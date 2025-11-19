Η φαρσοκωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, γραμμένη έναν χρόνο μετά τα Ιουλιανά και λίγο πριν τη δικτατορία, φέρνει στη σκηνή με έξυπνο τρόπο την παθογένεια του Έλληνα. Το εύρημα των τριών συνονόματων εξάδελφων –του αστυνομικού, του αριστερού, του μικρο-κομπιναδόρου– συνοψίζει μια κοινωνία που μοιάζει αμετακίνητη απέναντι στα λάθη, στα πάθη και τις αγάπες της. Βαθύς γνώστης του είδους, ο Σταμάτης Φασουλής δίνει ρυθμό και χρώμα στην παράσταση, αναδεικνύει τη χαρά και την ευφορία του έργου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητά του.

Παίζουν: Δ. Ματσούκα, Γ. Πυρπασόπουλος, Σ. Γανωτή, Α. Δρακουλάκη, Ν. Σταυρακούδης, Γ. Μπινιάρης, Ι. Παπαματθαίου, Κ.

Σαλής, Κ. Τσόγκα, Β. Σαλευρής, Μ. Λουμάκη, Μ. Ελευθεριάδη

Συντελεστές: Κείμενο: Α. Γιαλαμάς, Κ. Πρετεντέρης, Σκην/σία: Σ. Φασουλής, Σκηνική προσαρμογή: Σ. Φασουλής, Α. Καραντζούλη, Σκηνικά: Π. Μέξης, Κοστούμια: Ν. Βαχλιώτη, Χορογραφίες-Κίνηση: Δ. Παπάζογλου, Σχεδιασμός φωτισμών: Σ. Μπιρμπίλης, Μουσ. επιμ.: Σ. Φασουλής, Μουσ. επιμ. στο τραγούδι του φινάλε: Δ. Κίκλης, Sound Design: Α. Παπακωνσταντίνου, Β. σκηνοθέτη: Α. Καραvτζούλη, Β. σκηνογράφου: Μ. Κασαπίδου, Β. ενδυματολόγου: Γ. Κατσώνης, Παραγωγή: Stages Network Μονοπρόσωπη Α



Θέατρο: Embassy Theater, Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Αθήνα, τηλ.: 211 1000365

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 18 Οκτωβρίου -5 Απριλίου

Παραστάσεις: Τετ.: 20:00, Πέμ.-Σάβ.: 21:00, Σάβ.: 18:00, Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 120΄

Εισιτήρια: 18€-40€



