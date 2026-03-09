5 το πρωί: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Συνάντηση Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη – Αποκάλυψη για τις υποκλοπές
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ο νέος ηγέτης του Ιράν, την ώρα που Τραμπ και Νετανιάχου προχωρούν σε κλιμάκωση των χτυπημάτων τους
1
Ο διάδοχος του Χαμενεΐ και τα ασταμάτητα χτυπήματα
- Ορίστηκε ο νέος ηγέτης: Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν όρισε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του δολοφονημένου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας. Παρότι δεν έχει ποτέ εκλεγεί σε δημόσιο αξίωμα, θεωρείται εδώ και χρόνια ισχυρή μορφή στο εσωτερικό του καθεστώτος με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Η επιλογή του ενισχύει τα σενάρια για μια ιδιότυπη δυναστική διαδοχή στην κορυφή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
- Ασταμάτητα χτυπήματα: Την ίδια ώρα, ΗΠΑ και Ισραήλ συνέχισαν τα χτυπήματα στο Ιράν και το Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με μαζικά πυρά τόσο στις χώρες του Κόλπου όσο και προς το Τελ Αβίβ. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και ο αριθμός των θυμάτων ολοένα και αυξάνεται.
- Διπλωματικές πιέσεις: Κατά τη διάρκεια της Κυριακής υπήρξαν πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες ανάμεσα σε ηγέτες πολλών κρατών. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνία τόσο με τον Κιρ Στάρμερ όσο και με τον Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος συνομίλησε και με τον Πεζεσκιάν ζητώντας του να σταματήσουν τα χτυπήματα στις χώρες του Κόλπου.
2
Συνάντηση με πολλά μηνύματα στην Κύπρο
- Η επίσκεψη: Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την Κύπρο σήμερα Δευτέρα για να «εκφράσει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επλήγη την προηγούμενη εβδομάδα από drones και πυραύλους συνδεόμενους με την κρίση στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ την Κυριακή.
- Η συνάντηση: Ο γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί στην Πάφο με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. «Στόχος θα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από την Κύπρο και στη Ανατολική Μεσόγειο μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας, με σκοπό να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή», ανέφερε η γαλλική προεδρία.
- Η απάντηση: Την ίδια ώρα, η Τουρκία ανακοίνωσε πως σήμερα το πρωί θα στείλει στα κατεχόμενα έξι F-16. Την είδηση επιβεβαίωσε o Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και η αποστολή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.
3
Γεωπολιτικές αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου
- Νέα δεδομένα: Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βιώνει σημαντικές αναταραχές, καθώς οι μεγάλοι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου περιορίζουν την παραγωγή λόγω γεμάτων αποθηκών. Με τα Στενά του Ορμούζ σχεδόν κλειστά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη λειτουργία των αγορών σήμερα Δευτέρα και στην επίδραση των εξελίξεων στο κόστος του αργού.
- Αύξηση τιμών: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι συνεχείς επιθέσεις στην περιοχή φέρνουν το πετρέλαιο κοντά στο ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η πρόσφατη αύξηση 30% είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων έξι ετών, με τις τιμές των συμβολαίων να υπερβαίνουν ήδη τα 100 δολάρια. Η κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχίες για τις προοπτικές της αγοράς.
- Αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία: Η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου επηρεάζει άμεσα χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς ανώτατου ορίου τιμών πετρελαίου, ενώ οι τιμές των καυσίμων για αεροσκάφη φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας την πίεση στην παγκόσμια οικονομία.
4
Αποκάλυψη «Β» στην υπόθεση των υποκλοπών
- Δικαστική απόφαση και συνέπειες: Η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καταδίκασε τέσσερις ιδιώτες σε ποινές φυλάκισης που συνολικά φτάνουν τα 126 χρόνια. Αυτή η δικαστική επιβεβαίωση της παράνομης δράσης με το λογισμικό Predator αναδεικνύει τις σοβαρές παραβιάσεις που έχουν αναστατώσει τη δημόσια ζωή.
- Η λίστα Μενουδάκου: Το «Βήμα» έφερε στο φως έναν κατάλογο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνει πρόσωπα που παρακολουθούνταν παράνομα. Ανάμεσα σε αυτά είναι υπουργοί, βουλευτές και δημοσιογράφοι, που αποκαλύπτουν την έκταση της παρακολούθησης και τις σοβαρές επιπτώσεις στην πολιτική ζωή της χώρας.
- Σιωπή και Αντιδράσεις: Παρά την ενημέρωση που έλαβαν τα παρακολουθούμενα πρόσωπα, λίγοι επέλεξαν να κινηθούν νομικά. Το γεγονός ότι μόνο πέντε από αυτά, περιλαμβανομένου του Νίκου Ανδρουλάκη, ακολούθησαν τη δικαστική οδό προκαλεί απορίες σχετικά με την αδράνεια των άλλων. Το ερώτημα παραμένει: γιατί η πολιτεία δεν έχει παρέμβει;
5
Ισόπαλο το ντέρμπι
- Ανώτερος αλλά άστοχος: Ο Ολυμπιακός ήταν φανερά ανώτερος του ΠΑΟΚ, είχε 18 τελικές, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Τσιφτσή και έτσι το ντέρμπι των δύο ομάδων ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ. Την ισοπαλία εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ, η οποία έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Super League.
- Εξασφάλισε τα playoffs: Ο Παναθηναϊκός ήθελε τη νίκη στη Λιβαδειά και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Με σκόρερ τους Ερνάντεθ, Μπακασέτα, Κοντούρη και Κυριακόπουλο, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επικράτησε 4-1 και εξασφάλισε την 4η θέση και την είσοδο στα πλέι οφ, ενώ «κλείδωσε» και ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν.
- Περίπατο ο Ολυμπιακός, νέα ήττα ο Παναθηναϊκός: Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός είχε εύκολο μεσημέρι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 100-73 έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον Πίτερς. Στη Θεσσαλονίκη, ο Ηρακλής πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο γηραιός με καλάθι σε νεκρό χρόνο από τον Ντέιβις επικράτησε 76-74 των πρασινων.
