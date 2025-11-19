Ενα έργο γεμάτο πικρά και κωμικά στοιχεία, ένα κείμενο με πολιτικό υπόβαθρο και κοινωνικές αναφορές διαχρονικού χαρακτήρα, το «Ενας ήρωας με παντούφλες» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου ανεβαίνει και φέτος στη σκηνή του θεάτρου Βέμπο. Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί τον Λάκη Λαζόπουλο στον ρόλο του στρατηγού Δεκαβάλλα, του ήρωα που γνωρίσαμε μέσα από την κορυφαία

κινηματογραφική ερμηνεία του Βασίλη Λογοθετίδη. Γραμμένο το 1947, το έργο αναδεικνύει την ευγενική πλευρά της πατρίδας που κρύβεται μες στο σκοτάδι της εποχής.

Παίζουν: Λάκης Λαζόπουλος, Παύλος Ορκόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου, Τάσος Παλαντζίδης, Σταύρος Μαρκάλας, Κωνσταντίνος Τραφαλής, Θράσος Σταθόπουλος, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Κωνσταντίνος Γιάννης, Φαίδρα Σκλήρη, Λαζάρια Σαζείδου

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος, Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς, Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου, Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος, Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Μπέζος, Βοηθός σκηνοθέτη: Στελίνα Καρασαββίδου, Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα, Δημόσιες Σχέσεις: Ολγα Παυλάτου, Oργάνωση παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη



Θέατρο: Βέμπο, Καρόλου 18, Αθήνα, τηλ.: 210 5221167

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 10 Οκτωβρίου – 4 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Πέμ. & Κυρ.: 19:00, Παρ.: 21:00, Σάβ.: 20:30

Διάρκεια: 110΄

Εισιτήρια: 17€ -25€



