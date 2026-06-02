Ανοίγει ο δρόμος προς τη Συνταγματική Αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία να καταθέτει τις προτάσεις της. Όπως είχε προϊδεάσει και με σχετική του ανάρτηση ο πρωθυπουργός, η «γαλάζια» παράταξη ανοίγει τη βεντάλια των αλλαγών προτείνοντας αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος.

Οι προτάσεις επικεντρώνονται σε μια σειρά θεμάτων όπως το άρθρο 86 και την ευθύνη υπουργών, έως τους δημοσίους υπαλλήλους, την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης καθώς και η μονιμότητα στο δημόσιο. Επίσης, μεγάλο βάρος δίνεται τόσο στην Παιδεία και την ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η μια θητεία 6ετούς διάρκειας του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Συναίνεση και οι 180 ψήφοι

Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα Βουλή είναι προτείνουσα και η επόμενη αναθεωρητική. Οι προτάσεις των κομμάτων θα πρέπει να λάβουν διευρυμένη πλειοψηφία 180 θετικών ψήφων για να γίνουν αποδεκτές. Ωστόσο, μοιάζει δύσκολο να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της πλειοψηφίας.

Ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν υπογραμμίσει ότι δε δίνουν «λευκή» επιταγή στην κυβερνητική παράταξη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, το ΠαΣοΚ καταθέτει τις δικές του προτάσεις, ενώ ακολούθως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τα επόμενα βήματα

Αφού οι 50 βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν την πρόταση τους, τότε συστήνεται η διακομματική Επιτροπή Αναθεώρησης η οποία και αναμένεται να συνεδριάσει για αρκετούς μήνες.

Μετά από πολύωρες συνεδριάσεις και διαβουλεύσεις οι προτάσεις περνούν στην Ολομέλεια. Με δυο ξεχωριστές ψηφοφορίες, που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα, θα αποφασιστεί με ονομαστική ψηφοφορία επί κάθε προτεινόμενου άρθρου. Όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες, θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Μετά την προσφυγή στην εθνική κάλπη, στην επόμενη Βουλή, η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα χρειαστεί 180 ψήφους προκειμένου να αναθεωρηθεί το εκάστοτε άρθρο. Μόνο όσα άρθρα (εάν και εφόσον υπάρξουν) λάβουν ήδη από την παρούσα Βουλή 180 «ναι», θα μπορούν να περάσουν μετά τις εκλογές με απλή πλειοψηφία.