαθιά σε μια εσωκομματική κρίση, που απειλεί να μετατραπεί σε κυβερνητική κρίση, εισέρχονται οι Εργατικοί στην Μεγάλη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να βρίσκεται αντιμέτωπος με συντονισμένη κίνηση κατά της ηγεσίας του τόσο από βουλευτές του κόμματος, όσο και από στελέχη της κυβέρνησης του, καθώς πλέον μετρά την τρίτη παραίτηση υπουργού.

Μπαράζ παραιτήσεων και πιέσεις κατά Στάρμερ

Πιο συγκεκριμένα πριν από λίγο την παραίτηση της από την κυβέρνηση ανακοίνωσε η υφυπουργός Δικαιοσύνης με το χαρτοφυλάκιο για τα θύματα έμφυλης βίας και της βίας κατά των κοριτσιών και γυναικών, Αλεξάντρα Ντέιβι-Τζόουνς, ενώ είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις της υφυπουργού κοινοτήτων Μιάτα Φανμπουλέχ και της υφυπουργού προστασίας Τζες Φίλιπς. Και οι τρεις στις παραιτήσεις τους έκαναν ξεκάθαρο ότι ενώ εκτιμούν πως τον Κιρ Στάρμερ, δεν θεωρούν ότι είναι ένας ικανός ηγέτης και ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή ουσιαστικά στην κορυφή του κόμματος και της κυβέρνησης.

Η πίεση προς τον Στάρμερ κορυφώθηκε μετά τις βαριές απώλειες των Εργατικών στις τοπικές εκλογές, με περισσότερους από 80 βουλευτές να ζητούν πλέον ανοιχτά την αποχώρησή του ή τουλάχιστον την ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος αποχώρησης από την ηγεσία.

Το καταστροφικό υπουργικό συμβούλιο

Οι παραιτήσεις ήρθαν μετά από ένα εκρηκτικό υπουργικό συμβούλιο, όπου ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί εάν δεν ενεργοποιηθεί επίσημα η διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος. «Το κόμμα έχει διαδικασία για ανάδειξη νέας ηγεσίας και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί», φέρεται να είπε στους υπουργούς του. Στο υπουργικό την παραίτηση Στάρμερ φέρονται να ζήτησαν η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μπαχμούντ, αλλά και η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, που ανήκουν στην «δεξιά πτέρυγα» των Εργατικών.

Άρωμα Στρίτινγκ στην προσπάθεια «δεξιού» παξικοπήματος

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πίσω από την κίνηση κατά του Στάρμερ που κατά τα φαινόμενα δεν έχει εκδηλωθεί σε όλο της το εύρος και σε όλο της το βάθος βρίσκεται ίσως το πιο δραστήριο μέλος της «δεξιάς πτέρυγας» ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος και εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για την επόμενη ημέρα στο κόμμα. Αν και ο ίδιος αποφεύγει να δηλώσει ανοιχτά ότι επιδιώκει την ηγεσία, αρκετοί βουλευτές και κομματικά στελέχη θεωρούν ότι το περιβάλλον του κινείται ήδη οργανωμένα προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου οι σχέσεις όλων των προαναφερθέντων υπουργών και υφυπουργών με τον Στρίτινγκ είναι εξαιρετικές.

Παιχνίδι με τον χρόνο και οι κινήσεις της αριστερής πτέρυγας

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι κινήσεις αυτές, ουσιαστικά θα εκφρασθούν σύντομα σε ένα πλήρες «πραξικόπημα» κατά του Στάρμερ στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθεί ο Στρίτινγκ. Κατά τα φαινόμενα το σενάριο αυτό απασχολεί πολλά στελέχη των Εργατικών, τα οποία όμως θα ήθελαν να καθυστερήσουν την αλλαγή ηγεσίας ούτως ώστε να προλάβουν να οργανωθούν πολιτικά ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, που επίσης θεωρείται πιθανός διεκδικητής, αλλά και η αγαπημένη των συνδικάτων Άντζελα Ρέινερ.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις μια υποψηφιότητα Στρίτινγκ δεν συγκεντρώνει καθολική αποδοχή στο κόμμα. Από την τελευταία τέτοια μέτρηση προκύπτει ότι μόλις το 11% των μελών των Εργατικών τον προτιμά ως τον επόμενο ηγέτη, την ώρα που ο Άντι Μπέρναμ εμφανίζεται πολύ ισχυρότερος στη βάση του κόμματος.

Η σκιά του Τζέφρι Έπστιν και του Μάντελσον

Σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το όνομα του Γουές Στρίτινγκ είχε εμπλακεί και στο σκάνδαλο με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον, καθώς οι πολιτικοί αντίπαλοι του Στρίτινγκ είχαν σπεύσει να τον κατηγορήσουν για στενές σχέσεις με τον φίλο του παιδόφιλου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπστιν, που τοποθετήθηκε πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ. Ο Στίτινγκ εδώ ακι μήνες αρνείται ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Μάντελσον, ενώ το όλο ζήτημα έχει κοστίσει αξιοπιστία στην κυβέρνηση Στάρμερ και στον ίδιο τον πρωθυπουργό.