Ξυπνούσε κάθε πρωί κύριος της μοίρας του. Μεγάλο πράγμα να κρατάς τα γκέμια της ζωής σου σε έναν κόσμο που είχε αποφασίσει εξαρχής για εσένα χωρίς εσένα. Στα βουνά του αλβανικού βορρά κάποιες γυναίκες επέλεξαν να γίνουν άνδρες καθοδηγούμενες από την ανάγκη τους να τσαλαπατήσουν το αναπόδραστο.

Οι burrnesha αποτελούν ένα από τα πιο ιδιαίτερα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνίες διαμορφώνουν ή και επιβάλλουν το φύλο.

Burrnesha, ο ορισμός

Η λέξη burrnesha μεταφράζεται περίπου ως «άντρας-γυναίκα» (Burrë: σημαίνει άντρας στα αλβανικά και το -eshe / -nesha είναι μια παραγωγική θηλυκή υποκοριστική κατάληξη).

Η προέλευση της παράδοσης δεν είναι απολύτως σαφής, αλλά ιστορικά, όταν οι άντρες κληρονόμοι μιας οικογένειας πέθαιναν ή σκοτώνονταν και η περιουσία δεν μπορούσε πλέον να περάσει από άντρα σε άντρα, υπήρχε μια εξαίρεση: αν υπήρχε μια παρθένα κόρη, μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του πατριάρχη, ορκιζόμενη μπροστά σε δώδεκα πρεσβύτερους του χωριού ότι θα παραμείνει αγνή για όλη της τη ζωή.

Με αυτή τη δήλωση, η burrnesha εξασφάλιζε την οικογενειακή περιουσία — και την τιμή. Ήταν «μια επιλογή που γεννιόταν από την ανάγκη, όχι από την ευτυχία», μια κοινωνική κατασκευή και μια ανιδιοτελής πράξη προστασίας της οικογένειας. Υιοθετούν ανδρική ενδυμασία, κόμμωση, ρόλους εργασίας, τρόπους συμπεριφοράς και ομιλίας.

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η προέλευση αυτής της πρακτικής λόγω της έλλειψης καταγραφών. Ωστόσο, περιγράφεται στο Kanun, μια άτυπη συλλογή κοινωνικών κανόνων που μεταδίδονταν προφορικά για αιώνες σε αυτές τις κοινότητες.

Αυτό τοποθετεί την πρακτική τουλάχιστον ήδη από τον 15ο αιώνα. Σύμφωνα με αυτούς τους πατριαρχικούς νόμους, οι γυναίκες θεωρούνταν ιδιοκτησία του συζύγου τους και η ζωή τους άξιζε το ήμισυ της ζωής του συζύγου τους.

Για να γλιτώσουν έναν γάμο χωρίς να ατιμάσουν την οικογένεια

«Δεν είχαν το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες για τη μοίρα τους ή να επιλέγουν τη ζωή τους», λέει η Aferdita Onuzi, εθνογράφος που έχει μελετήσει το burrneshat.

«Αν ένα κορίτσι επρόκειτο να αρραβωνιαστεί – αυτό αποφασιζόταν χωρίς ποτέ να τη ρωτήσουν- δεν τη ρωτούσαν ούτε για την ηλικία στην οποία θα αρραβωνιαζόταν, ούτε για το πρόσωπο με το οποίο θα αρραβωνιαζόταν».

Υπήρχαν κι άλλοι λόγοι για τους οποίους ένα κορίτσι στην Αλβανία μπορεί να ήθελε να γίνει αγόρι, ή μια γυναίκα άντρας. Φαντάσου να παντρεύεσαι στα 15, 16 ή 17 σου, ενδεχομένως με έναν σύζυγο 40, 50 ή 60 ετών.

Τη νύχτα του γάμου σου, ο πατέρας σου μπορεί να έβαζε μια σφαίρα μέσα στη βαλίτσα σου, για χρήση από τον σύζυγο σε περίπτωση που δεν ήσουν παρθένα.

Θα στεκόσουν όρθια καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου, με το βλέμμα χαμηλωμένο σαν το ταπεινό, υποταγμένο ζώο που μόλις είχες γίνει, και σύντομα θα ζούσες με την οικογένεια του άντρα σου, όπου κι αν βρισκόταν, σε μια κατάσταση σχεδόν δουλείας, δεχόμενη όλες τις εντολές από εκείνους.

Δεν θα απαντούσες ποτέ. Δεν θα έπαιρνες καμία απόφαση, ούτε καν για τα παιδιά που θα γεννούσες. Δεν θα κάπνιζες, δεν θα έπινες, δεν θα κρατούσες όπλο. Από την αυγή ως το σούρουπο, η ζωή σου θα ήταν γεμάτη σκληρή εργασία.

Σύμφωνα με το Kanun: «Η γυναίκα είναι γνωστή ως ένα σακί φτιαγμένο να αντέχει όσο ζει στο σπίτι του συζύγου της».

Το να γίνει μια γυναίκα burrnesha ήταν ένας τρόπος να ξεφύγει από έναν κανονισμένο γάμο, χωρίς να ατιμάσει την οικογένεια του γαμπρού και τελικά να αποφύγει μια αιματηρή βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών.

Πολλές, όπως η Duni, έδωσαν τον όρκο ώστε να αποφύγουν αναγκαστικούς γάμους· κάποιες για να αναλάβουν παραδοσιακούς ανδρικούς ρόλους — όπως η διαχείριση ενός αγροκτήματος — σε οικογένειες όπου όλοι οι άντρες είχαν πεθάνει σε βεντέτες αίματος που μάστιζαν την περιοχή· και άλλες επειδή απλώς ένιωθαν περισσότερο σαν άντρες.

«Πάντα ένιωθα σαν άντρας»

«Πάντα ένιωθα σαν άντρας». Για τον Drande, η υιοθέτηση της πρακτικής ήταν ένας τρόπος να απολαύσει τις ελευθερίες των ανδρών, όπως το κάπνισμα τσιγάρων και η κατανάλωση αλκοόλ, στοιχεία βαθιά ριζωμένα στην παράδοση της burrnesha.

Αυτό περιλάμβανε την κατανάλωση του παραδοσιακού αλβανικού αποστάγματος, rakia, που ιστορικά προορίζεται για τους άνδρες. Τώρα, ο Drande όχι μόνο το πίνει, αλλά παρασκευάζει και δικό του.

Ο Drande λέει ότι η επιλογή του να γίνει burrnesha του έδωσε μεγαλύτερη αποδοχή στην κοινωνία. «Όπου κι αν πήγαινα, εισέπραττα ιδιαίτερο σεβασμό και αυτό ήταν ωραίο συναίσθημα. Με σέβονταν ως άνδρα και όχι ως γυναίκα. Ένιωθα πιο ελεύθερος με αυτόν τον τρόπο», λέει.

Ο μόνος τρόπος να επιβιώσεις σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία ήταν να γίνεις άντρας

«Η Αλβανία ήταν ανδροκρατούμενος κόσμος, ο μόνος τρόπος για να επιβιώσεις ήταν να γίνεις άντρας», λέει η Gjystina Grishaj στο αφιέρωμα του BBC για τις τελευταίες «ορκισμένες παρθένες» της Αλβανίας

Όταν ήταν ακόμη 23 ετών και ζούσε στα βουνά της βόρειας Αλβανίας, πήρε μια απόφαση που θα άλλαζε τη ζωή της. Πήρε όρκο αγαμίας και υποσχέθηκε να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της ως άνδρας.

Η οικογένεια της Gjystina ζει στην περιοχή Malësi e Madhe της Lëpushë για περισσότερο από έναν αιώνα. Μια κοιλάδα βαθιά φωλιασμένη ανάμεσα σε απόκρημνα βουνά, παραμένει μια από τις λίγες περιοχές όπου εξακολουθεί να υπάρχει η παράδοση burrnesha

«Υπάρχουν πολλοί ανύπαντροι στον κόσμο, αλλά δεν είναι burrneshat. Μια burrnesha είναι αφιερωμένη μόνο στην οικογένειά της, την εργασία, τη ζωή, τη διατήρηση της αγνότητάς της», λέει η Gjystina.

Μετά τον θάνατο του πατέρα της αποφάσισε να γίνει ορκισμένη παρθένα, προκειμένου να ηγηθεί της οικογένειας και να μπορέσει να αναλάβει εργασίες για να τους στηρίξει οικονομικά.

«Ήμασταν εξαιρετικά φτωχοί. Ο πατέρας μου πέθανε και η μητέρα μου είχε έξι παιδιά, οπότε για να τη διευκολύνω, αποφάσισα να γίνω burrnesha και να δουλέψω σκληρά».

Η περίπτωση του Haki, τον οποίο εντόπισε στη γείτονα ο Michael Paterniti για το περιοδικό GQ το 2014, ήταν λίγο διαφορετική. Ήταν σχεδόν σαν να είχε γεννηθεί για να γίνει burrnesha.

Οι γονείς του είχαν δεκατρία παιδιά, είπε, και εκείνος ήταν το τρίτο στη σειρά. Όταν η μητέρα του ήταν έγκυος σ’ εκείνον, ένας ηλικιωμένος περιπλανώμενος δερβίσης από το Κόσοβο πέρασε από το χωριό· γνωρίζοντας πως κάποιοι ζητούσαν το κεφάλι του εξαιτίας μιας βεντέτας αίματος, ζήτησε ένα κομμάτι γης από την οικογένεια για να ταφεί εκεί.

Ο πατέρας του Haki συμφώνησε. Πριν σκοτωθεί ο δερβίσης, έντεκα ημέρες αργότερα, προέβλεψε πως ο Haki, αν και θα γεννιόταν γυναίκα, θα ζούσε σαν άντρας. Και ακριβώς έτσι συνέβη.

Ήταν ένα ήπιο απόγευμα του Νοεμβρίου και ο Haki στεκόταν στο έντονο φως του κήπου του. Άλλοι δημοσιογράφοι είχαν επισκεφθεί τον Haki στο παρελθόν, κάνοντάς του μερικές φορές ερωτήσεις που θεωρούσε προσβλητικές. Κάποιοι ήθελαν να μάθουν αν ήταν απλώς μια λεσβία μεταμφιεσμένη — και αυτό τον είχε πληγώσει βαθιά.

«Μου ραγίζει την καρδιά όταν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις», είπε, βγάζοντας ένα φύλλο καπνού από τη γλώσσα του. «Μισώ να με χρησιμοποιούν. Ο Θεός μου έδωσε αυτό που είμαι και το αποδέχθηκα. Το να είσαι λεσβία — αυτό δεν έχει καμία σχέση με το τι σημαίνει να είσαι burrnesha. Μην συγχέεις αυτό που είμαι με το να είμαι λεσβία», είπε, «ή θα σε κλοτσήσω στις κνήμες».

Αυτονομία, λέξη μαγική

Η Lume (γιατί έτσι αυτοπροσδιοριζόταν, χωρίς να επιμένει στο «αυτός», αλλά αποδεχόμενη εξίσου και τα δύο) ήταν το πέμπτο παιδί ανάμεσα σε τέσσερα αδέλφια και δύο αδελφές.

Για εκείνη η μετάβαση από κορίτσι σε αγόρι δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα, τουλάχιστον στο δικό της μυαλό. Δεν θα την κρατούσε ποτέ άντρας, έτσι κι αλλιώς. «Δεν ξέρω τι είναι φόρεμα και ποτέ δεν θα μάθω» είπε.

«Όταν ήμουν περίπου δώδεκα, είπα: “Θεέ μου, βοήθησέ με. Προσεύχομαι να είμαι burrnesha μέχρι το τέλος”». Έπειτα μίλησε στον baba της — στον πατέρα της — και εκείνος κατάλαβε.

Συγκέντρωσε τους τέσσερις αδελφούς της Lume και, σύμφωνα με την ίδια, τους είπε: «Από εδώ και πέρα, αυτό το κορίτσι είναι ορκισμένη παρθένα και θα ζήσει σαν άντρας. Αυτές θα είναι οι δουλειές της. Εσείς να κοιτάτε μόνο τις δικές σας». Οι αδελφοί εξοργίστηκαν και ρώτησαν γιατί αφού κανένας άντρας της οικογένειας δεν είχε πεθάνει, χρειάζονταν πέμπτο αδελφό;

Συνέχισαν να φωνάζουν: η Lume έπρεπε να παντρευτεί, επέμεναν. Θα τους έκανε όλους να φαίνονται γελοίοι — η εποχή των ορκισμένων παρθένων είχε τελειώσει.

«Ποιος θα σε φροντίζει;» ρώτησαν τη Lume. Ήταν ανυποχώρητη. Ήταν σαν να παντρευόταν με τον άντρα μέσα της. Μια ισχυρή ιδέα που της έδινε δύναμη και αυτονομία.

Με τον καιρό, αφού πέθανε ο πατέρας της και κάθε αδελφός έφυγε από το σπίτι, έμεινε μόνη με τη μητέρα της. Καβαλούσε το άλογό της, έκοβε ξύλα. Μπορούσε να περπατήσει μέχρι την Tropojë και πίσω, οκτώ ώρες διαδρομή μετ’ επιστροφής.

Το φιλμ “BURRNESHA” του Lukas Tielke

Στο βραβευμένο φιλμ “BURRNESHA” του Lukas Tielke παρουσιάζονται οι διαφορετικές ιστορίες τριών burrneshaοι οποίοι έχουν όλοι βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους.

«Ελπίζω ότι η ταινία δείχνει επίσης πως, σήμερα, αυτές οι αποφάσεις ίσως θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Ζούμε σε έναν πιο ανοιχτό κόσμο, όπου ο καθένας μπορεί να αποφασίζει ελεύθερα πώς θέλει να ζήσει τη ζωή του.

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο ότι έχουν απομείνει μόλις δώδεκα burrnesha. Γιατί απλά δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη να πάρει κανείς μια τέτοια απόφαση.

Αν μιλήσεις με τις τρεις γυναίκες που κινηματογραφήσαμε, καθεμία έχει διαφορετικούς λόγους που τελικά τις οδήγησαν στο να γίνουν burrnesha. Αλλά αυτό που έχουν κοινό είναι ότι το έκαναν για να στηρίξουν τις οικογένειές τους.

Έγιναν ορκισμένες παρθένες για να μπορέσουν να αναλάβουν όλες τις υποχρεώσεις που θα είχε ένας άντρας. Να κινούνται στον κόσμο ως άντρες, με σχεδόν τα ίδια δικαιώματα.

Κυρίως αυτό συνέβη επειδή, διαφορετικά, δεν υπήρχε άντρας στην οικογένεια. Υπάρχει μια προσωπική ιστορία πίσω από την καθεμία, αλλά αυτό φαίνεται να είναι ο γενικός λόγος ύπαρξης των burrnesha», αναφέρει σε συνέντευξή του ο Tielke στο Hometown Journal.

Εδώ είναι Βαλκάνια

Η Dr. Ellen Robertson αναφέρει ότι πρακτική των ορκισμένων παρθένων έχει καταγραφεί σε διάφορες βαλκανικές χώρες. Ο μεγαλύτερος αριθμός τους έχει αναφερθεί στις αλβανικές κοινότητες της βόρειας Αλβανίας και του Κοσόβου. Ωστόσο, έχουν υπάρξει αναφορές και για σλαβόφωνες ορκισμένες παρθένες σε Μαυροβούνιο, Βοσνία, Κροατία και Σερβία

Ο αρχικός όρος που χρησιμοποιείται στο Kanun είναι virgjineshe, που σημαίνει «παρθένα». Σήμερα χρησιμοποιείται πιο συχνά η λέξη burrneshe (πληθυντικός: burrnesha). Υπάρχουν και άλλοι, λιγότερο συχνοί όροι, όπως το sokoleshe.

Οι λέξεις burrneshe και sokoleshe είναι τίτλοι που αποδίδουν μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό. Υποδηλώνουν θάρρος, σοφία και δύναμη χαρακτήρα.

Εκτός από τις βόρειες αλβανικές κοινότητες των ορκισμένων παρθένων, στον υπόλοιπο αλβανόφωνο κόσμο αυτοί οι τίτλοι χρησιμοποιούνται συνήθως για γυναίκες που ζουν ως τυπικές γυναίκες αλλά έχουν κερδίσει τον σεβασμό του ομιλητή.

Για παράδειγμα, μια γυναίκα που έχει αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες με υπεύθυνο και έντιμο τρόπο μπορεί να χαρακτηριστεί burrneshe.

Μια σκληρή κοινωνική επινόηση αφήνεται στη λήθη

Σήμερα αυτές οι «ορκισμένες παρθένες» εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά ο αριθμός τους έχει μειωθεί δραματικά. Οι περισσότεροι Αλβανοί, είτε δεν έχουν ακούσει ποτέ γι’ αυτές, είτε πίστευαν πως ήταν εντελώς μυθικές, κάτι σαν ξωτικά.

Οι burrnesha που απομένουν είναι κυρίως γυναίκες στα εβδομήντα και τα ογδόντα τους, που ζουν σε μικρά χωριά σε περιοχές όπως η Tropojë, τα ορεινά της Shkodër και οι κοιλάδες του Dukagjin.

Η πιο γνωστή δημόσια μορφή, η Stana Cerović από το Μαυροβούνιο, πέθανε το 2016 αφού έζησε όλη της τη ζωή ως άντρας στη γη της οικογένειάς της κοντά στη Šavnik.

Οι τελευταίες στην ίδια την Αλβανία προτιμούν να μένουν μακριά από τη δημοσιότητα. Εκτιμήσεις ανθρωπολόγων τα τελευταία χρόνια τοποθετούν τον αριθμό τους κάτω από δώδεκα, πιθανότατα σε συνεχή μείωση.

Όταν οι τελευταίες πεθάνουν, δεν θα υπάρξουν αντικαταστάτριες. Καμία νέα γυναίκα στην Αλβανία σήμερα δεν χρειάζεται να ορκιστεί αποχή από τον γάμο και τις ερωτικές επαφές μπροστά σε πρεσβύτερους του χωριού για να κληρονομήσει τη γη του πατέρα της ή να αρνηθεί έναν γαμπρό που δεν γνωρίζει καν την ύπαρξή του.

Αυτό που χάνεται μαζί με την παράδοση είναι κάτι πιο δύσκολο να ονομαστεί: μια συγκεκριμένη λύση που μια συγκεκριμένη κοινωνία επινόησε για ένα συγκεκριμένο σύνολο προβλημάτων — και που λειτούργησε, με τον δικό της σκληρό τρόπο, για εκατοντάδες χρόνια.

Με πληροφορίες από GQ, BBC, Global Informality Project, Hometown Journal, Guide to Albania.