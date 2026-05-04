Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, καθώς η ΑΔΕΔΥ κήρυξε νέα πανελλαδική απεργία που θα παραλύσει το Δημόσιο.

Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος, με τους εργαζόμενους να διαμαρτύρονται για το νέο πειθαρχικό δίκαιο, τη σχεδιαζόμενη άρση της μονιμότητας και τη συνταγματική αναθεώρηση.

Στην αιχμή των διεκδικήσεων βρίσκονται οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και η θεσμοθέτηση του 35ώρου (7ωρο – 5ήμερο).

Τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων

— Αυξήσεις μισθών και συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος ζωής.

— Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα.

— Μείωση του εργάσιμου χρόνου: 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο.

— Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.

— Ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.