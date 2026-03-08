Στον απόηχο της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκαν οι τέσσερις ιδιώτες που συνδέονταν με το λογισμικό Predator σε ποινές φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών έκαστος —μια δικαστική επιβεβαίωση της παράνομης δράσης που αναστάτωσε τη δημόσια ζωή—, αποκαλύπτεται μέσα από τα επίσημα έγγραφα ο κατάλογος που συνέταξε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει και πρόσωπα για τα οποία είχε γίνει γνωστό ότι είχαν βρεθεί υπό το καθεστώς παράλληλης παρακολούθησης της ΕΥΠ, ωστόσο η τωρινή δημοσιοποίηση φέρνει στο φως και άλλα ονόματα που περιλαμβάνονταν στην καταγραφή, αν και το σύνολο των παρακολουθούμενων προσώπων παραμένει άγνωστο έως σήμερα. Η λίστα αυτή ωστόσο ξεδιπλώνει το εύρος της παρακολούθησης: υπουργοί της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι σύζυγοί τους, στελέχη της αντιπολίτευσης, διευθυντές εφημερίδων, επιχειρηματίες και πρόσωπα από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται στην επίσημη καταγραφή που συνέταξε η ανεξάρτητη αρχή.
Τα στελέχη της ΑΠΔΠΧ ανέλαβαν ένα εξαιρετικά δύσκολο τεχνικά έργο, το οποίο επιτέλεσαν αθόρυβα και μεθοδικά, ώστε να υπάρχουν αποδείξεις απλώς ενδείξεις για τις παρακολουθήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς του, ο τότε πρόεδρος της αρχής Κωνσταντίνος Μενουδάκος απέστειλε προσωπικές επιστολές, ενημερώνοντας τα πρόσωπα του καταλόγου λεπτομερώς ότι το τηλέφωνό τους είχε δεχθεί συγκεκριμένα μηνύματα που σχετίζονταν με την παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό.
Το κεντρικό, ωστόσο, ερώτημα που παραμένει είναι γιατί, παρότι όλα αυτά τα πρόσωπα ενημερώθηκαν επίσημα και τεκμηριωμένα από την Αρχή, επέλεξαν τη σιωπή. Προκαλεί πολλές απορίες για ποιον λόγο μόνο πέντε πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ακολούθησαν την οδό της δικαιοσύνης, κινώντας τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Οι απορίες εντείνονται μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν στη δίκη που διεξήχθη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και το εκ νέου άνοιγμα του φακέλου με εντολή να διερευνηθεί ακόμα και η απόπειρα κατασκοπείας καθώς εμπλέκονται υπήκοοι ξένου κράτους. Προκύπτει συνεπώς το ερώτημα γιατί το ελληνικό κράτος δεν έκανε παράσταση πολιτικής αγωγής στο δικαστήριο.
Μέχρι σήμερα ούτε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ ούτε άλλο θύμα του συνδυασμένου συστήματος ΕΥΠ -Predator έχει ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του και η ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει τη σχετική απόφαση του ΣτΕ με αποτέλεσμα να έχουν ασκηθεί προσφυγές στο Δικαστήριο του Στρασβούργου, η απόφαση του οποίου αναμένεται σύντομα. Το θέμα αποκτά μια επιπλέον ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου για τις υποκλοπές πρόκειται να συζητηθεί την Τετάρτη στην Ευρωβουλή.
Η «λίστα Μενουδάκου»
- Hossain Azad (Wind/Nova) – Καρτοκινητό, 04/2021
- Ashraf Ghani (WIND) – Καρτοκινητό, 01/2021
- Hamidi Arif Mohammed Bakibillah (Wind/Nova) – Καρτοκινητό, 06/2021 (και 05-07)
- Modern Creative Innovative M. EPE (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (COSMOTE) – Συμβόλαιο, 01-06/2021
- ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 04/2021
- ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021
- ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021 (και 03-06Σ)
- ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021
- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 01/2021
- D.A.ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΚΔΟΤ.ΣΥΜΕΤ.ΕΤΑΙΡ (VODA) – Συμβόλαιο, 01, 07/2021
- ΦΥΤΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021, 5/4/2022 11:03
- MGF PRODUC Μ. Ι.Κ.Ε. (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
- ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΝΑΝΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (WIND) – Συμβόλαιο, 09/2021
- ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 09/2021
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΗΣ (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 01-11/2021
- Π ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 04, 06/2021
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 09/2021
- ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 04, 06/2021
- ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 09/2021
- ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (VODA) – Συμβόλαιο, 01, 04/2021
- ΑΝΤΕΝΝΑ TV AE (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
- ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 10 και 11/2021
- ΣΙΦΟΡΝΤ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΙΡΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 09/2021
- ΝΕΦΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021
- MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT (VODA) – Συμβόλαιο, 02,03/2021, 6/3/2022
- MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT (VODA) – Συμβόλαιο, 01,02/2021, 26/2/2022
- MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021, 20/8/2022
- SINGH SATVIR ARJINDER SINGH (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021
- ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 04/2021, 27/1/2023 10:13
- ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (COSM) – Συμβόλαιο, 01/2021
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚ.ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ε.Δ (VODA) – Συμβόλαιο, 08/2021
- ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ (WIND) – Συμβόλαιο, 03/2021
- ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
- ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 05,08/2021
- ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 03,04,07/2021
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 03/2021
- ΓΙΑΖΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (Vodafone) – Συμβόλαιο, 01/2021
- ΣΔΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 08/2021
- ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 07/2021
- HOSSAIN MD ABUL NOWAR MASTER (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021, 3/7/2022
- ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 08/2021
- ΠΙΤΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 10/2021 (και 04,07)
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 05-08/202
- SMART CONCEPTS IKE (VODA) – Συμβόλαιο, 03,07/2021
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 01/2021
- ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛ/ΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ι.Κ.Ε. (WIND) – Συμβόλαιο, 06/2021
- ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021
- EUROXX ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
- ΡΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 08/2021
- ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ (VODA) – Συμβόλαιο, 04,06/2021
- ΣΑΚΑΛΗ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021
- ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 07-08/2021
- AZIZ IMRAN AZIZ ABDUL (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021, 6/5/2022
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
- MGF PRODUC Μ. Ι.Κ.Ε. (Vodafone) – Συμβόλαιο, 02-03/2021
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
- ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (COSM) – Συμβόλαιο, 01-09/2021
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 04/2021, 9/4/2021 16:19
- ΜΠΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 10/2021
- RAHMAN MD MAHFUZUR (COSM) – Καρτοκινητό, 03,04/2021, 11/12/2022 23:59
- KHAN MANIZA MAHRIN (COSM) – Καρτοκινητό, 03/2021, 30/3/2022 23:59
- ALI ASGHAR (Cosmote) – Καρτοκινητό, 10 και 11/2021, 13/11/2022 23:59
- ΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ (Cosmote) – Καρτοκινητό, 09/2022
- HALID ABDE (COSM) – Καρτοκινητό, 03,04/2021, 23/10/2021 23:59
- DOME CONSULTING I K E ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021
- ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021
- HENG HUIZHONG (COSM) – Καρτοκινητό, 01/2021, 6/11/2021 23:59
- ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 05/2021
- ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021 και (01-09)
- ΓΟΥΛΙΑΡΗ ΑΘΗΝΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 03/2021
- ΠΕΛΩΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΤΣΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 01,07/2021
- ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
- ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 01,07/2021
- ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021
- ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 07/2021
- ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 07-10/2021
- ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 01,07/2021
- ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 07,09/2021
- ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (COSM) – Συμβόλαιο, 05/2021
- ΔΕΝΔΙΑΣ ΧΥΤΗΡΗ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓ (VODA) – Συμβόλαιο, 04,07/2021
- ZANNH ΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021
- ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 01,04,07/2021
- ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021, 8/11/2021 13:53
- ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 05/2021, 8/4/2022 19:29
- ΑΝΔΟΣΙΔΟΥ ΑΥΓΗ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
- ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 01,03,04/2021
- ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝ.ΕΜΠ.ΕΤ.ΕΠΕΞ.ΞΥΛΟΥ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021 και 06,10
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
- ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜ. ΣΥΜΒ. ΑΕ. V+O A.E. (WIND) – Συμβόλαιο, 02,04/2021
- ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜ. ΣΥΜΒ. ΑΕ. V+O A.E. (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 04/2021
- ΡΟΥΣΣΕΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021
- ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (COSM) – Καρτοκινητό, 06/2021
- ΓΚΡΙΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Vodafone) – Συμβόλαιο, 11/2021
- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 02-07/2021
- ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 07/2021
- ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝ.ΕΜΠ.ΕΤ.ΕΠΕΞ.ΞΥΛΟΥ ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΟΕ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
- SATNAM RAJ (COSM) – Καρτοκινητό, 06-10/2021, 16/11/2022 23:59
- SATNAM RAJ (COSM) – Καρτοκινητό, 01-04/2021, 26/2/2022 23:59
- ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (COSM) – Συμβόλαιο, 03,06/2021, 5/4/2021 9:19
- ΚΑΚΑΒΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 05 και 06/2020, 28/11/2022 9:19
- TASIN SK RAKIN ABSAR (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021, 24/12/2022 23:59
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΑ ΕΕ (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 07/2021 (και 01,07)
- ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 07-10/2021
- ISLAM SIRAZUL (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021, 8/2/2023 2:40
- ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 01-05/2021
- ASMA ASMA (WIND) – Καρτοκινητό, 12/2020