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Να παραμείνουν προσηλωμένοι στην ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν, κάλεσε το Ισραήλ και την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας, τη Μοσάντ, ο απερχόμενος επικεφαλής της υπηρεσίας Νταβίντ Μπαρνέα.

Μπορεί ο Μπαρνέα στο παρελθόν να εστίαζε δημόσια στην παρέμβαση του Ισραήλ για την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, όμως κατά την αποχώρηση του ξεκαθάρισε ποιος είναι ο βασικός στόχος της υπηρεσίας.

Τι υποστήριξε ο Μπαρνέα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε: «Υποσχέθηκα ότι το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Σήμερα, όταν το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται στο πιο αδύναμο, πιο πιεσμένο και πιο ευάλωτο σημείο του, είναι η στιγμή να ολοκληρώσουμε τη δουλειά και να ανταποδώσουμε σε ένα καθεστώς που έχει χαράξει την καταστροφή μας στη σημαία του. Βρισκόμαστε στην κορύφωση μιας ιστορικής και κρίσιμης εκστρατείας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι η αλλαγή της πραγματικότητας στο Ιράν μέσω της ανατροπής του καθεστώτος είναι εφικτός και πραγματοποιήσιμος στόχος. Είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί. Και αυτό απαιτεί επιμονή, καθαρό μυαλό και απόλυτη προσήλωση στην αποστολή. Αλλά αυτό αποτελεί υποχρέωσή μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές. Αυτή η αποστολή πρέπει να παραμείνει η ύψιστη προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, επισημάνθηκε ότι οι προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά σχετίζονται άμεσα με τον πυρήνα της ασφάλειας του Ισραήλ.

Τι είπαν Νετανιάχου και Χέρτσογκ

Αντίθετα, στις δηλώσεις του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν επικεντρώθηκε στο Ιράν ή στην προοπτική αλλαγής καθεστώτος, αλλά στον ρόλο του Μπαρνέα στην επιχείρηση δολιοφθοράς με τους παγιδευμένους με εκρηκτικά βομβητές εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο τον Σεπτέμβριο του 2024, καθώς και στις σχεδόν άμεσες εξελίξεις που ακολούθησαν τη δολοφονία του ηγέτη της οργάνωσης Χασάν Νασράλα, όπου – σύμφωνα με τις αναφορές – η υπηρεσία είχε επίσης σημαντική εμπλοκή.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ευχαρίστησε τον Μπαρνέα δίνοντας έμφαση στον ρόλο του στην επίτευξη δύο από τις τρεις συμφωνίες απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Ισραήλ, Χαμάς και Κατάρ.

Ποιος είναι ο νέος επικεφαλής της Μοσάντ

Ο Μπαρνέα ευχήθηκε επίσης καλή επιτυχία στον διάδοχό του, Ρόμαν Γκόφμαν, παρότι είχε προηγουμένως εκφράσει δημόσια την αντίθεση του στον διορισμό του ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Μετά την έγκριση του διορισμού του Γκόφμαν από το Ανώτατο Δικαστήριο ως νέου επικεφαλής της Μοσάντ, ο Μπαρνέα απέστειλε επιστολή σε όλο το προσωπικό της υπηρεσίας, στην οποία ανέφερε: «Περιμένω από όλους σας να στηρίξετε τον αντιστράτηγο Γκόφμαν και να συμβάλετε ώστε η ανάληψη των καθηκόντων του να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ο ίδιος επανέλαβε τις ίδιες θέσεις και προσωπικά στον Γκόφμαν και σε όλο το προσωπικό κατά την τελετή αποχώρησής του.