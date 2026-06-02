Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού έχει πολλά να προσφέρει στους μουσικόφιλους της πρωτεύουσας. Το πιο σημαντικό από όλα είναι βέβαια η δυνατότητα να δει κανείς μια συναυλία στο Ηρώδειο, προτού ο εμβληματικός αυτός χώρος κλείσει για εργασίες αποκατάστασης που θα κρατήσουν χρόνια. Στο ρωμαϊκό θέατρο θα φιλοξενηθούν πολλά σημαντικά ονόματα, μεταξύ των οποίων οι Vikingur Ólafsson, Einstürzende Neubauten, Lykke Li, John Legend, αλλά και αφιερώματα στον Μάνο Χατζιδάκι. Στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens, θα ακούσουμε Limp Bizkit, Nick Cave και άλλους, ενώ στο πλαίσιο του SNF Nostos θα παίξουν στην Αθήνα ο David Byrne και ο Jean-Michel Jarre. Παράλληλα, η Τεχνόπολη, το Θέατρο Βράχων, το Θέατρο Πέτρας και τα Φ hill Sessions στο Θέατρο Δόρα Στράτου συμπληρώνουν ένα πρόγραμμα με δεκάδες επιλογές. Το ΒΗΜΑ Encore καταγράφει όλες τις συναυλίες του Ιουνίου στην Αθήνα.

Χρήστος Θηβαίος (3/6, Θέατρο Βράχων)

Ο Χρήστος Θηβαίος ανοίγει τη σεζόν στο Θέατρο Βράχων για να γιορτάσει τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Στη σκηνή μαζί του καλοί του φίλοι και συνοδοιπόροι από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Ύποπτους και τοn δίσκο «Μέρες Αδέσποτες» έως και σήμερα.

Vikingur Ólafsson (3/6, Ηρώδειο)

Το αθηναϊκό ντεμπούτο του Ισλανδού πιανίστα, μιας από τις πιο σημαντικές παρουσίες της σύγχρονης κλασικής σκηνής. Διεθνώς αναγνωρισμένος για τις ερμηνείες του στο έργο του Μπαχ — ιδίως στις «Goldberg Variations» — έρχεται στο Ηρώδειο με πρόγραμμα έργων Μπαχ, Μπετόβεν και Σούμπερτ. Από τις συναυλίες που δεν χάνονται.

Αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο (3/6, Θέατρο Πέτρας)

Συναυλία αφιερωμένη στον λαϊκό συνθέτη και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, που έγραψε δεκάδες κομμάτια-σταθμούς για τον Καζαντζίδη και πλήθος άλλων ερμηνευτών. Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής δισκογραφίας, σε μια βραδιά που αναμένεται να φέρει στη σκηνή τραγούδια που έχουν σφραγίσει τη μνήμη γενεών.

Σταύρος Ξαρχάκος – «Στο παρόν» (5 και 6/6, Ηρώδειο)

Ο Σταύρος Ξαρχάκος παρουσιάζει νέο πρόγραμμα στο Ηρώδειο. Πρώτο μέρος: Συνάντηση δύο δημιουργών. Ο ίδιος μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου συζητούν και τραγουδάνε μαζί με ένα πιάνο κι ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Δεύτερο μέρος: Στη σκηνή έρχεται η Ηρώ Σαΐα και ερμηνεύει νέα τραγούδια που έγραψε για εκείνη. Τρίτο μέρος: Στην ομάδα προστίθεται ο Δημήτρης Μπάσης και όλοι μαζί ερμηνεύουν τραγούδια που πέρασαν στις καρδιές μας. Μαζί τους, τα παιδιά της Σχολής «Εν Χορδαίς και Οργάνοις» της Σύρου που πολλοί θυμούνται από το αυθόρμητο μουσικό στιγμιότυπο του Ιουνίου του 2022 στη Σύρο – μια βραδιά σε μια ταβέρνα του νησιού, όταν ο συνθέτης τα διηύθυνε και το βίντεο εκείνης της στιγμής έγινε viral.

Μάγδα Βαρούχα & Χρήστος Αδαμόπουλος – «Ακομπλεξ-Άριστα» (5/6, Τεχνόπολη)

Καλοκαιρινή εκδοχή του project που έτρεξε με επιτυχία τον χειμώνα σε Αθήνα και Κύπρο. Οι δύο καλλιτέχνες έχουν ξεχωρίσει για live γεμάτα ενέργεια και αμεσότητα, με ρεπερτόριο που κινείται ανάμεσα σε ρεμπέτικο, λαϊκό και πρωτότυπες διασκευές. Στην Τεχνόπολη παρουσιάζουν την ανανεωμένη μορφή του προγράμματος.

Πυξ Λαξ (6 & 7/6, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού)

Διήμερο στο Λυκαβηττό για μία από τις πιο επιτυχημένες ροκ μπάντες της ελληνικής σκηνής των τελευταίων τριάντα ετών. Το πρόγραμμα αντλεί από τον πυρήνα της δισκογραφίας τους — τραγούδια που έχουν σημαδέψει διαφορετικές γενιές ακροατών, από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 μέχρι σήμερα.

Anser – Παρουσίαση του δίσκου «Ανάδυση» (6/6, Τεχνόπολη)

Ο ράπερ από τη Σπάρτη παρουσιάζει την πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά μετά από επτά χρόνια αναμονής. Στο live ακούγονται για πρώτη φορά ζωντανά όλα τα κομμάτια του νέου άλμπουμ, μαζί με τραγούδια που τον καθιέρωσαν στην εγχώρια hip hop σκηνή. Η παραγωγή υπογράφεται από τον Eversor.

Γιάννης Κότσιρας – 30 χρόνια (8/6, Θέατρο Βράχων)

Επετειακή συναυλία με καλεσμένους για τα 30 χρόνια του Γιάννη Κότσιρα στη δισκογραφία. Ένας από τους πιο σταθερά δημοφιλείς ερμηνευτές της γενιάς του, με τραγούδια από συνεργασίες με Ρεμπούτσικα, Μαχαιρίτσα και πολλούς άλλους, σε ένα πρόγραμμα-αναδρομή στη μέχρι σήμερα διαδρομή του.

Χαΐνηδες (8/6, Τεχνόπολη)

Οι Χαΐνηδες, ένα από τα πιο σημαντικά σχήματα που πάτησε στην κρητική παράδοση για να φτιάξει κάτι εντελώς δικό του, στην Τεχνόπολη με καλεσμένους τη Φωτεινή Βελεσιώτου, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον Μίλτο Πασχαλίδη και τη Μάρθα Φριντζήλα. Ένας συνδυασμός που υπόσχεται πρόγραμμα με βάθος και ποικιλία.

Ήπειρος: Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble – Βασίλης Κώστας (9/6, Ηρώδειο)

Παραδοσιακή ηπειρώτικη μουσική σε ορχηστρική επεξεργασία, με τον Βασίλη Κώστα στο λαούτο. Ο Κώστας έχει χτίσει διεθνή πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, με συνεργασίες στο πεδίο της τζαζ και της world music, και επιστρέφει στο Ηρώδειο με ένα έργο που γεφυρώνει τη ρίζα του ηπειρώτικου ήχου με τη σύγχρονη μουσική γραφή.

Vinicio Capossela – «Sailors, Sirens And Rebetes» (9/6, Θέατρο Δόρα Στράτου)

Ο Ιταλός τραγουδοποιός ανοίγει τα Φ hill Sessions 2026 με ένα μεσογειακό πρόγραμμα εμπνευσμένο από τα λιμάνια, τις σειρήνες — μυθολογικές και συναγερμού — και το ρεμπέτικο. Από τους πιο πολυσχιδείς δημιουργούς της σύγχρονης ιταλικής σκηνής, με δίσκους που πατάνε σε λαϊκές παραδόσεις από όλη τη Μεσόγειο.

«Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος Α’» (10/6, Ηρώδειο)

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού παρουσιάζει ορχηστρικά έργα από την αμερικανική περίοδο του Χατζιδάκι (1966-1972). Στο πλαίσιο του Έτους Χατζιδάκι, με αφορμή τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη τα οποία συμπληρώθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο.

Δημήτρης Μυστακίδης – «Τριάντα χρόνια Μήτσος» (10/6, Τεχνόπολη)

Ο κιθαρίστας Δημήτρης Μυστακίδης, με διαδρομή στο ρεμπέτικο και στις αναζητήσεις γύρω από την παλιά λαϊκή κιθάρα, γιορτάζει τα τριάντα του χρόνια με μια συναυλία-γιορτή. Καλεσμένοι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, η Μάρθα Φριντζήλα, οι Κοινοί Θνητοί και ο Φώτης Σιώτας — τέσσερα ονόματα σημαντικά για την πορεία του.

Sophie Lies / Κωστής / Σταύρος Τσαντές (10/6, Θέατρο Δόρα Στράτου)

Τριπλό πρόγραμμα στα Φ hill Sessions με τρεις νέους Έλληνες τραγουδοποιούς που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, ο καθένας με τη δική του ξεχωριστή προσέγγιση. Ολα αυτά σε ένα από τα πιο όμορφα και ατμοσφαιρικά θέατρα της πόλης κάτω από τον λόφο του Φιλοπάππου.

«Ηπείρου μέλος και μέλλον» (10/6, Θέατρο Βράχων – Μελίνα Μερκούρη)

Μουσικό αφιέρωμα στη μουσική παράδοση της Ηπείρου, με συμμετοχή πολλών μουσικών και ερμηνευτών. Έμφαση στη συνομιλία ανάμεσα στις παλαιότερες και τις νεότερες γενιές που δουλεύουν πάνω στην ηπειρώτικη φόρμα, από τα μοιρολόγια και τα πολυφωνικά τραγούδια μέχρι τις σύγχρονες ορχηστρικές εκδοχές.

Ρίτα Αντωνοπούλου (12/6, Ταράτσα του Λαμπέτη)

Η Ρίτα Αντωνοπούλου σε καλοκαιρινή συναυλία στην ταράτσα του Λαμπέτη, με ένα ρεπερτόριο που κινείται στην ελληνική τραγουδοποιία, με έμφαση στους στιχουργούς και τους συνθέτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί στενά τα τελευταία χρόνια. Από τις πιο εκφραστικές ερμηνεύτριες της γενιάς της.

Κωστής Μαραβέγιας (12/6, Κήπος του Μεγάρου)

Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής, σε ένα από τα πιο όμορφα καλοκαιρινά σκηνικά της πόλης. Στο πρόγραμμα τα γνωστά τραγούδια με τη μεσογειακή του διάθεση και τις χαρακτηριστικές διασκευές που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν των live του τα τελευταία χρόνια.

Μίλτος Πασχαλίδης (12/6, Θέατρο Βράχων)

Η καθιερωμένη καλοκαιρινή συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Βράχων, που εδώ και χρόνια αποτελεί σταθερό ραντεβού. Ένας από τους πιο σταθερά παρόντες τραγουδοποιούς της σκηνής, με δικό του ρεπερτόριο και διασκευές αγαπημένων τραγουδιών — συχνά με καλεσμένους που αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά.

Michelle Gurevich (12/6, Κηποθέατρο Παπάγου)

Η Καναδή τραγουδοποιός, με τις σκοτεινές pop μπαλάντες, την κινηματογραφική αισθητική και τη χαρακτηριστική, βαθιά της φωνή. Έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια πιστό κοινό στην Ευρώπη, με δίσκους που πατάνε στο γαλλικό chanson, στις ρωσικές μπαλάντες και στην indie pop. Πρώτη της εμφάνιση στο Κηποθέατρο Παπάγου.

LILA – «Welcome to L World» (12/6, Τεχνόπολη)

Είμαστε έτοιμοι για κάτι πιο ποπ και η LILA παρουσιάζει το νέο της live πρόγραμμα στην Τεχνόπολη τη σωστή στιγμή. Από τα πιο φρέσκα ονόματα της εγχώριας pop σκηνής, με δικό της προσωπικό ύφος που συνδυάζει στοιχεία από R&B, alt-pop και χιπ χοπ.

Υπόγεια Ρεύματα – Παρουσίαση του δίσκου «Οργή Λαού» (13/6, Τεχνόπολη)

Τα Υπόγεια Ρεύματα παρουσιάζουν τον νέο τους δίσκο ζωντανά. Με διαδρομή που ξεκινά από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, παραμένουν μία από τις πιο διακριτές φωνές της εγχώριας ροκ σκηνής, με στίχους που έχουν συχνά πολιτική και κοινωνική αιχμή.

Chris Isaak (13/6, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού)

Ο Αμερικανός τραγουδιστής επιστρέφει στην Αθήνα στο πλαίσιο του Release Athens, με τον vintage rock ήχο και τη χαρακτηριστική φωνή που τον έκαναν γνωστό μέσα από το «Wicked Game» αλλά και τη συνεργασία του με τον David Lynch. Στο ρεπερτόριο, τραγούδια από όλη τη διαδρομή των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Κωσταντής Πιστιόλης (14/6, Τεχνόπολη)

Ο Κωσταντής Πιστιόλης με τα παραδοσιακά πνευστά και τους σταθερούς του συνεργάτες, σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και τον πειραματισμό. Γνώριμες μελωδίες μετασχηματίζονται μέσα από ηλεκτρικές εντάσεις και αυτοσχεδιαστικά περάσματα — από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικές γραφές που έχουν προκύψει από τη μελέτη του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού.

Πάνος Μουζουράκης (15/6, Τεχνόπολη)

Ο Πάνος Μουζουράκης κάνει στάση στην Αθήνα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας, μαζί με το νέο του τραγούδι «Τι Ωραίο». Με σκηνική παρουσία θεατρική και ένα ρεπερτόριο που μπλέκει pop, rock και διασκευές, παραμένει από τους ερμηνευτές με το πιο πιστό και ευρύ κοινό στις ζωντανές εμφανίσεις.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Νίκος Πορτοκάλογλου (15/6, Θέατρο Βράχων)

Η συνεργασία των δύο ερμηνευτών συνεχίζεται με μία ακόμη καλοκαιρινή συναυλία. Το σχήμα τους έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια, με ρεπερτόριο που αντλεί τόσο από τα δικά τους τραγούδια όσο και από διασκευές αγαπημένων κομματιών της ελληνικής δισκογραφίας, σε αφηγηματική φόρμα που πιάνει διαφορετικές γενιές κοινού.

Estonian Philharmonic Chamber Choir / Tallinn Chamber Orchestra / Tõnu Kaljuste (15/6, Ηρώδειο)

Η εσθονική φιλαρμονική χορωδία δωματίου και η ορχήστρα δωματίου του Ταλίν, υπό τη διεύθυνση του Tõnu Kaljuste — ενός από τους πιο σημαντικούς διευθυντές χορωδίας διεθνώς, στενού συνεργάτη του Arvo Pärt. Ένα ρεσιτάλ ιερής και σύγχρονης χορωδιακής μουσικής, από τα πιο σημαντικά κλασικά γεγονότα του καλοκαιριού στο Ηρώδειο.

Release Athens 2026: Limp Bizkit (15/6, Πλατεία Νερού)

Πρώτη εμφάνιση των Limp Bizkit στην Αθήνα. Η μπάντα του Fred Durst, που σφράγισε το nu-metal της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000, έρχεται για ένα live που υπόσχεται την ωμή ενέργεια των παλιών τους εμφανίσεων. Μαζί τους οι Three Days Grace, ένα ακόμη όνομα-αναφορά για τη γενιά της εποχής.

Γιάννης Χαρούλης (15/6, Θέατρο Πέτρας)

Ο Γιάννης Χαρούλης στο Θέατρο Πέτρας, σε ένα από τα σταθερά καλοκαιρινά του ραντεβού. Με διαδρομή που πατάει στην κρητική παράδοση και ταυτόχρονα ανοίγεται στη σύγχρονη τραγουδοποιία, παραμένει ένας από τους ερμηνευτές με τη μεγαλύτερη απήχηση στην Ελλάδα της τελευταίας δεκαετίας.

Χειμερινοί Κολυμβητές (15/6, Θέατρο Δόρα Στράτου)

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στα Φ hill Sessions. Ο Αργύρης Μπακιρτζής και η ιστορική μπάντα της βόρειας Ελλάδας, με διαδρομή που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες, παραμένουν ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσικά κεφάλαια της ελληνικής σκηνής — με στίχους που μπλέκουν χιούμορ, ποίηση και εικόνες της καθημερινότητας.

Fun Lovin’ Criminals (16/6, Gazarte Roof Stage)

Το νεοϋορκέζικο σχήμα του Huey Morgan επιστρέφει στην Αθήνα για ένα live στην ταράτσα του Gazarte. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, με τραγούδια όπως το «Scooby Snacks» και το «King of New York», συνεχίζουν να συνδυάζουν hip hop, ροκ και jazz με χαρακτηριστικά κινηματογραφική αισθητική.

Μανώλης Μητσιάς (17/6, Βεάκειο Θέατρο)

Ο Μανώλης Μητσιάς, μία από τις ιστορικές φωνές της ελληνικής μουσικής, στη σκηνή του Βεάκειου. Με πορεία από τη δεκαετία του ’60 και συνεργασίες με τους Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Μούτση, Λοΐζο και άλλους κορυφαίους συνθέτες, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που λειτουργεί ως αναδρομή σε μια ολόκληρη εποχή.

Raining Pleasure – «Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος Β’» (17/6, Ηρώδειο)

Αφιέρωμα στο «Reflections», τον δίσκο που γεννήθηκε από τη συνεργασία του Χατζιδάκι με το New York Rock & Roll Ensemble στα τέλη του ’60 — εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συνάντησε το progressive rock. Οι Raining Pleasure επανέρχονται σε αυτό το υλικό, με τον Γιώργο-Εμμανουήλ Λαζαρίδη στο πιάνο.

Einstürzende Neubauten – «Ωδή στην Avant Garde» (18/6, Ηρώδειο)

Οι Γερμανοί πρωτοπόροι του industrial και της avant garde για πρώτη φορά στο Ηρώδειο, λίγο πριν αυτό κλείσει για εργασίες. Σχηματισμένοι στο Δυτικό Βερολίνο το 1980, με ηχητικά πειράματα πάνω σε μεταλλικά αντικείμενα και κατασκευαστικά εργαλεία, αποτελούν ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα της ευρωπαϊκής underground σκηνής.

Γιώτα Νέγκα (19/6, Ταράτσα του Λαμπέτη)

Η Γιώτα Νέγκα στην ταράτσα του Λαμπέτη. Από τις πιο ωραίες φωνές των τελευταίων δύο δεκαετιών, με προσωπικές επιτυχίες αλλά και έξοχες ερμηνευτικές επιδόσεις σε τραγούδια άλλων δημιουργών. Ένα πιο intimate setting για ένα ρεπερτόριο που έτσι κι αλλιώς ζητάει την εγγύτητα.

Λένα Πλάτωνος – Μαρία Φαραντούρη: «Μοίρες» (19/6, Ηρώδειο)

Η συνθέτρια και η ερμηνεύτρια συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα με τρία έργα. Ανάμεσά τους και οι «Μοίρες», νέα δημιουργία της Πλάτωνος ειδικά για το φετινό Φεστιβάλ, βασισμένη στον Μύθο του Ηρός από την «Πολιτεία» του Πλάτωνα. Επίσης, μελοποιημένα έργα από «Ποιήτριες του αρχαίου κόσμου» -Σαπφώ, Κόριννα, Τελέσιλλα και άλλες.

«Στον Γαλατά ψιλή βροχή» – Αφιέρωμα στον Χρόνη Αηδονίδη (19/6, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού)

Μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στη μνήμη του Χρόνη Αηδονίδη, μετά το sold out του Ηρωδείου τον Οκτώβριο. Πρόγραμμα γύρω από τη Θράκη, την Πόλη και τη Σμύρνη — τους τόπους που σημάδεψαν τη φωνή του. Συμμετέχουν Γλυκερία, Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Ζαχαρίας Καρούνης, Δημήτρης Μπάσης.

Jaul – Παρουσίαση δίσκου (19/6, Τεχνόπολη)

Ο τραγουδοποιός Jaul παρουσιάζει τον νέο του δίσκο στην Τεχνόπολη. Από τα νεότερα ονόματα της εγχώριας σκηνής, με υλικό που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία και στις indie επιρροές, στο πρώτο του μεγάλο live με αφορμή την κυκλοφορία της νέας του δουλειάς.

«Τα δικά μας λαϊκά» (20/6, Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας)

Συναυλία αφιερωμένη στο λαϊκό τραγούδι στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας. Ένα ραντεβού που γίνεται σταθερά στην περιοχή τα τελευταία χρόνια και φέρνει στη σκηνή τραγούδια-σταθμούς της λαϊκής δισκογραφίας, σε ένα από τα πιο όμορφα ανοιχτά θέατρα του Πειραιά.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου (20/6, Θέατρο Βράχων)

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Βράχων, σε μια από τις σταθερές καλοκαιρινές του εμφανίσεις. Με διαδρομή πάνω από πέντε δεκαετίες και ρεπερτόριο που εκτείνεται από τις πρώτες ηχογραφήσεις στη δεκαετία του ’70 μέχρι τις πιο πρόσφατες δουλειές, παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ροκ φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Release Athens 2026: Ημισκούμπρια (20/6, Πλατεία Νερού)

Τα Ημισκούμπρια στο Release Athens. Από τα συγκροτήματα που σημάδεψαν την ελληνική hip hop και funk σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του ’90, με τραγούδια που περνούν στη συλλογική μνήμη κάθε νέας γενιάς. Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ελληνικές βραδιές της φετινής διοργάνωσης.

Κώστας Μακεδόνας – «Καλοκαίρι Αλλιώς» (20/6, Ταράτσα του Λαμπέτη)

Ο Κώστας Μακεδόνας στην ταράτσα του Λαμπέτη με νέο πρόγραμμα. Από τις πιο γνωστές βαρύτονες φωνές της ελληνικής μουσικής, με ρεπερτόριο που μπλέκει το έντεχνο, το λαϊκό και τις συνεργασίες με σημαντικούς συνθέτες των τελευταίων τριών δεκαετιών. Σε μια πιο μικρή και θερμή σκηνή του κέντρου.

PAGAN (21/6, Τεχνόπολη)

Στο θερινό ηλιοστάσιο, οι PAGAN παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συναυλία τους μέχρι σήμερα — μια εμφάνιση που, σύμφωνα με τους ίδιους, θα κινηματογραφηθεί στο σύνολό της. Σχήμα με ταυτότητα που πατά σε αρχέγονους ρυθμούς και σε χοϊκές μελωδίες, σε ένα live σχεδιασμένο ως συλλογική, τελετουργική εμπειρία.

Release Athens x SNF Nostos: David Byrne (21/6, Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ)

Ο πρώην frontman των Talking Heads στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, στο πλαίσιο της περιοδείας «Who Is the Sky». Από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της αμερικανικής μουσικής των τελευταίων πενήντα ετών, με εμφανίσεις που έχουν χτιστεί ως ολοκληρωμένες οπτικοακουστικές παραστάσεις και διακριθεί διεθνώς.

«Ο Πόντος ανταμώνει» (22/6, Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας)

Μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ποντιακή παράδοση, σε μια από τις περιοχές της Αττικής με ισχυρή ποντιακή κοινότητα. Έμφαση στα όργανα — λύρα, νταούλι — και στις φωνές που έχουν κρατήσει ζωντανό ένα ρεπερτόριο με βαθιές ιστορικές ρίζες, σε μια εκδήλωση με γερό λαϊκό έρεισμα.

Release Athens x SNF Nostos: Jean-Michel Jarre (22/6, Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ)

Ο γάλλος συνθέτης και πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής στο Ξέφωτο. Με δίσκους όπως το «Oxygène» και το «Équinoxe» — που έχουν πουλήσει δεκάδες εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως — και θεαματικές υπαίθριες συναυλίες-σταθμούς, παραμένει ένα όνομα-αναφορά για την εξέλιξη του είδους από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και μετά.

Lykke Li (22/6, Ηρώδειο)

Η σουηδή τραγουδοποιός στο Ηρώδειο. Με διαδρομή που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και δίσκους που έχουν σημαδέψει τη σύγχρονη indie-pop σκηνή — από το «Youth Novels» μέχρι το «So Sad So Sexy» — παρουσιάζει υλικό από όλη τη διαδρομή της αλλά και κομμάτια από τον νέο (υπέροχο) δίσκο «The Afterparty».

Σκιαδαρέσες (22/6, Τεχνόπολη)

Ένα από τα πιο διακριτά σχήματα της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής, με τραγούδια γύρω από τα ερωτικά μπλεξίματα και τις σχέσεις, οι δύο αδελφές έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν κάθε live σε μια εξωστρεφή και ταυτόχρονα ψυχαναλυτική εμπειρία. «Είναι ξετσίπωτες, είναι φασαίες».

Σωκράτης Μάλαμας (22, 23 και 24/6, Θέατρο Πέτρας)

Ο Σωκράτης Μάλαμας στο Θέατρο Πέτρας. Από τους πιο σταθερά παρόντες τραγουδοποιούς της ελληνικής έντεχνης σκηνής των τελευταίων τριάντα ετών, με κορυφαίες κυκλοφορίες και ένα παθιασμένο κοινό που τον λατρεύει.

Εισβολέας (23/6, Τεχνόπολη)

Ο ράπερ Εισβολέας στην Τεχνόπολη. Με σταθερή παρουσία στην εγχώρια hip hop σκηνή τα τελευταία χρόνια και ρεπερτόριο που πατάει σε προσωπική θεματολογία και πιο γειωμένα beats, παρουσιάζει ένα ζωντανό πρόγραμμα στο πλαίσιο του καλοκαιρινού κύκλου της Τεχνόπολης.

Polis Ensemble feat. Haig Yazdjian (23/6, Θέατρο Δόρα Στράτου)

Το Polis Ensemble με καλεσμένο τον Haig Yazdjian στα Φ hill Sessions. Συνάντηση που πατά σε παραδόσεις από όλη την ανατολική Μεσόγειο — από την Πόλη και τη Σμύρνη μέχρι την Αρμενία και τη Συρία — σε ένα ορχηστρικό και τραγουδιστικό πρόγραμμα κάτω από τον λόφο του Φιλοπάππου.

Release Athens 2026: Nick Cave & The Bad Seeds (24/6, Πλατεία Νερού)

Ο Nick Cave με τους Bad Seeds επιστρέφει στην Αθήνα και οι πολυάριθμοι φίλοι του τον περιμένουν με αγωνία. Με ρεπερτόριο που αντλεί από τη σαραντάχρονη πορεία τους, από τα παλαιότερα κομμάτια μέχρι τους πιο πρόσφατους δίσκους «Ghosteen» και «Wild God», αυτό το live θα μιλήσει στην ψυχή μας.

Locomondo (24/6, Τεχνόπολη)

Από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά σχήματα του ska και της reggae σκηνής, με τραγούδια που έχουν περάσει στη μαζική κουλτούρα και live που χτίζονται γύρω από το χορό και την υπαίθρια καλοκαιρινή ενέργεια.

Μάρθα Φριντζήλα – the Kubara Project & Kalogeraki Bros (24/6, Θέατρο Δόρα Στράτου)

Διπλό πρόγραμμα στα Φ hill Sessions. Από τη μία η Μάρθα Φριντζήλα με το Kubara Project — ένα σχήμα που μπλέκει βαλκανικές παραδόσεις με τζαζ και θεατρικές ερμηνείες — και από την άλλη τα υπέροχα Καλογεράκια που τραγουδούν την ποίηση.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη (24/6, Βεάκειο Θέατρο Πειραιά)

Από τις πιο δημοφιλείς και χαρισματικές ερμηνεύτριες της γενιάς της, με ρεπερτόριο που μπλέκει τα δικά της κομμάτια με ένα ευρύ φάσμα από διασκευές. Το κοινό την αγαπάει κι εκείνη τους το ανταποδίδει.

Release Athens x SNF Nostos: Gorillaz (25/6, Πλατεία Νερού)

Το project του Damon Albarn επιστρέφει στην Αθήνα με ένα setlist που καλύπτει όλη τη διαδρομή του — από το πρώτο άλμπουμ του 2001 μέχρι το «Cracker Island». Με εντυπωσιακά visuals και την animated αισθητική που τους έκανε γνωστούς. Mαζί τους οι The Flaming Lips και η Jehnny Beth.

Κοινοί Θνητοί – 10 χρόνια (27/6, Τεχνόπολη)

Οι Κοινοί Θνητοί γιορτάζουν τα 10 χρόνια τους. Από τα πιο ιδιοσυγκρασιακά ονόματα της νέας έντεχνης σκηνής, με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από νεότερο κοινό και ένα ύφος που μπλέκει την παράδοση της ελληνικής τραγουδοποιίας με σύγχρονους ήχους. Επετειακό live με αναφορά σε όλο το υλικό τους.

Release Athens 2026: Three Days Grace, Black Veil Brides (28/6, Πλατεία Νερού)

Διπλό πρόγραμμα στο Release. Οι Καναδοί Three Days Grace, με τραγούδια όπως το «I Hate Everything About You» που σημάδεψαν τη γενιά του post-grunge και του alternative metal των αρχών του 2000, μαζί με τους Αμερικανούς Black Veil Brides, ένα από τα πιο γνωστά σχήματα της σύγχρονης glam metal σκηνής.

Matmos (28/6, ΠΛΥΦΑ)

Το αμερικανικό ντουέτο πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής στο ΠΛΥΦΑ. Οι Drew Daniel και Martin Schmidt είναι γνωστοί για τη δημιουργία ολόκληρων άλμπουμ από εντελώς αντισυμβατικές πηγές ήχου — οικιακά αντικείμενα, ιατρικά εργαλεία, φυσικά υλικά. Έχουν συνεργαστεί εκτενώς με τη Björk και διδάσκουν στο Johns Hopkins.

Γκιντίκι και Θραξ Πανκc (28/6, Τεχνόπολη)

Δύο σχήματα από τη νεότερη γενιά της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής που τιμούν το καθένα με τον δικό του τρόπο την ελληνική παράδοση, σε ένα live που λειτουργεί ως διπλή παρουσίαση μιας σκηνής που κινείται πέρα από τις καθιερωμένες αναφορές.

Πάνος Βλάχος (29/6, Τεχνόπολη)

Ο Πάνος Βλάχος με γνωστά και ακυκλοφόρητα τραγούδια. Με διαδρομή που μπλέκει τη μουσική με το θέατρο — ιδίως μετά τη φετινή χρονιά με την επανάληψη του «Δον Ζουάν» — έχει χτίσει σταθερό κοινό για τις προσωπικές του εμφανίσεις, που χαρακτηρίζονται από αμεσότητα και ένα ρεπερτόριο που αλλάζει ανάλογα με τη βραδιά.

ΚΟΑ – Michał Nesterowicz: 8η Συμφωνία του Μάλερ (29/6, Ηρώδειο)

Η «Συμφωνία των Χιλίων» από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Πολωνό μαέστρο Michał Nesterowicz — ένα από τα πιο φιλόδοξα συμφωνικά εγχειρήματα της σεζόν. Έργο μνημειακών διαστάσεων που απαιτεί διπλή χορωδία, παιδική χορωδία και οκτώ σολίστ, σε μία από τις πιο επιβλητικές παρουσιάσεις του κλασικού ρεπερτορίου στο Ηρώδειο.

Μαρία Παπαγεωργίου (29/6, Θέατρο Δόρα Στράτου)

Με διαδρομή που πατάει στο έντεχνο, στην παράδοση και στη σύγχρονη τραγουδοποιία, η αισθαντική ερμηνεύτρια παρουσιάζει ένα intimate πρόγραμμα στο όμορφο θέατρο του Φιλοπάππου, σε μια από τις πιο πλέον πολυαναμενόμενες συναυλίες του θα γινουν στον συγκεκριμένο χώρο.

Release Athens 2026: Megadeth & Sepultura (30/6, Πλατεία Νερού)

Διπλή σκηνή για το metal κοινό. Από τη μία οι Megadeth του Dave Mustaine, ένα από τα Big Four του thrash metal με ρεπερτόριο τεσσάρων δεκαετιών, και από την άλλη οι Βραζιλιάνοι Sepultura, που σε αυτή την περιοδεία αποχαιρετούν τις σκηνές μετά από σχεδόν σαράντα χρόνια καριέρας.

John Legend – «Evening of Songs & Stories» (30/6, Ηρώδειο)

Ο Αμερικανός τραγουδιστής στο Ηρώδειο, σε μια πιο προσωπική εκδοχή του προγράμματός του. Δωδεκάκις βραβευμένος με Grammy, με τεράστια χιτ όπως το «All of Me» και το «Ordinary People», επιλέγει μια φόρμα που μπλέκει τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του με εξομολογητικές αφηγήσεις.

Akylas (30/6, Τεχνόπολη)

Από τη Γιουροβίζιον στην Τεχνόπολη. Από τα νεότερα ονόματα της εγχώριας pop σκηνής, με υλικό που μπλέκει τους σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους με προσωπική γραφή.

