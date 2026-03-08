Ο Παναθηναϊκός ήθελε τη νίκη στη Λιβαδειά και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Με σκόρερ τους Ερνάντεθ, Μπακασέτα, Κοντούρη και Κυριακόπουλο, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επικράτησε 4-1 και εξασφάλισε την 4η θέση και την είσοδο στα πλέι οφ, ενώ εξασφάλισε και ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν.

Στο +6 η διαφορά από τον Λεβαδειακό δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε, με το Τριφύλλι να έχει πλέον την ισοβαθμία απέναντι στο συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου που θα παίξει στα πλέι οφ 5-8.

Απόλυτη ευστοχία για τους πράσινους

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς χωρίς υψηλή πίεση, φοβούμενος τις αντεπιθέσεις του Λεβαδειακού. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο 9’ με κεφαλιά του Πεντρόσο, ενώ στο πρώτο ημίχρονο είχαν και περισσότερη κατοχή.

Οι «πράσινοι» δυσκολεύονταν να κρατήσουν μπάλα και να δημιουργήσουν, ανεβάζοντας την πίεσή τους μετά το 25’. Παρ’ όλα αυτά, στην πρώτη ουσιαστική τους ευκαιρία στο 37’ άνοιξαν το σκορ με προβολή του Ερνάντεθ.

Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, ο Μάγκνουσον έκανε πέναλτι στον Τετέι και ο Μπακασέτας διαμόρφωσε το 0-2 στο 45+3’.

Στο 50’ ο Παναθηναϊκός σκόραρε ξανά, όταν ο Τετέι έκλεψε την μπάλα και ο Κοντούρης έβαλε το πρώτο του γκολ με τους «πράσινους». Ο Λεβαδειακός αντέδρασε και στο 61’ μείωσε με κεφαλιά του Πεντρόσο μετά από σέντρα του Βήχου, σε ένα διάστημα όπου η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω.

Στο 71’ ο Παναθηναϊκός «τελείωσε» οριστικά το ματς, όταν ο Πελίστρι γύρισε την μπάλα και ο Κυριακόπουλος βρήκε δίχτυα με σουτ. Το υπόλοιπο διάστημα της αναμέτρησης αποδείχθηκε διαδικαστικού χαρακτήρα και το 1-4 παρέμεινε ως το τέλος.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (86′ Μανθάτης), Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων, Τσόκαϊ (87′ Νίκας), Κωστή (65′ Λαμαράνα), Μπάλτσι (76′ Τσιβελεκίδης), Παλάσιος, Πεντρόσο, Όζμπολτ (75′ Λαγιούς).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (65′ Σισοκό), Μπακασέτας (84′ Τσέριν), Ταμπόρδα (65′ Πελίστρι), Ζαρουρί (66′ Αντίνο), Τετέι (74′ Σφιντέρσκι).