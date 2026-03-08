Ο Ηρακλής επέστρεψε από το -21 και νίκησε τον Παναθηναϊκό μετά από 21 ολόκληρα χρόνια! Ο Γηραιός είχε τη συγκλονιστική υποστήριξη του κόσμου του, που ζει μέρες… μέθης μετά την άνοδο στο ποδόσφαιρο, και έκανε μια ανατροπή καρδιάς.

Από την άλλη, τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, με την κατάκτηση του Κυπέλλου να μοιάζει πια μικρή ευχάριστη παρένθεση. Τρίτη ήττα για τη GBL μέσα στο 2026, μετά από αυτές από τον Αρη και τον Κολοσσό!

Ο Εντλερ Ντέιβις εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή, βάζοντας το μπάζερ μπίτερ νίκης και φτάνοντας τους 20 πόντους. Ο Κέντρικ Ναν πήρε πάνω του όλες τις επιθέσεις στο τέλος, με τον Παναθηναϊκό να είναι εντελώς ανοργάνωτος, και ευστόχησε σε όλες πέρα από την τελευταία. Για σεμινάριο… αποφυγής ήταν και η τελευταία άμυνα του «τριφυλλιού».

Το ξεκίνημα ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να πραγματοποιούν προσπεράσεις στην πρώτη περίοδο. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 18-20.

Οι πρώτες πράσινες διαφορές ήρθαν στη δεύτερη περίοδο, με το τριφύλλι να φτάνει σε… διψήφια συν, με τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται στο τέλος του ημιχρόνου (28-43).

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε καλά για τον Παναθηναϊκό, με καλύτερο τον Σορτς, και το παιχνίδι… ξέφυγε σε διαφορές μεγαλύτερες των 20. Ωστόσο, ο Ηρακλής έκοψε τη διαφορά στα μισά και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 50-59.

Ο Γηραιός συνέχισε την προσπάθειά του και έφτασε ως τους τέσσερις και λίγο αργότερα τους τρεις. Με ένα γρήγορο 4-0, όμως, ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά μαξιλαράκι. Ο Εντλερ Ντέιβις έβαλε τρίποντο, τιμωρώντας την άθλια πράσινη άμυνα και συνέχισε να πιέζει. Ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε μυαλό και ο Γηραιός το εκμεταλλεύτηκε, ισοφαρίζοντας στα 1:30 σε 70-70.

Ο Ναν το πήρε πάνω του και έβαλε τον Παναθηναϊκό ξανά μπροστά με δίποντο στη λήξη του χρόνου. Ωστόσο, ο Εντλερ Ντέιβις απάντησε ξανά. Το μοτίβο συνεχίστηκε και ο Ναν έβαλε ξανά μπροστά τον ΠΑΟ, ενώ στη συνέχεια ο Μωραϊτης κέρδισε βολές. Τις έβαλε!

Αυτή τη φορά, ο Ναν αστόχησε. Ο Εντλερ Ντέιβις, όμως, σκόραρε στο μπάζερ. Και ο Γηραιός πήρε μια μυθική νίκη!