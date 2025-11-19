Καταρρίπτοντας όλα τα ρεκόρ, η κωμωδία των Ρέππα και Παπαθανασίου επιστρέφει στη σκηνή για 4η χρονιά, με το βασικό πρωταγωνιστικό δίδυμο, Βίκυ Σταυροπούλου-Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, και τη Σοφία Βογιατζάκη παρόντες από την πρώτη σεζόν. Ενα λαχείο που θάφτηκε, μια κληρονομιά που μοιράζεται, μια νοσοκόμα (μετανάστρια), δύο αδέλφια (και δύο νύφες) που δεν τα πάνε και τόσο καλά και μια συνταγή για μπαμπάδες με (θανατηφόρο) ρούμι συνθέτουν αυτό τον επικίνδυνο μικρόκοσμο. Εξι φαινομενικά συνηθισμένοι άνθρωποι αποκαλύπτουν την άγρια πλευρά τους και προκαλούν άφθονο γέλιο.

Παίζουν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Σοφία Βογιατζάκη, Αντιγόνη Νάκα και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ

Συντελεστές: Συγγραφείς: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέππας, Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέππας, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Κοστούμια: Εβελυν ΣιούπηΦωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας, Βοηθός σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου, Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Info

Θέατρο: Αλίκη – Αμερικής 4, Αθήνα, τηλ.: 211 1000365

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 8 Οκτωβρίου – 5 Απριλίου

Παραστάσεις: Τετ.: 20:00, Πέμ.& Παρ.: 21:00, Σάβ.: 18:00 & 21:00, Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 120΄

Εισιτήριο: 16€-40€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι» από το inTickets.