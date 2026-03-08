Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται σχετικά με την αποστολή F-16 από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με το CNN Turk το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να φτάσουν έξι αεροσκάφη.

Την είδηση επιβεβαίωσε o Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με όσα δήλωσε τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και ότι η αποστολή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.