Μια ιστορία απιστίας και μαζί μια ιστορία με γαστριμαργικό ενδιαφέρον είναι το έργο της Βρετανίδας δραματουργού Ντέμπι Ισιτ, που γράφτηκε στις αρχές του ’90 και παραμένει στο θεατρικό τραπέζι: Ενας άντρας ανάμεσα στην πρώην σύζυγο και τη νεότερη νυν σύντροφό του, ένα δείπνο συμφιλίωσης ή μάλλον εκδίκησης με απρόβλεπτες συνέπειες και μαζί η επιβεβαίωση ότι ο έρωτας περνάει απ’ το στομάχι. Ο Γιάννης Μπέζος μετέφρασε και σκηνοθετεί μια σαρκαστική κωμωδία με σκοτεινές πινελιές για την αγάπη, τη ζήλια και την προδοσία.

Παίζουν: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτης Μαλκότσης, Ελενα Χαραλαμπούδη

Συντελεστές: Σκηνοθεσία-Μετάφραση-Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Μπέζος, Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς, Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου, Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος, Βοηθός σκηνοθέτη: Στελίνα Καρασαββίδου, Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Info

Θέατρο: Βεάκη – Στουρνάρη 32, Αθήνα, τηλ.: 210 5223522 & 216 9005423

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 16 Ιανουαρίου – 15 Φεβρουαρίου 2026

Παραστάσεις: Παρ.-Κυρ: 21.00 Σάβ.-Κυρ.: 18.00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 15€-25€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της» από το inTickets.