Το συγγραφικό δίδυμο Θανάσης Παπαθανασίου-Μιχάλης Ρέππας προτείνει μια κωμωδία με αστυνομικό σασπένς, γεμάτη ίντριγκες, ανατροπές, φόνους. Με την κομψότητα που ταιριάζει στο αστικό κλίμα της δεκαετίας του ’50 μεταφέρει τους ήρωές του στον Πόρο, όπου μια παρέα φίλων, κυρίως ζευγάρια, περνούν ολιγοήμερες διακοπές σε μια βίλα. Με το γνωστό και δοκιμασμένο χιούμορ τους δημιουργούν μια τοιχογραφία ανθρώπων που, αν και μοιράζονται φιλικές σχέσεις –και την πρόσφατη εμπειρία του πολέμου–, μένουν έκπληκτοι όταν συνειδητοποιούν ότι ίσως κάποιος ανάμεσά τους είναι δολοφόνος…

Παίζουν: Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Μανώλης Κλωνάρης, Αννα Μενενάκου, Φωτεινή Ντεμίρη, Δανάη Παππά, Γιάννης Σίντος, Δανάη Τάγαρη, Μαρία Φιλίππου

Συντελεστές: Κείμενο-Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέππας, Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας, Βοηθός σκηνοθέτη: Βίκυ Πάστρα, Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης, Παραγωγή: Stages Network Μονοπρόσωπη ΑΕ

Info

Θέατρο: Θέατρο Πειραιώς 131, Πειραιώς 131, Γκάζι, τηλ.: 211 1000365

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 16 Οκτωβρίου-5 Απριλίου

Παραστάσεις:Πέμ. & Κυρ.: 20:00 Παρ.-Σάβ.: 21:00 Σάβ.: 18:00

Διάρκεια: 120΄

Εισιτήριο: 16€-25€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» από το inTickets.