24ωρη απεργία αύριο από την ΑΔΕΔΥ για ολόκληρο το Δημόσιο που κατεβάζει ρολά. Την απεργιακή κινητοποίηση έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ με σειρά αιτημάτων με κυρίαρχα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κατά της άρσης της νομιμότητας στον Δημόσιο Τομέα και του νέου πειθαρχικού Δικαίου.

Οι απεργοί Δημόσιοι υπάλληλοι θα συγκεντρωθούν αύριο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης που αφορά τόσο τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα όσο και τους απεργούς δημοσίους υπαλλήλους που θέλουν να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας – παραμένει αδιευκρίνιστη από τα ίδια τους τα σωματεία καθώς δεν έχουν προβεί σε κάποια σχετική ανακοίνωση.

Η ΑΔΕΔΥ ωστόσο, με ανακοίνωση της διευκρινίζει ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα. «Οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας δεν θα επηρεάσει την «κανονική» τους λειτουργία», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για τα ΜΜΜ

«Αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, είναι η Πανελλαδική, πανδημοσιουπαλληλική απεργία, με συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 10.30 πμ στην Πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι απεργούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάθε σχέση εργασίας, ότι «κλείνουν» οι δημόσιες υπηρεσίες.

»Με αφορμή αναρτήσεις «ειδήσεων» διαφόρων Μέσων Ενημέρωσης, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά συνεχώς αναπαράγονται, διευκρινίζουμε ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας δεν θα επηρεάσει την “κανονική” τους λειτουργία», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Η ΑΔΕΔΥ η οποία έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία των δημόσιων υπαλλήλων για αύριο διεκδικεί αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία, προκαλώντας πιθανές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σχολείων, χωρίς όμως πλήρη αναστολή της λειτουργίας τους.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Τα σωματεία των εκπαιδευτικών έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στην αυριανή απεργιακή κινητοποίηση.

Ωστόσο, οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά, στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός τους ή οι εκπαιδευτικοί τους δε θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί συνήθως ενημερώνουν τους γονείς πριν από την απεργία σχετικά με την πρόθεση συμμετοχή τους ώστε παιδιά και γονείς να γνωρίζουν τι έχουν να πράξουν και να μην ταλαιπωρηθούν αδίκως αν ο εκπαιδευτικός τους απεργεί αλλά και στην αντίθετη περίπτωση να μη χάσουν το μάθημα.