Η νέα δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ καταγράφει ένα πολιτικό τοπίο σε φάση έντονης αναδιάταξης, μετά την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά και ενισχύεται οριακά στην πρόθεση ψήφου, αλλά παραμένει μακριά από την αυτοδυναμία, ενώ η αντιπολίτευση αναδιαμορφώνεται με έντονες μετακινήσεις και απώλειες για αρκετές δυνάμεις.

Νέα Δημοκρατία: Σταθερά πρώτη με 29,5%

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει αύξηση 1,5 μονάδας στην πρόθεση ψήφου, ωστόσο στην εκτίμηση ψήφου παραμένει στο 29,5%, λόγω της παράλληλης μείωσης των αναποφάσιστων. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί προβάδισμα 14 μονάδων από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να προσεγγίζει τα επίπεδα που θα εξασφάλιζαν κοινοβουλευτική αυτοδυναμία.

Η εικόνα αυτή δείχνει σταθερότητα στην εκλογική βάση της ΝΔ, αλλά και όρια στη διεύρυνση της απήχησής της σε μια πολιτική συγκυρία αυξημένης ρευστότητας.

Τσίπρας: Δεύτερη θέση με 15,5%

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 15,5% στην εκτίμηση ψήφου, διαμορφώνοντας νέο ανταγωνιστικό πόλο στο πολιτικό σύστημα.

Η ανάλυση των δεξαμενών ψήφου δείχνει ότι το νέο σχήμα απορροφά το 55% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές του Ιουνίου 2023. Παράλληλα, καταγράφει μετακινήσεις 10% από το ΚΚΕ, 7% από το ΠαΣοΚ και 4% από τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη απήχηση στην Κεντροαριστερά (34%) και την Αριστερά (27%), ενώ περιορισμένη παραμένει η διείσδυσή του στο Κέντρο (10%) και στους πολιτικά «απροσδιόριστους» (8%).

Μάχη για την τρίτη θέση ΠαΣοΚ και Καρυστιανού

Το ΠαΣοΚ καταγράφει υποχώρηση στο 11,5% στην εκτίμηση ψήφου, από 14,5% τον Μάιο, και διατηρεί οριακά την τρίτη θέση. Πολύ κοντά ακολουθεί η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού, με διαφορά μόλις μισής μονάδας, δημιουργώντας συνθήκες άμεσης πολιτικής σύγκρουσης για την επόμενη εκλογική περίοδο.

Η «Ελπίδα» συγκεντρώνει το 25% των πολιτικά απροσδιόριστων ψηφοφόρων, ενώ εμφανίζει διείσδυση 9% στους κεντροδεξιούς, 8% στους κεντρώους και δεξιούς, αλλά χαμηλότερη επιρροή στην Κεντροαριστερά (4%) και την Αριστερά (2%).

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι αντλεί 9% από τη ΝΔ, 6% από το ΠαΣοΚ, 3% από τον ΣΥΡΙΖΑ και 2% από το ΚΚΕ, δείχνοντας ευρύτερη, διαταξική απήχηση.

Απώλειες για Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας

Η δημοσκόπηση καταγράφει σημαντική υποχώρηση για την Ελληνική Λύση, η οποία πέφτει στο 6,5% από 9% στην εκτίμηση ψήφου. Η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερη πτώση, στο 5% από 9%.

Οι απώλειες αυτές συνδέονται με τη μετακίνηση ψηφοφόρων προς τα νέα πολιτικά σχήματα, τα οποία φαίνεται να απορροφούν μέρος της αντισυστημικής ψήφου που μέχρι πρότινος κατευθυνόταν προς τα συγκεκριμένα κόμματα.

Το ΚΚΕ εμφανίζει μικρή πτώση μισής μονάδας και κατατάσσεται πέμπτο, με ποσοστό 7% στην εκτίμηση ψήφου, πίσω από την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού.

Η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 καταγράφουν σταθερά ποσοστά, με οριακή είσοδο στη Βουλή, ενισχύοντας την εικόνα ενός ιδιαίτερα κατακερματισμένου πολιτικού συστήματος.

Συνολικά, η εκτίμηση δείχνει ότι στη Βουλή μπορούν να εισέλθουν έως και εννέα κόμματα.

Τι λένε οι πολίτες για τις κυβερνητικές συνεργασίες

Στο πεδίο των πολιτικών στάσεων για τη διακυβέρνηση, η δημοσκόπηση καταγράφει έντονη διαφοροποίηση ανά κομματική προέλευση.

Το 54% των ψηφοφόρων της ΝΔ δηλώνει ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 37% αποδέχεται συνεργασία μόνο αν η ΝΔ είναι ο ισχυρός εταίρος. Μόλις 6% αποδέχεται σχήμα όπου η ΝΔ δεν θα έχει τον κεντρικό ρόλο.

Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του ΠαΣοΚ εμφανίζονται πιο ανοιχτοί: 20% αποδέχεται κυβερνητική συμμετοχή ακόμη και χωρίς πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο κόμμα Τσίπρα το ποσοστό ανεβαίνει στο 29%, ενώ στην «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού φτάνει το 34%.

Η συνολική εικόνα της δημοσκόπησης δείχνει ένα πολιτικό σκηνικό που αναδιατάσσεται σε πολλαπλά επίπεδα. Η ΝΔ διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, αλλά το πολιτικό περιβάλλον γύρω της γίνεται πιο κατακερματισμένο. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται ως ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης, ενώ η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται με υψηλή αρχική δυναμική που αναδιαμορφώνει τη μάχη για την τρίτη θέση.

Η επόμενη περίοδος θα δείξει αν οι μετακινήσεις αυτές αποτελούν σταθεροποίηση ενός νέου κομματικού χάρτη ή μια προσωρινή αποτύπωση ρευστών πολιτικών τάσεων.