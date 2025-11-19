Μια πολυτάλαντη παρέα νέων δημιουργών, που γράφει κείμενα και μουσικές, σκηνοθετεί, παίζει, χορεύει, τραγουδά, απαρτίζει τον θίασο της πρωτότυπης παράστασης που θέλει να μιλήσει γι’ αυτό που ξέρει καλά και εκ των έσω: το θέατρο. Πώς ανεβαίνει μια παράσταση, τι δυσκολίες συναντά, πού θα βρει λεφτά, με ποιους απ’ το παρελθόν έχει ν’ αναμετρηθεί, ποιους έχει να πολεμήσει; Μια σειρά από

ερωτήματα επιχειρούν να βρουν απάντηση στο «Merde!», που έχει για τίτλο την ευχή που δίνουν μεταξύ τους οι καλλιτέχνες πριν από την πρεμιέρα.

Παίζουν: Μαριαλένα Ηλία, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης

Συντελεστές: Κείμενο: Suyako, Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής, Βασίλης Μαγουλιώτης, Μουσική: Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κίνηση: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Σκηνικά: Πάρις Μέξης, Κοστούμια: Εύα Γουλάκου, Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου, Sound design: Γιώργος Μιζήθρας, Μακιγιάζ-Κομμώσεις: Ιωάννα Λυγίζου, Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος





Info

Θέατρο: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς, τηλ. 210 4143310

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 23 Οκτωβρίου – 21 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Τετ. & Κυρ.: 19:00, Πέμ. & Παρ.: 20:30, Σάβ: 17:30 & 21:00

Διάρκεια: 120΄

Εισιτήριο: 10€-35€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Merde!» από το inTickets.