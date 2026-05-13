Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το «Ferto», ο Akylas έχει γίνει από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της φετινής Eurovision, με το ελληνικό X/Twitter, να έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Άλλοι τον αποθεώνουν για την ενέργεια, το attitude και τον σύγχρονο ήχο του, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η συμμετοχή του είναι υπερβολικά chaotic.

Το μόνο σίγουρο είναι πως κατάφερε να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και να μην περάσει απαρατήρητος, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα και στα σχόλια του κόσμου.

Ο κόσμος φαίνεται να εκτιμά ότι επιτέλους η Ελλάδα στέλνει κάτι πιο μοντέρνο αντί για μια safe επιλογή.


Φυσικά δεν έλειψαν και οι πιο αρνητικές αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν πως το “Ferto” είναι υπερβολικά χαοτικό, «φορτωμένο» αισθητικά και δύσκολο να μείνει στη μνήμη με την πρώτη ακρόαση.

Κάποιοι θεώρησαν ότι η σκηνική ένταση και το performance επισκιάζουν το ίδιο το τραγούδι, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως η συμμετοχή μοιάζει περισσότερο φτιαγμένη για viral στιγμές στα social media παρά για τη σκηνή της Eurovision.