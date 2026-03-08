Ο Ολυμπιακός ήταν φανερά ανώτερος του ΠΑΟΚ, είχε 18 τελικές, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Τσιφτσή και έτσι το ντέρμπι των δύο ομάδων ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ. Ο Δικέφαλος του Βορρά στάθηκε καλά αμυντικά και είχε τις στιγμές του, όμως ούτε αυτός κατάφερε να «κλέψει» το τρίποντο

Ο ΠΑΟΚ πάτησε περιοχή για πρώτη φορά στο 3′, με τον Χατσίδη να σημαδεύει με φάουλ το κεφάλι του Οζντόεφ, που πήρε άστοχη κεφαλιά. Στο 5′, οι Πειραιώτες έγιναν απειλητικοί, με τον Μαρτίνς να σεντράρει και τον Νασιμέντο να πάει σε τελική από… αέρος, από κοντά, αλλά καλά μαρκαρισμένος. Η μπάλα κατέληξε άουτ. Γενικά ο Ολυμπιακός καλά και προχώρησε σε τελικές, που κόντραραν πριν η μπάλα φτάσει την εστία.

Ο Ολυμπιακός έφτασε χιλιοστά από το γκολ στο 26′, όταν ο Μπρούνο σέντραρε φανταστικά και ο Τσικίνιο έκανε κεφαλιά – ψαράκι, στέλνοντας τη μπάλα στην εξωτερική των διχτύων.

Στο 29′, ο ΠΑΟΚ απάντησε με μεγάλη ευκαιρία του Γερεμέγεφ, σε μία φάση που η άμυνα του Ολυμπιακού σταμάτησε να… αμύνεται νομίζοντας πως υπήρχε οφσάιντ. Ο Σάντσεθ πιθανότατα ήταν όντως μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό, αλλά το σημαιάκι δε σηκώθηκε.

Τόσο το τελευταίο τέταρτο του πρώτου, όσο και το πρώτο του δευτέρου ημιχρόνου, δεν είχαν σχεδόν καθόλου στιγμές. Ελάχιστες προσπάθειες στις περιοχές, αρκετά μαρκαρίσματα και κακός ρυθμός.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία μετά από ώρα ήρθε στο 66′. Ο Κωνσταντέλιας βρήκε χώρο στην πλάτη, υποδέχθηκε την πάσα του Τάισον και πλάσαρε τον Τζολάκη, όμως ο Πιρόλα έκανε σωτήρια επέμβαση προ της γραμμής.

Το παιχνίδι πήρε… μπρος. Ο Ποντένσε πάσαρε στον Ελ Καμπί και εκείνος σούταρε από πλάγια θέση. Η μπάλα κόντραρε ελαφρώς και ο Τσιφτσής απέκρουσε με δυσκολία.

Στο 77ο λεπτό, ο Ταρέμι έβγαλε μια πανέξυπνη άμεση πάσα στον Ελ Καμπί, ο οποίος εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής, αλλά πέτυχε τον Τσιφτσή.

Ενα λεπτό αργότερα, ο Ποντένσε σούταρε από καλή θέση, αλλά ο Κετζιόρα πετάχτηκε και έδιωξε σε κόρνερ. Στη συνέχεια του αγώνα ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει δίχως αποτέλεσμα και έτσι έμεινε το 0-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (70′ Μουζακίτης), Έσε (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο (65′ Ποντένσε), Τσικίνιο (65′ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (82′ Καμαρά), Οζντόεβ (75′ Μεϊτέ), Μπιάνκο (65′ Τάισον), Ιβανούσετς (65′ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (81′ Ντεσπόντοβ), Γερεμέγεφ.