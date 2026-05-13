Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το «Ferto», ο Akylas έχει γίνει από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της φετινής Eurovision, με το ελληνικό X/Twitter, να έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Άλλοι τον αποθεώνουν για την ενέργεια, το attitude και τον σύγχρονο ήχο του, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η συμμετοχή του είναι υπερβολικά chaotic.

Το μόνο σίγουρο είναι πως κατάφερε να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και να μην περάσει απαρατήρητος, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα και στα σχόλια του κόσμου.

Ο κόσμος φαίνεται να εκτιμά ότι επιτέλους η Ελλάδα στέλνει κάτι πιο μοντέρνο αντί για μια safe επιλογή.

Ισχύει ότι είναι επιτέλους ένα βιντεοκλίπ επιπέδου Ευρώπης και το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ελληνικής συμμετοχής ever! 👏🏻👏🏻👏🏻#Eurovisiongr #Ferto https://t.co/Z50cej6GEu — Lefteris (@Lefteris79) March 11, 2026

Ρε ειναι τελειοοο — Ky (@KSlarna) May 11, 2026

Μπα εμένα το άλλο μου φαινόταν καρά κιτς και εντελώς αναμενόμενο.Επιτέλους αξιοποιούν σε διαγωνισμό εξωτερικού ιδέες που κάνουν εντός χώρας.Η περιστρεφόμενη σκηνή χρησιμοποιείται αρκετά στο θέατρο.Η επιλογή του acting επίσης ωραία προσθήκη.Έπρεπε να χτιστεί κάπως σκηνοθετικά και — Marietta Kavoura (@BLUSKAE_) May 11, 2026

Πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ, προσεγμένη δουλειά. #ferto — … (@rphy7) March 11, 2026



Φυσικά δεν έλειψαν και οι πιο αρνητικές αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν πως το “Ferto” είναι υπερβολικά χαοτικό, «φορτωμένο» αισθητικά και δύσκολο να μείνει στη μνήμη με την πρώτη ακρόαση.

Κάποιοι θεώρησαν ότι η σκηνική ένταση και το performance επισκιάζουν το ίδιο το τραγούδι, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως η συμμετοχή μοιάζει περισσότερο φτιαγμένη για viral στιγμές στα social media παρά για τη σκηνή της Eurovision.

Επιτελους

Νομιζα μονο εγω το βλεπω τοσο κιτς — AnastasiaM (@AMalandrinou) May 12, 2026

Παιδια αντικειμενικά η σκηνική του παρουσία δεν ήταν καθόλου καλή ο φωκας τον χαντάκωσε αμα είχε καλύτερη σκηνοθεσία θα ηταν 100% νικητήριο τραγούδι — lol (@Kikiwikilol) May 11, 2026