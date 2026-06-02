Την πρόθεσή του να αποκαταστήσει τη θέση της χώρας του ως αξιόπιστου εταίρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε από το Βερολίνο ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ. Από την πλευρά του ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια, ζητώντας ωστόσο και από την ουγγρική πλευρά να γίνει πιο συνεργάσιμη στο θέμα της Ουκρανίας.

Κατά την πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο ηγετών στην καγκελαρία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσε τον νέο Ούγγρο Πρωθυπουργό Πίτερ Μαγιάρ για την πλήρη υποστήριξή του στην επιστροφή της χώρας του «στην καρδιά της Ευρώπης», ενώ χαιρέτισε την εκλογική του νίκη επί του Βίκτορ Όρμπαν ως «έμπνευση για όλη την Ευρώπη» και ως «σαφές μήνυμα κατά του λαϊκισμού παγκοσμίως». Ο Μερτς εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να βοηθήσει προκειμένου «να διασφαλιστεί ότι αυτή η νέα αρχή στην Ουγγαρία θα είναι επιτυχής», αλλά ταυτόχρονα κάλεσε τον κ. Μαγιάρ να υποστηρίξει τη συλλογική πολιτική της ΕΕ απέναντι στην Ουκρανία, χαράσσοντας διαφορετική πορεία από αυτήν του προκατόχου του.

Τι είπαν για τα φλέγοντα ζητήματα

Ο Μαγιάρ από την πλευρά του δεσμεύθηκε ότι η Ουγγαρία θα είναι στο εξής ένας «έντιμος και αξιόπιστος εταίρος» εντός ΕΕ. «Φυσικά δε θα συμφωνούμε πάντα, αλλά δε θα ασκήσουμε βέτο αποκλειστικά για λόγους αρχής», διαβεβαίωσε, αν και επανέλαβε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να απέχει από την αποστολή όπλων ή στρατευμάτων στην Ουκρανία και ότι σκοπεύει να μπλοκάρει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Ουκρανία όσο παραμένουν περιορισμένα τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στη χώρα. «Αναμένω ωστόσο σύντομα μια συμφωνία σε αυτό το θέμα. Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε σελίδα στις σχέσεις Ουγγαρίας – Ουκρανίας», δήλωσε. Ο κ. Μερτς από την πλευρά του τόνισε ότι, αν και τα διμερή ζητήματα πρέπει να επιλύονται, δεν πρέπει να καθυστερούν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός άσκησε επίσης έντονη κριτική στον πρόεδρο της χώρας του, Ταμάς Σούλιοκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μαριονέτα του Όρμπαν», υποστηρίζοντας ότι στα δύο χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων του, δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του ως αρχηγός του κράτους. «Έμεινε άπραγος ενώ ο Όρμπαν πουλούσε την πατρίδα μας και μετέτρεπε την Ουγγαρία στο πιο διεφθαρμένο κράτος της ΕΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, ο κ. Μαγιάρ σκοπεύει πάντως να απομακρύνει τους πιστούς του Βίκτορ Όρμπαν από υψηλές θέσεις το συντομότερο δυνατό, όσο παραμένει σχετικά ισχυρό το κύμα ευφορίας που συνόδευσε την εκλογή του. Σε αυτό το πνεύμα, είχε καλέσει και τον κ. Σούλιοκ να εγκαταλείψει τη θέση του έως τις 31 Μαΐου, απειλώντας τον με απομάκρυνση από το αξίωμα μέσω συνταγματικής τροποποίησης.