Ο Ακύλας μόλις επιβεβαίωσε στη σκηνή της 70ής Eurovision αυτό που προοικονομούσαν εδώ και εβδομάδες τα προγνωστικά και εκείνο που μπορούσε να καταλάβει κανείς από το momentum του «Ferto» στα κοινωνικά δίκτυα.

Εξασφάλισε ένα από τα 10 εισιτήρια του Α’ Ημιτελικού που οδηγούν στο Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

Με μια σκηνική εμφάνιση-statement, φωνητική απόδοση που θα μπορούσε να είναι πιο σταθερή και κυρίως με το πλεόνασμα της ενέργειάς του ο 27χρονος καλλιτέχνης υπογράμμισε με τον πιο εμφατικό τρόπο πως η ελληνική αποστολή δεν ταξίδεψε φέτος στη Βιέννη απλώς και μόνον για τη χαρά της συμμετοχής ή για τουρισμό.

Στοχεύει – δικαίως, αν κρίνουμε από τις επευφημίες που ξεκλέψαμε από τηλεοράσεως από τα σπλάχνα του Wiener Stadthalle – σε μια από τις καλύτερες ιστορικά επιδόσεις της Ελλάδας στον θεσμό.

Άλλωστε η φετινή αποστολή είναι φτιαγμένη από τα υλικά μιας τίμιας – πλην μαξιμαλιστικής αισθητικά – γιουροβιζιονικής συνταγής.

Διαθέτει αεικίνητο, επικοινωνιακό και άνετο performer, έχει ένα τραγούδι-τσιχλόφουσκα που αν το ακούσεις δεν μπορείς να το ξε-ακούσεις αλλά και, όπως είδαμε απόψε, μια γρήγορη, ευφυή, εντάξει, και μια ιδέα υπερτροφική σκηνοθεσία – δια χειρός Φωκά Ευαγγελινού.

Κομβική στιγμή της είναι, αν μη τι άλλο, το οικείο και συγκινητικό homage στην εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο διαγωνισμό του 2005 με το νικητήριο «My Number One».

Με τη Φινλανδία παρούσα

Μια θέση στον τελικό του Σαββάτου εξασφάλισε απόψε και η Φινλανδία ή αλλιώς το αντίπαλον δέος του Ακύλα με το τραγούδι «Liekinheitin» (ελληνιστί φλογοβόλο), που προβάλλει ως η πιθανότερη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού σύμφωνα με τους υπολογισμούς των στοιχημάτων.

Τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια πήραν – με τη σειρά που ανακοινώθηκαν, μετά την Ελλάδα και τη Φινλανδία: Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Μια μνεία από όσα είδαμε στην αποψινή εναρκτήρια βραδιά αξίζει το δίχως άλλο στο συγκινητικό βίντεο που άνοιξε τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και στην εντυπωσιακή σκηνή που δημιούργησαν οι Αυστριακοί οικοδεσπότες.

Κυρίως όμως στην εμφάνιση της Βίκυ Λέανδρος, η οποία ερμήνευσε το θρυλικό «L’ amour est bleu», το τραγούδι με το οποίο είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο στον διαγωνισμό του 1967 που είχε λάβει χώρα και πάλι στη Βιέννη.

Ο δρόμος προς τον Μεγάλο Τελικό

Στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου ο Ακύλας θα αναμετρηθεί με τις λεγόμενες Big 4, τις συμμετοχές δηλαδή της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, και την περσινή νικήτρια και φετινή οικοδέσποινα Αυστρία που έχουν λάβει απευθείας πρόκριση.

Αλλά και με τις υπόλοιπες 10 χώρες που θα προκριθούν από τον Β΄ Ημιτελικό της Πέμπτης 14/5, οπότε θα μπει στο παιχνίδι της διεκδίκησης και η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι «Jalla».

Κατά σειρά εμφάνισης, οι χώρες του Β΄ Ημιτελικού της Eurovision:

Μετά και τον Β΄ Ημιτελικό της Πέμπτης θα ανακοινωθεί και η σειρά εμφάνισης των 25 συμμετοχών στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ και τις πλατφόρμες της δημόσιας τηλεόρασης στις 10 το βράδυ.

Για την ιστορία μετά την εμφάνιση της Ελλάδας στον αποψινό Α΄Ημιτελικό η συμμετοχή μας υποχωρεί ελαφρώς στα στοιχήματα, παραμένοντας όμως στη δεύτερη θέση των προγνωστικών. Της κούρσας των προβλέψεων ηγείται η Φινλανδία ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν κατά σειρά η Δανία, η Γαλλία και η Αυστραλία, χώρες που θα παρακολουθήσουμε στον Ημιτελικό της Πέμπτης.