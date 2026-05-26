5 το πρωί: Αποκαλυπτήρια για το κόμμα Τσίπρα – Μπλόκο στην αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Συγκίνηση για τη Γωγώ Μαστροκώστα
Μετά τη Μαρία Καρυστιανού, σειρά παίρνει απόψε στις 20:00 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το νέο κόμμα. Το όνομα παραμένει επτασφράγιστο μυστικό ενώ το μόνο σίγουρο είναι ότι τα χρώματα του θα παραπέμπουν στην Μπαρτσελόνα, προσδοκώντας σε πορεία... πρωταθλητισμού
Ανοίγει τα χαρτιά του ο Αλέξης Τσίπρας
- Αφετηρία στο Θησείο: Αποψινή εκδήλωση στον πεζόδρομο του Θησείου (8μ.μ.) αποτελεί το σημείο εκκίνησης για το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν επίσημα η ιδρυτική διακήρυξη, το όνομα και το σήμα.
- Το «υβριδικό» μοντέλο: Το νέο κόμμα θα λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος «υβριδικός» οργανισμός, ο οποίος θα συνδυάζει τη φυσική παρουσία με μια διαρκή ψηφιακή συμμετοχή. Κεντρικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια θα είναι μια εξελιγμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συνδέει απευθείας την ηγεσία με τη βάση και τους τομείς εργασίας.
- Ο στόχος: Κύριος στρατηγικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι το κόμμα να μην εμφανιστεί ως μια απλή αναπαλαίωση ή ως «μια εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ με άλλο ΑΦΜ». Το εγχείρημα επιδιώκει να χτίσει νέες πολιτικές γέφυρες και να προσελκύσει ένα ευρύτερο, νέο ακροατήριο (όπως τη μεσαία τάξη και πολίτες που απομακρύνθηκαν από την πολιτική), δίνοντας έμφαση σε νέα πρόσωπα, γεγονός που σηματοδοτείται και από τη γραμμή να μην κυριαρχήσουν στην εκδήλωση εν ενεργεία βουλευτές.
Νέο κύκλωμα με επιδοτήσεις στην Κρήτη
- Συνελήφθη αντιδήμαρχος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εξασφάλιζε παράνομα επιδοτήσεις.Εχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, ανάμεσά τους δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), αλλά και εν ενεργεία αντιδήμαρχος ορεινού δήμου της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το οικονομικό όφελος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.
- Πώς δρούσαν; Οι συλληφθέντες σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες των ΚΥΔ που είχαν πρόσβαση στη βάση δεδομένων εντόπιζαν ποιες εκτάσεις ήταν αδήλωτες έδιναν πληροφορίες στα δύο αδέλφια λογιστές στο Ηράκλειο ώστε να προετοιμάσουν τους φακέλους τους οποίους κατέθεταν την τελευταία στιγμή, λίγο πριν κλείσει στο σύστημα.
- Συνεχίζονται οι έρευνες: Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις, μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη καθώς μόνο στην τελευταία περίπτωση φέρεται να εμπλέκονται συνολικά 90 άτομα.
Ανατροπή με την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου
- «Μπλόκο» από τον Αρειο Πάγο: Την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
- Με ποιο σκεπτικό; Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Επίσης, η αναίρεση ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος, ούτε συνιστά λόγο αποφυλάκισης ενός πολυιϊσοβίτη.
- Θα επιστρέψει στη φυλακή; Μετά ταύτα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου όπως έχει δυνατότητα από το νόμο, θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως η οποία αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Τα «αγκάθια» για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
- Αδιέξοδο: Η πρόοδος για μια συμφωνία 30 ημερών που θα τερμάτιζε τον πόλεμο και θα άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ επιβραδύνθηκε. Οι ΗΠΑ απαιτούν εκ των προτέρων ξεκάθαρες δεσμεύσεις από το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η Τεχεράνη πιέζει για άμεση ελάφρυνση των κυρώσεων και ξεπάγωμα των περιουσιακών της στοιχείων.
- Πιέσεις: Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ θέλει να λήξει έναν μη δημοφιλή πόλεμο που αυξάνει τις τιμές των καυσίμων και το Ιράν έχει ανάγκη από οικονομική ανάσα, ο αμερικανός Πρόεδρος δέχεται σκληρή κριτική από το κόμμα του για να μην υπογράψει μια «κακή συμφωνία». Παράλληλα, το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες του Κόλπου πιέζουν για αυστηρότερους όρους που θα εγγυώνται την ασφάλεια και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.
- Το όραμα: Ο Τραμπ επιδιώκει να συνδυάσει τον τερματισμό του πολέμου με μια ιστορική, διευρυμένη περιφερειακή ειρήνη. Καλεί χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Τουρκία, αλλά και το ίδιο το Ιράν (μετά την υπογραφή της συμφωνίας), να προσχωρήσουν στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» για να αρθεί η απομόνωση του Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας πως όποιος αρνηθεί να μπει θα δείξει «κακή πρόθεση».
Απεβίωσε μετά από πολυετή μάχη η Γωγώ Μαστροκώστα
- Η μάχη με τον καρκίνο: Έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Μαστροκώστα σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους Βικτώρια. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό μετά από επιδείνωση της υγείας της.
- Η συγκλονιστική εξομολόγηση: Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού, αποκαλύπτοντας ότι διαγνώστηκε μόλις τρεις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της το 2008. Όπως είχε πει, αρχικά οι γιατροί απέδιδαν το εύρημα σε αλλαγές λόγω εγκυμοσύνης, ωστόσο η ίδια επέμεινε στις εξετάσεις, στέλνοντας αργότερα ένα ισχυρό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και τη σημασία της δεύτερης ιατρικής γνώμης.
- Την Τετάρτη η κηδεία: Η οικογένεια και οι φίλοι της Γωγώς Μαστροκώστα θα την αποχαιρετίσουν την Τετάρτη 27/5. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό και η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, την ιδιαίτερη πατρίδα της Γωγώς Μαστροκώστα.
