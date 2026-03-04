Ο μεγαλύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, εξελέγη ο επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, υπό την πίεση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με το Iran International.

Mojtaba Hosseini Khamenei, an Iranian politician, cleric, and eldest son of Ayatollah Ali Khamenei, has been elected the next Supreme Leader of Iran under pressure from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to Iran International. pic.twitter.com/QBvTEkJCx5 — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Ποιος είναι ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στο Ιράν και είναι ο μεγαλύτερος από τα έξι παιδιά του Αλι Χαμενεΐ.

Μεγάλωσε σε θρησκευτικό περιβάλλον, καθώς η οικογένειά του είχε βαθιές σχέσεις με το ιρανικό καθεστώς μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Σπούδασε Θεολογία και εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του Κομ, όπου δίδαξαν μεταξύ άλλων και κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι.

Μετά το λύκειο εντάχθηκε στις δυνάμεις του Ιρανο-Ιρακινού Πολέμου (1980–88). Αν και δεν κατείχε επίσημη δημόσια θέση στην κυβέρνηση για πολλά χρόνια, απέκτησε πολύ σημαντικές διασυνδέσεις με τους κόλπους των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), της πιο ισχυρής στρατιωτικής και πολιτικής δύναμης στο Ιράν.

Λόγω των προσωπικών του σχέσεων με τον πατέρα του και τη δύναμη των συνδέσεών του στο IRGC, είχε πολλή επιρροή στο πολιτικό παρασκήνιο της χώρας.

Φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στις προεδρικές εκλογές του 2005 και ιδιαιτέρως στις εκλογές του 2009, όπου κατηγορήθηκε ότι βοήθησε στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων και στην καταστολή των διαδηλώσεων της λεγόμενης Πράσινης Κίνησης.

Ο 57χρονος είναι ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους και ισχυρούς ανθρώπους «πίσω από τα παρασκήνια» στην πολιτική και στρατιωτική ελίτ του Ιράν.

Η επιλογή του από την Ιρανή Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων (Assembly of Experts) έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις, λόγω της αντιπαράθεσης με τις αρχές του ιρανικού πολιτικού συστήματος κατά της «κληρονομικής διαδοχής».

Το Assembly of Experts πρόκειται για σώμα 88 κληρικών, οι οποίοι -τυπικά- εκλέγονται από τον λαό κάθε οκτώ χρόνια. Στην πράξη, ωστόσο, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο κληρικοί που θεωρούνται απολύτως πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία.

MOJTABA KHAMENEI Senior Israeli officials have assessed that Iran will announce Khamenei’s son Mojtaba as his successor, according to Israel’s Ynet news. Meanwhile, Iran International reports that he has already been elected leader ‘under pressure from the Revolutionary… pic.twitter.com/h4SLajVQv7 — The Spectator Index (@spectatorindex) March 3, 2026

Εμπλοκή σε πολιτικές διαμάχες

Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ έχει κατηγορηθεί ότι επηρέασε σημαντικά πολιτικά γεγονότα:

Εκλογές του 2005 και του 2009: Αναφέρεται ότι στήριξε και βοήθησε στην άνοδο του Μαχμούντ Αχαμαντινετζάντ, ενός ισχυρού και αμφιλεγόμενου συντηρητικού πολιτικού, χειραγωγώντας στρατηγικές υπέρ του στις προεδρικές εκλογές.

Μετά την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του Αχαμαντινετζάνττο 2009, ο Μοτζτάμπα θεωρήθηκε σημαντικός στην οργάνωση της καταστολής της λεγόμενης «Πράσινης Κίνησης», όταν διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους καταγγέλλοντας νοθεία και ζητώντας πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Αυτές οι ενέργειες τον κατέστησαν στόχο οργής υπό ορισμένες ομάδες της ιρανικής κοινωνίας, ενώ η δημόσια εικόνα του επηρεάστηκε αρνητικά από τις κατηγορίες περί παραβιάσεων εκλογικών διαδικασιών και καταστολής διαδηλώσεων