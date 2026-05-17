Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς παγκοσμίως. Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει τον ουσιαστικό ρόλο των μουσείων ως χώρων γνώσης και δημιουργικού διαλόγου, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά στην ιστορία, την τέχνη και την πολιτιστική κληρονομιά.

Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026 «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» έδωσε την αφορμή στο Ελληνικό Τμήμα του ICOM να επιλέξει ως τιμώμενους φορείς για το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας.

Γνωρίζοντας ότι τα μουσεία, ως αξιόπιστοι και ανοιχτοί χώροι, αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών, σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνισης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, το ICOM αναγνωρίζει τη δύναμη των μουσείων να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας: «Μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης».

Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 10: Μείωση των Ανισοτήτων: μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών.

Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί: προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Στόχος 17: Συνεργασίες για την επίτευξη των Στόχων: ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Καθώς η κεντρική εορταστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα παγκοσμίου εμβέλειας μουσεία της Αρχαίας Ολυμπίας, μέρος συνδεδεμένο ιστορικά με την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, ξεχωρίζουμε ορισμένες εκδηλώσεις ανά τα μουσεία στην Ελλάδα, όλες με ελεύθερη είσοδο όπως και σε κάθε μουσείο της χώρας, με ξεχωριστή προσφορά στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνών.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων

Καθώς το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας έχουν επιλεγεί ως τα τιμώμενα μουσεία της Ελλάδας φέτος, κεντρική γιορτή θα πραγματοποιηθεί τον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας.το Σάββατο 16 Μαΐου, με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη και της Προέδρου του ICOM κ. Πένυ Θεολόγη Γκούτη που θα απευθύνουν χαιρετισμό και ομιλίες από την Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων Ολυμπία Βικάτου και τη Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας Ερωφίλη-Ίριδα Κόλλια.

Η βραδιά θα συνεχιστεί με τις υπέροχες φωνές της Χορωδίας του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και μια βόλτα στις συλλογές που θα αναδείξει τους θησαυρούς των Μουσείων.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026 με ελεύθερη είσοδο και θεματικές περιηγήσεις τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 – «Κυκλάδες: Μία ενωμένη κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» (12:00 -13:00) από την αρχαιολόγο Κάτια Μαντέλη, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, «Από την Κνωσό στις Μυκήνες: οι μινωικές επιρροές του πρώιμου μυκηναϊκού κόσμου και η ταραχώδης κατάληξη μιας αμφίδρομης σχέσης» (17:00 -18:00) από τον Κώστα Πασχαλίδη, αρχαιολόγο του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων. Αριθμός συμμετεχόντων στις παραπάνω περιηγήσεις: 25 άτομα Για τη συμμετοχή στις θεματικές περιηγήσεις είναι απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση.

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, με τις εξής δράσεις για τους επισκέπτες: την Κυριακή 17 Μαΐου, το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου και θα προσφέρει στους επισκέπτες του την παρουσίαση «Μουσείο Ακρόπολης: μικρές άγνωστες ιστορίες από τη διαδρομή ενός διεθνούς μουσείου».

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων αφηγούνται μοναδικές στιγμές και μνήμες από την ιστορία του Μουσείου και των συλλογών του: την κατασκευή του σύγχρονου κτηρίου, τη σύλληψη πίσω από το εκθεσιακό του πρόγραμμα, τη μεταφορά των εκθεμάτων από το παλιό μουσείο στο νέο, τις δράσεις της συντήρησης και τις λεπτομέρειες που κρύβει το στήσιμο των εκθεμάτων, τους ανθρώπους πίσω από τα έργα.

Μια αναδρομή στον χρόνο που φωτίζει λεπτομέρειες που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία του Μουσείου. Το Μουσείο επανασυστήνεται ως ζωντανό κέλυφος της ιστορίας της Ακρόπολης αλλά και ως διαρκής πρόσκληση σε συνάντηση και διάλογο ανθρώπων και πολιτισμών. Η παρουσίαση περιλαμβάνει περιήγηση μέσα στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου με αρχαιολόγο και συντηρητή και ψηφιακή προβολή στο εκπαιδευτικό κέντρο. Στις 10 π.μ. και στις 1 μ.μ. στα ελληνικά Διάρκεια: 120 λεπτά. Έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Απαραίτητη ηλεκτρονική κράτηση (κρατήσεις από 11/5 εδώ https://events.theacropolismuseum.gr/) και προμήθεια εισιτηρίου ημέρας από τα ταμεία του Μουσείου την ημέρα της παρουσίασης.

Την Δευτέρα 18 Μαΐου, το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους.

Την ημέρα αυτή, το Μουσείο θα συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος στο διεθνές Φεστιβάλ Piano City Athens, με ένα ρεσιτάλ πιάνου από τον Μάνο Κιτσικόπουλο στον εξώστη του δευτέρου ορόφου με θέα την Αίθουσα των Αρχαϊκών Αγαλμάτων. Για το Μουσείο Ακρόπολης, ο πολυδιάστατος πιανίστας επιλέγει ένα πρόγραμμα από αγαπημένα του έργα καθώς και δικές του μεταγραφές για σόλο πιάνο. Οι επισκέπτες του Μουσείου θα έχουν την ευκαιρία – είτε κινούνται στον πρώτο όροφο του Μουσείου, είτε στον δεύτερο – ν’ ακούσουν αγαπημένα κομμάτια τανγκό του Πιατσόλα, νυχτερινά του Σοπέν, μινιατούρες του Σατί και τραγούδια άλλων γνωστών δημιουργών. Πληροφορίες: Δευτέρα 18/5, στις 11 π.μ., στις 12 μεσημέρι και στις 1 μ.μ. Διάρκεια ρεσιτάλ: 30 λεπτά.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνει δράσεις για το κοινό του την Κυριακή 17 και τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Με βασικό στόχο να αναδείξει τη σημασία της κατανόησης των διαχρονικών διαχωρισμών που έχουν αναπτυχθεί και χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά και την αναγκαιότητα γεφύρωσης και ώσμωσης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνει δράσεις που ενισχύουν τον διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων, τη συνεργασία και τη συμπερίληψη.

Ειδικότερα, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11:00 και στις 13:00 (διάρκεια: 1 ώρα)

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια στοχαστική περιήγηση στις μόνιμες εκθέσεις του με τίτλο «Τι μας χωρίζει και τι μας ενώνει; | Περιήγηση στις μόνιμες εκθέσεις του ΑΜΘ». Δέκα αντικείμενα γίνονται σταθμοί για τη διερώτηση πάνω σε αυτά που διαχρονικά χωρίζουν και ενώνουν τους ανθρώπους σε διάφορες όψεις της κοινωνικής ζωής. Αγάλματα, κοσμήματα, επιγραφές, αγγεία, ταφικά μνημεία και άλλα, λειτουργούν ως δείκτες της οικονομικής και κοινωνικής θέσης, της θρησκευτικής ταυτότητας, των αισθητικών προτιμήσεων, των ρόλων με βάση το φύλο, την ηλικία, την καταγωγή. Για την συμμετοχή στη δράση η είσοδος είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2313 310 201 (Δευτ.- Παρ., 09:00 έως 14:00). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 11:00 διοργανώνεται ξενάγηση και συλλογική εικαστική δράση στην έκθεση σύγχρονων πλεκτών και υφαντών έργων «Το νήμα που μας συνδέει». Η αρχαία τέχνη της υφαντικής αποτέλεσε το κοινό σημείο αναφοράς και το ερέθισμα για την ανάπτυξη μιας νέας δημιουργικής σχέσης ανάμεσα στο ΑΜΘ και το ΕΕΕΕΚ Κιλκίς. Κατά την ξενάγηση διευρύνεται αυτή τη σύνδεση με μια δράση στον αργαλειό, για να δημιουργηθεί ένα συλλογικό έργο σύνδεσης, μνήμης και συμμετοχής. Η συμμετοχή στη δράση και η είσοδος στο Μουσείο είναι δωρεάν. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2313 310 201 (Δευτ.- Παρ., 09:00 έως 14:00).

Το απόγευμα της Δευτέρας θα πραγματοποιηθούν δύο συναυλίες μουσικής δωμάτιου της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με δωρεάν είσοδο.

Εθνική Πινακοθήκη

Η Εθνική Πινακοθήκη έχει σχεδιάσει πέντε εκδηλώσεις προκειμένου να αναδείξει στην πράξη ότι τα μουσεία μπορούν να γίνουν γέφυρες επικοινωνίας: δύο απτικές ξεναγήσεις για άτομα με αναπηρία όρασης, μία θεματική περιήγηση στη μόνιμη έκθεση της Εθνικής Γλυπτοθήκης, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσκαλεί τα παιδιά στον νέο κόσμο που φαντάστηκε η τέχνη της πρωτοπορίας και μία παρουσίαση βιβλίου, σε συνδυασμό με εικαστικό εργαστήρι, στο Παράρτημα Ναυπλίου.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις δράσεις στο site της Εθνικής Πινακοθήκης.

ΕΜΣΤ

Το ΕΜΣΤ διοργανώνει μια ανοιχτή, συμμετοχική δράση με τίτλο Νήματα Δημιουργίας. Τα Νήματα Δημιουργίας μετατρέπουν τον μουσειακό χώρο σε έναν ζωντανό τόπο συνάντησης, όπου επισκέπτες διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμικών καταβολών καλούνται να συμμετάσχουν σε μία ομαδική δράση πλεξίματος. Οι συμμετέχοντες προσκαλούνται να φέρουν μαζί τους τεχνικές, μοτίβα και προσωπικές ή συλλογικές μνήμες που σχετίζονται με την πρακτική του πλεξίματος από το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο.

Μέσα από τη συνύπαρξη και τη δημιουργία, το πλέξιμο λειτουργεί ως κοινή γλώσσα που διευκολύνει την επικοινωνία, το μοίρασμα εμπειριών και την ανάπτυξη σχέσεων, ενεργοποιώντας το μουσείο ως χώρο διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής.

Η δράση συνομιλεί με την έκθεση Ωδή στα πράγματα. Νίκη Καναγκίνη. Αναδρομική, σε επιμέλεια της Τίνας Πανδή. Πρόκειται για μια έκθεση που αναδεικνύει τη σημασία των υλικών, των χειρονομιών και των καθημερινών αντικειμένων ως φορέων μνήμης, ταυτότητας και βιωμένης εμπειρίας. Ιδιαίτερα μέσα από έργα που σχετίζονται με το ύφασμα, την υφαντική, το εργόχειρο και τη διαγενεακή μεταβίβαση εμπειριών, το έργο της Καναγκίνη φωτίζει τη σύνδεση ανάμεσα στην καλλιτεχνική πράξη, τη γυναικεία εργασία, την οικιακή μνήμη και τη συλλογική ιστορία. Τα Νήματα Δημιουργίας αντλούν έμπνευση από αυτή τη συνθήκη, προτείνοντας έναν χώρο όπου η χειρωνακτική πράξη γίνεται αφορμή για συνάντηση, αφήγηση και κοινό βίωμα.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, διοργανώνονται δύο κύκλοι πλεξίματος εντός του μουσείου, στους οποίους οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα, ανεξαρτήτως εμπειρίας.

Η δράση είναι δωρεάν και απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα υλικά παρέχονται δωρεάν.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής της δράσης: Κυριακή 17/5, μεταξύ 16.00 και 18.00, και Πέμπτη 21/5, μεταξύ 17.00 και 19.00. Δηλώσεις συμμετοχής: learning@emst.gr Οι διαθέσιμες θέσεις για την Κυριακή 17/5 έχουν ήδη καλυφθεί.

Μουσείο Καζαντζάκη στο Ηράκλειο Κρήτης

Το Μουσείο Καζαντζάκη, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026, προσφέρει την Κυριακή 17 Μαΐου ελεύθερη είσοδο στους επισκέπτες του και διοργανώνει θεματική ξενάγηση ενηλίκων με τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών». Η ξενάγηση θα ξεκινήσει στις 11.00, θα διαρκέσει μία ώρα και η συμμετοχή είναι ελεύθερη, με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής.

Η θεματική ξενάγηση «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών» αξιοποιεί προσωπικά αντικείμενα, χειρόγραφα, εκδόσεις, αλληλογραφία και αρχειακό υλικό, για να φωτίσει τη βαθιά και ουσιαστική διαδρομή του συγγραφέα στις αποχρώσεις των ιδεών της ταραγμένης εποχής του. Αναδεικνύει τη σκέψη τού Καζαντζάκη ως μια διαρκή άσκηση υπέρβασης των ορίων και των διαχωρισμών και αποκαλύπτει έναν στοχαστή που αναζητά επίμονα το κοινό νήμα που ενώνει εμπειρίες, πολιτισμούς και ιδέες. Προσκαλεί, έτσι, τον επισκέπτη να στοχαστεί πάνω στη βαθύτερη ενότητα του ανθρώπινου πνεύματος και στη διαχρονική αξία της σύνθεσης με κριτική σκέψη. Σχεδιασμός- υλοποίηση: Κλεάνθη Κριθίνου, υπεύθυνη Μόνιμης Έκθεσης & Επικοινωνίας, Μουσείο Καζαντζάκη. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με το Μουσείο Καζαντζάκη (Τρίτη έως Κυριακή, 9:00 – 17:00).

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει φέτος στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με δωρεάν είσοδο στις μόνιμες εκθέσεις αλλά και στην περιοδική έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue.

Παράλληλα, καθώς το φετινό θέμα του εορτασμού είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει δωρεάν μια πρωτότυπη δράση όπου οι επισκέπτες θα βιώσουν το Μουσείο αλλιώς: Χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις, καλούνται, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, να εξερευνήσουν τη διαφραγματική αναπνοή και τη δημιουργία ηχοτοπίων με αφορμή τη μόνιμη έκθεση της Κυκλαδικής Τέχνης αλλά και την περιοδική έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue! Μια δωρεάν συμπεριληπτική πρωτόγνωρη εμπειρία που απευθύνεται σε όλους! Η δράση θα έχει παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και θα πραγματοποιηθεί 2 φορές, στις 15.30 και στις 16.30.

Ημέρα & ώρα: Δευτέρα 18 Μαΐου, 15:30 – 16:00 &16:30 – 17:00. Τοποθεσία: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Βας. Σοφίας και Ηροδότου 1. Συμμετοχή: Δωρεάν – απαιτείται κράτηση θέσης

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

H Ταινιοθήκη της Ελλάδος γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, με δωρεάν ξεναγήσεις (ώρες ξεναγήσεων: 6:00-6:30 / 6:30-7:00 / 7:00-7:30 μ.μ.).

Στο Μουσείο Κινηματογράφου της Ταινιοθήκης θα γνωρίσουμε τη μοναδική έκθεση “Μαγικές Εικόνες”, θα περιεργαστούμε το Ζωοτρόπιο, το Καρουζέλ και τους Μαγικούς Φανούς, θα ακούσουμε ιστορίες για το φωτογραφικό τουφέκι και θα μάθουμε για την πρώτη κινηματογραφική προβολή.

Για ποιο λόγο βλέπουμε κινούμενη εικόνα; Ποια ήταν η προϊστορία του κινηματογράφου; Πώς συνδέεται ο καλπασμός ενός αλόγου με την ιστορία του σινεμά; Τι κοινό έχει η ραπτομηχανή με την πρώτη μηχανή λήψης και προβολής των αδελφών Λιμιέρ; Αυτές και άλλες ιστορίες μας περιμένουν στο Μουσείο της ΤτΕ μέσα από τις συναρπαστικές ξεναγήσεις της Τάνιας Βαζελάκη, συντηρήτριας έργων τέχνης και μουσειολόγου.

Το Μουσείο Κινηματογράφου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, μια κιβωτός κινηματογραφικής μνήμης, λειτουργεί στον χώρο της Ταινιοθήκης στον Κεραμεικό (Ιερά Οδός 48), και επικοινωνεί με τις αίθουσες προβολής, αλλά και το νεοσύστατο Εργαστήριο Αποκατάστασης Ταινιών του Ιδρύματος, δημιουργώντας μια γέφυρα του χθες των κινούμενων εικόνων με το σήμερα μίας υπερσύγχρονης, ψηφιακής αίθουσας.