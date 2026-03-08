Στον απόηχο της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκαν οι τέσσερις ιδιώτες που συνδέονταν με το λογισμικό Predator σε ποινές φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών έκαστος —μια δικαστική επιβεβαίωση της παράνομης δράσης που αναστάτωσε τη δημόσια ζωή—, αποκαλύπτεται μέσα από τα επίσημα έγγραφα ο κατάλογος που συνέταξε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει και πρόσωπα για τα οποία είχε γίνει γνωστό ότι είχαν βρεθεί υπό το καθεστώς παράλληλης παρακολούθησης της ΕΥΠ, ωστόσο η τωρινή δημοσιοποίηση φέρνει στο φως και άλλα ονόματα που περιλαμβάνονταν στην καταγραφή, αν και το σύνολο των παρακολουθούμενων προσώπων παραμένει άγνωστο έως σήμερα. Η λίστα αυτή ωστόσο ξεδιπλώνει το εύρος της παρακολούθησης: υπουργοί της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι σύζυγοί τους, στελέχη της αντιπολίτευσης, διευθυντές εφημερίδων, επιχειρηματίες και πρόσωπα από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται στην επίσημη καταγραφή που συνέταξε η ανεξάρτητη αρχή.

Τα στελέχη της ΑΠΔΠΧ ανέλαβαν ένα εξαιρετικά δύσκολο τεχνικά έργο, το οποίο επιτέλεσαν αθόρυβα και μεθοδικά, ώστε να υπάρχουν αποδείξεις απλώς ενδείξεις για τις παρακολουθήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς του, ο τότε πρόεδρος της αρχής Κωνσταντίνος Μενουδάκος απέστειλε προσωπικές επιστολές, ενημερώνοντας τα πρόσωπα του καταλόγου λεπτομερώς ότι το τηλέφωνό τους είχε δεχθεί συγκεκριμένα μηνύματα που σχετίζονταν με την παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό.

Το κεντρικό, ωστόσο, ερώτημα που παραμένει είναι γιατί, παρότι όλα αυτά τα πρόσωπα ενημερώθηκαν επίσημα και τεκμηριωμένα από την Αρχή, επέλεξαν τη σιωπή. Προκαλεί πολλές απορίες για ποιον λόγο μόνο πέντε πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ακολούθησαν την οδό της δικαιοσύνης, κινώντας τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Οι απορίες εντείνονται μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν στη δίκη που διεξήχθη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και το εκ νέου άνοιγμα του φακέλου με εντολή να διερευνηθεί ακόμα και η απόπειρα κατασκοπείας καθώς εμπλέκονται υπήκοοι ξένου κράτους. Προκύπτει συνεπώς το ερώτημα γιατί το ελληνικό κράτος δεν έκανε παράσταση πολιτικής αγωγής στο δικαστήριο.

Μέχρι σήμερα ούτε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ ούτε άλλο θύμα του συνδυασμένου συστήματος ΕΥΠ -Predator έχει ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του και η ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει τη σχετική απόφαση του ΣτΕ με αποτέλεσμα να έχουν ασκηθεί προσφυγές στο Δικαστήριο του Στρασβούργου, η απόφαση του οποίου αναμένεται σύντομα. Το θέμα αποκτά μια επιπλέον ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου για τις υποκλοπές πρόκειται να συζητηθεί την Τετάρτη στην Ευρωβουλή.

Η «λίστα Μενουδάκου»