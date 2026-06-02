Για τρεις ημέρες, η Αθήνα δεν φιλοξένησε απλώς ένα ακόμη συνέδριο τεχνολογίας. Με κεντρικό σημείο αναφοράς το Ζάππειο, αλλά με δεκάδες παράλληλες εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης, τα Panathēnea 2026 λειτούργησαν περισσότερο ως ένα ανοιχτό οικοσύστημα συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και ευκαιριών.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 29 Μαΐου, φιλοδοξεί να επανασυστήσει τον αρχαίο θεσμό των Παναθηναίων δημιουργώντας ένα διεθνές φεστιβάλ τεχνολογίας και πολιτισμού στην Αθήνα. Το φεστιβάλ συνδέει τα οικοσυστήματα της τεχνολογίας, των τεχνών και των startups, μέσα από συζητήσεις, εκθέσεις, ομιλίες, εργαστήρια, διαγωνισμό νεοφυών επιχειρήσεων, δράσεις δικτύωσης και κοινωνικές εκδηλώσεις που κορυφώνονται με ένα μεγάλο πάρτι κάτω από την Ακρόπολη.

Ο Λευτέρης Κατσιαδάκης, CEO της διοργάνωσης Panathēnea, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα διεθνές σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, τοποθετώντας την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των οικοσυστημάτων που παράγουν πραγματικό αντίκτυπο».

Οι αριθμοί του φεστιβάλ

Η κλίμακα των φετινών Panathēnea αποτυπώνεται πρώτα στους αριθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.500 εγγραφές από 60 χώρες, ενώ σχεδόν το 30% των συμμετεχόντων προερχόταν από το εξωτερικό. Παράλληλα, περισσότεροι από 3.000 founders και startup builders συμμετείχαν στις εργασίες του φεστιβάλ, σε μια ένδειξη ότι η ελληνική σκηνή καινοτομίας συνομιλεί με το διεθνές οικοσύστημα.

Η διεθνής διάσταση δεν περιορίστηκε στους συμμετέχοντες. Η επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης κάνει λόγο για περισσότερους από 250 speakers, 5 stages και δεκάδες side events στην πόλη, επιβεβαιώνοντας ότι τα Panathēnea κινήθηκαν πέρα από τα όρια ενός κλασικού συνεδρίου.

Πάνω από 90 side events πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Αθήνα, ενώ σχεδόν 500 εθελοντές στήριξαν την υλοποίηση του φεστιβάλ. Η πόλη, λειτούργησε ως μέρος της εμπειρίας, ως τόπος δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσης και συνάντησης διαφορετικών κοινοτήτων.

Οι startups στο προσκήνιο

Κεντρική θέση στη διοργάνωση είχε και ο διεθνής διαγωνισμός νεοφυών επιχειρήσεων. Περισσότερες από 100 συμμετοχές από 20 χώρες διεκδίκησαν μια θέση στην τελική φάση, με έξι ομάδες να παρουσιάζουν τις ιδέες τους ενώπιον επενδυτών και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας. Νικήτρια της φετινής διοργάνωσης αναδείχθηκε η GigPossible.

Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη αναζητά ακόμη τη δική της θέση απέναντι οικοσυστήματα τεχνολογίας στην Αμερική και την Ασία, τέτοιου τύπου διοργανώσεις αποκτούν και ένα συμβολικό βάρος. Δεν αφορούν μόνο το αν μια startup θα βρει επενδυτή ή αν ένας ιδρυτής θα παρουσιάσει την ιδέα του σε ένα διεθνές κοινό. Αφορούν το αν και κατά πόσο πόλεις όπως η Αθήνα μπορούν να αποκτήσουν κεντρική θέση στον χάρτη της καινοτομίας, όχι ως περιφερειακοί παρατηρητές, αλλά ως ενεργοί κόμβοι συνάντησης.

Η «πολυσυζητημένη»τεχνητή νοημοσύνη

Στα φετινά Panathēnea η τεχνητή νοημοσύνη διαπέρασε σχεδόν όλες τις συζητήσεις. Από το «The Road to Open Superintelligence» με τον Ιωάννη Αντώνογλου της Reflection και συντονιστή τον Mark Bergen του Bloomberg, μέχρι το «From Pilots to Scale: The AI Challenge», με συμμετοχές από Viohalco Corporate Services, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Qualcomm, η συζήτηση κινήθηκε ανάμεσα στο τι «υπόσχονται» οι νέες τεχνολογίες, στην εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις και τις προκλήσεις που ακολουθούν.

Ιδιαίτερο βάρος είχε και η συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Mati Staniszewski της ElevenLabs και τον Παναγιώτη Καραμπίνη της Endeavor. Εκεί έγινε αναφορά στη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs, με στόχο την αξιοποίηση φωνητικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε δημόσιες υπηρεσίες και στην παραγωγή ελληνόφωνου εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Η συνεργασία στοχεύει στην αξιοποίηση φωνητικών τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών μέσω του Gov.gr. Η βασική ιδέα είναι ότι οι πολίτες δεν θα χρειάζεται απλώς να πληκτρολογούν αιτήματα ή να συμπληρώνουν φόρμες, αλλά θα μπορούν να συνομιλούν με ένα έξυπνο σύστημα που θα τους παρέχει ακριβείς απαντήσεις.

Όπως συζητήθηκε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν παρουσιάζεται πλέον μόνο ως εργαλείο παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις, αλλά και ως δημόσια υποδομή που μπορεί να αλλάξει τη σχέση κράτους και πολίτη. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους κινδύνους των συντρόφων τεχνητής νοημοσύνης (AI companions) για παιδιά και εφήβους, συνδέοντας τη συζήτηση για την καινοτομία με την ανάγκη ρύθμισης και προστασίας.

Από το hype στην εφαρμογή

Αρκετές θεματικές κινήθηκαν γύρω από το ερώτημα που απασχολεί πλέον όλο το τεχνολογικό οικοσύστημα. Τι μένει όταν φύγει ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη;

Το πάνελ «Beyond the AI Buzz: What’s Real, What’s Next, What Matters», με τον Ulrich Homann και τη Γιάννα Ανδρονοπούλου της Microsoft, εστίασε ακριβώς σε αυτή τη μετάβαση από το hype στο πως εν τέλει μπορεί να αποτιμηθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Ειδικότερα, ο Ulrich Homann επεσήμανε πως ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως σε εταιρικό επίπεδο πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents).

Στο ίδιο πνεύμα, το πάνελ «Beyond the Model: Turning AI into Products», με τη Laura Modiano της OpenAI, τον Bar Winkler της Wonderful και τη Freya Pratty του Sifted, έθεσε στο επίκεντρο το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Πώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μετατραπούν σε προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικές λύσεις, ώστε να ευδοκιμήσουν στην αγορά.

Αυτή η μετάβαση από το μοντέλο στο προϊόν, από το εργαστήριο στην αγορά και από την υπόσχεση στην εφαρμογή, αποτέλεσε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες θεματικές του συνεδρίου.

Canva σε όλα τα σχολεία στην Ελλάδα

Στα Panathēnea ανακοινώθηκε επίσης το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Canva, με στόχο τη δωρεάν πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Canva Education για τρία χρόνια. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η συνεργασία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η τεχνολογία πέρα από την AI

Παρότι η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής, το πρόγραμμα άνοιξε και σε άλλα πεδία αιχμής. Συζητήσεις όπως «Europe’s Hard Tech Renaissance», «The Rise of Physical AI», «Fusion: Engineering the inevitable» και «The New Space Race: Who Builds the Future Above Us» έφεραν στο προσκήνιο τη ρομποτική, τη βιομηχανική τεχνολογία, την ενέργεια σύντηξης και τη νέα διαστημική οικονομία.

Αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία, γιατί έδειξε ότι η καινοτομία δεν εξαντλείται στα προϊόντα software ή στις ψηφιακές πλατφόρμες. Αφορά επίσης τις κρίσιμες υποδομές, τη βιομηχανία, την ενέργεια, την υγεία, την άμυνα, τις μεταφορές και το πώς η τεχνολογία διαπερνά παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας.

Η πόλη ως δίκτυο

Πέρα από τις κεντρικές σκηνές, η διοργάνωση απλώθηκε στην Αθήνα μέσα από παράλληλες δράσεις. Μεταξύ άλλων, το LifeHack Athens από το Athens LifeTech Park, την Endeavor Greece και το Longevity Hacks, το Startup Talent Day από τους Innovacers of ACE, το Climate Coffee Athens, AI Hackathon, δράσεις Web3 από το SuiHub Athens και τη Sui Foundation, καθώς και εκδήλωση για τη μετατροπή της διδακτορικής έρευνας σε κοινωνική αξία από πανεπιστημιακούς φορείς.

Για τρεις ημέρες, η καινοτομία δεν περιορίστηκε σε μία αίθουσα ή σε μία κλειστή κοινότητα. Απλώθηκε σε χώρους εργασίας, ιδρύματα, πανεπιστημιακά κέντρα, hubs και σημεία συνάντησης της πόλης.

Οι φιλοδοξίες μεγαλώνουν

Ο απολογισμός των Panathēnea 2026 δείχνει μια διοργάνωση με διεθνή φιλοδοξία, έντονο startup χαρακτήρα και σαφή προσπάθεια να τοποθετηθεί η Αθήνα στον χάρτη των μεγάλων συναντήσεων καινοτομίας.

Οι συμμετοχές διεθνών ονομάτων από εταιρείες όπως η ElevenLabs, η OpenAI, η Google, η Microsoft, η NVIDIA, η Bolt, η Deel, η Airwallex, η Canva και επενδυτικά σχήματα όπως η Sequoia, η Index Ventures, η Atomico και η Visionaries Club δείχνουν ότι η διοργάνωση κατάφερε να τραβήξει την προσοχή ενός ευρύτερου οικοσυστήματος.

Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, ξεκινά μετά το τέλος του φεστιβάλ. Μπορεί μια τέτοια διοργάνωση να αφήσει πίσω της μόνιμες γέφυρες; Μπορεί να μετατρέψει την προσωρινή συνάντηση σε διαρκή συνεργασία; Μπορεί η Αθήνα να γίνει όχι απλώς τόπος φιλοξενίας διεθνών συζητήσεων, αλλά κόμβος παραγωγής ιδεών, εταιρειών, πολιτικών και τεχνολογικών λύσεων;

Η σημασία μιας διοργάνωσης όπως τα Panathēnea συνδέεται και με το αν οι συναντήσεις, οι ιδέες και οι συνεργασίες που γεννήθηκαν αυτές τις τρεις ημέρες θα αποκτήσουν συνέχεια.

Τα Panathēnea 2026 έδειξαν ότι η Αθήνα μπορεί να σταθεί ως χώρος φιλοξενίας για τη συζήτηση διεθνώς γύρω από την καινοτομία.