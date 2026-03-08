Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Stoiximan GBL, επικρατώντας με άνεση του ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ με 100-73 για την 20ή αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο εντυπωσιακό 19/19 στο πρωτάθλημα και παραμένουν μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 16-12.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Άλεκ Πίτερς, που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα, οδηγώντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στη νίκη. Πολύτιμη ήταν επίσης η συμβολή των Χολ (10 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Παπανικολάου (10 πόντοι, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ), σε ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τους Βεζένκοφ, Ουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Μόρις.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από νωρίς πήρε τον έλεγχο του ρυθμού. Με τον Πίτερς να βρίσκει σκορ από την περιφέρεια, οι Πειραιώτες απέκτησαν διψήφιο προβάδισμα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 25-11. Στη συνέχεια η διαφορά έφτασε μέχρι και το +18, ωστόσο ο ΠΑΟΚ αντέδρασε πριν το τέλος του πρώτου μέρους και με σερί 10-0 μείωσε σε 41-33.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ξανά την ένταση στο παιχνίδι τους. Με καλή άμυνα και λύσεις στην επίθεση, ο Ολυμπιακός ξέφυγε ξανά στο σκορ και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο με σημαντική διαφορά (69-48). Στην τελευταία περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο και έφτασαν άνετα στη νίκη με 100-73.

Επόμενη υποχρέωση για τον Ολυμπιακό είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με την Παρί (10/3), ενώ ο ΠΑΟΚ στρέφει το ενδιαφέρον του στο FIBA Europe Cup απέναντι στο Περιστέρι (11/3).