Από την απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά έως τη Συνθήκη της Βάρκιζας ο κυρ Παντελής βλέπει την οικογένειά του να κλυδωνίζεται γιατί έτυχε ο ένας του γιος να είναι αριστερός κι ο άλλος δεξιός. Χάρη στον τρόπο που ο Αλέκος Σακελλάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος διαχειρίζονται την Ιστορία και τις ιστορίες τους, σε συνδυασμό με τη σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή, που προσεγγίζει με χιούμορ και ευαισθησία τα θέματα του έργου, η παράσταση αποτελεί μια υπενθύμιση του τι σημαίνει να είσαι Ελληνας τότε, σήμερα, αύριο (;).

Παίζουν: Σταμάτης Φασουλής, Ελένη Καστάνη, Γιώργος Δεπάστας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Γιώργος Βουρδαμής, Απόστολος Καμιτσάκης, Γιώργος Κορομπίλης, Μαρία Καραβά

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής, Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρις Μέξης, Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα, Ηχητικός σχεδιασμός: Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Βοηθός σκηνοθέτη: Αιμιλία Καραντζούλη, Βοηθός σκηνογράφου: Μέλπω Κασαπίδου, Βοηθός ενδυματολόγου: Ελευθερία Πέτροβα. Ευχαριστούμε θερμά τη σκηνογράφο και ενδυματολόγο Γεωργίνα Γερμανού για την υποστήριξή της, Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καβαλλιεράκης, Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα





Info

Θέατρο: Μικρό Παλλάς, Αμερικής 2 & Στοά Σπυρομήλιου, Αθήνα, τηλ.: 210 3210025

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 25 Οκτωβρίου – 8 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Τετ.: 20:00, Πέμ. & Παρ.: 21:00, & Κυρ.: 18:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήρια: 18€-30€



Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ Παντελής» από το inTickets.