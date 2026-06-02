5 το πρωί: Αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό – Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα – Έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου
Νέα δημοσκόπηση αποτυπώνει αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη ΝΔ να διατηρεί την πρωτιά, το ΠαΣοΚ να περνάει στην 4η θέση και την ΕΛ.Α.Σ να εμφανίζεται στη 2η θέση, ενώ σε νέο ισχυρό πόλο στην αντιπολίτευση αναδεικνύεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού
Αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό
- Σαρωτική είσοδος των νέων κομμάτων: Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, καθώς η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ) του Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνει τη 2η θέση (15,5%), ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού ακολουθεί στην 3η θέση (12,6%). Και τα δύο κόμματα αναδιατάσσουν πλήρως την αντιπολίτευση, αντλώντας ψηφοφόρους από πολλαπλές δεξαμενές, με την κα Καρυστιανού να εμφανίζει λίγο μεγαλύτερα περιθώρια μελλοντικής διεύρυνσης.
- Υποχώρηση του ΠαΣοΚ, κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ: Η δυναμική των νέων σχηματισμών δημιουργεί στρατηγικό αδιέξοδο στο ΠαΣοΚ, το οποίο υποχωρεί πλέον στην 4η θέση (10,5%). Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ συρρικνώνεται δραματικά (στο 1,7%), καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ψηφοφόρων του απορροφάται από τη νέα πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.
- Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας: Το κυβερνών κόμμα παραμένει η κυρίαρχη δύναμη με 30,5%, παρά την καταγραφή μικρών απωλειών. Το προβάδισμα αυτό διατηρείται κυρίως επειδή η πλειοψηφία των πολιτών (56,6%) δηλώνει πως θα ψηφίσει με γνώμονα τη σταθερότητα, παρότι η ακρίβεια παραμένει με διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κοινωνία.
41χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα
- Άγρια δολοφονία: Ακόμα μία γυναικοκτονία έρχεται να συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία, αυτή τη φορά με θύμα μια 39χρονη, μητέρα δύο παιδιών, την οποία μαχαίρωσε ο 41χρονος σύζυγός της μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα, τη στιγμή που στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά τους.
- Πώς έγινε το έγκλημα; Ο 41χρονος σύζυγος εντοπίστηκε στο σπίτι τους με ίχνη αίματος όπου και συνελήφθη. Αρχικά προσπάθησε να δώσει διαφορετική εκδοχή, όμως στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε μεταξύ τους συμπλοκή και ότι ενήργησε «σε άμυνα».
- Οι κατηγορίες: Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις οπλοφορίας. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προστασία και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.
Διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή
- Η μεσολάβηση Τραμπ και η έμμεση συμφωνία: Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μια πρωτοφανή έμμεση επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ (μέσω του Λιβανέζου αξιωματούχου Ναμπίχ Μπέρι), κατά την οποία η οργάνωση συμφώνησε σε πλήρη παύση του πυρός. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό και να αναστρέψει τις μονάδες που κατευθύνονταν εκεί.
- Οι όροι της εκεχειρίας και οι στρατιωτικές θέσεις: Η αμερικανική πρόταση προβλέπει αμοιβαία παύση των επιθέσεων, με το Ισραήλ να σταματά τα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και τη Χεζμπολάχ να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο, ο Νετανιάχου διευκρίνισε ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις προγραμματισμένες επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι στηρίζει την εκεχειρία ως προάγγελο για την τελική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.
- Οι απειλές του Ιράν και η στάση των ΗΠΑ: Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν με άνοιγμα νέων μετώπων λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι χάνουν την υπομονή τους. Την ίδια στιγμή, ενώ ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι η Τεχεράνη διέκοψε τον διάλογο με την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, ξεκαθαρίζοντας πάντως σε συνεντεύξεις του ότι δεν τον απασχολεί αν τελικά διακόπηκαν, ούτε ανησυχεί για μια πιθανή αύξηση της τιμής του πετρελαίου από τυχόν αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.
Έφυγε από τη ζωή ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου
- Το μοιραίο τροχαίο: Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου, έχασε τη ζωή του μετά από νοσηλεία στη ΜΕΘ Ιωαννίνων, όπου μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του στις 23 Μαΐου.
- Βαθύ πένθος στον αθλητικό κόσμο: Ο πρόωρος θάνατός του συγκλόνισε το ποδόσφαιρο, με τον ΠΑΣ Γιάννινα, τον Ολυμπιακό, την ΕΠΟ, τη Super League και την UEFA να εκδίδουν συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξαίροντας το ήθος του.
- Σήμερα το τελευταίο αντίο: Η εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος θα γίνει την Τρίτη (02/06) στα Ιωάννινα στις 17:00. Εκεί θα έχουν τη δυνατότητα συγγενείς, φίλοι αλλά και όσοι επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν για μια τελευταία φορά πριν την τελευταία του κατοικία.
Κόντρα Τσίπρα-Ράμα για το Ζβέρνετς
- Η παρέμβαση της ΕΛ.Α.Σ. για το επεισόδιο στο Ζβέρνετς: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ζήτησε κυβερνητικά διαβήματα διαμαρτυρίας μετά τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε κινητοποιήσεις στην Αλβανία. Η ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι ο σεβασμός της μειονότητας και του κράτους δικαίου αποτελεί απαράβατο όρο για την ευρωπαϊκή πορεία των Τιράνων.
- Η αντίδραση του Έντι Ράμα: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για πολιτική μεγέθυνση ενός «μεμονωμένου περιστατικού» που αφορούσε παρεμπόδιση ιδιωτικής επένδυσης. Ανέφερε ότι οι αλβανικές αρχές έδρασαν άμεσα (με συλλήψεις και καρατομήσεις στην αστυνομία) και ότι τα δικαιώματα της μειονότητας είναι πλήρως κατοχυρωμένα.
- Η ανταπάντηση του Αλέξη Τσίπρα: Ο Αλ. Τσίπρας απέρριψε τις αιχμές περί εθνικισμού επικαλούμενος το έργο του για την ειρήνη. Αν και χαιρέτισε τα άμεσα μέτρα που λήφθηκαν, επέμεινε ότι η προστασία των περιουσιών της μειονότητας είναι αυτή που θα κρίνει την ευρωπαϊκή πρόοδο ή οπισθοδρόμηση της Αλβανίας.
