Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την Κύπρο τη Δευτέρα για να «εκφράσει την αλληλεγγύη της Γαλλίας» προς το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επλήγη την προηγούμενη εβδομάδα από drones και πυραύλους συνδεόμενους με την κρίση στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ την Κυριακή.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί στην Πάφο με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. «Στόχος θα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από την Κύπρο και στη Ανατολική Μεσόγειο μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας, με σκοπό να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή», ανέφερε η γαλλική προεδρία.