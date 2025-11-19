Το εμβληματικό έργο του Κώστα Μουρσελά, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην τηλεοπτική σειρά (1972-1974) με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο, δυσκολεύοντας το καθεστώς της χούντας να το λογοκρίνει, ανεβαίνει στη σκηνή. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, αυτός ο αειθαλής ηθοποιός με την πλούσια υποκριτική γκάμα, μοιράζεται το δίδυμο με τον Λεωνίδα Κακούρη σε μια ευφυή σκηνική αναμέτρηση, όπου όλα όσα λέγονται υπονοούνται με ξεχωριστή μαεστρία. Μια κωμωδία με αλήτικα, αναρχικά και ανατρεπτικά στοιχεία, πολιτικό σχόλιο, παράλογη λογική και διαχρονική αξία.

Παίζουν: Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Σταρόβας, Σοφία Μανωλάκου

Συντελεστές: Κείμενο: Κώστας Μουρσελάς Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας Σκηνικά-Κοστούμια: Αντώνης Χαλκιάς Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη Σταματοπούλου Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Ελεωνόρα Καραβανή Παραγωγή: Non Grata Productions

Θέατρο: Αργώ Ελευσινίων 13-15, Μεταξουργείο, τηλ.: 210 5201684

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 29 Οκτωβρίου – 1 Φεβρουαρίου

Παραστάσεις: Πέμ.: 20:00 Παρ.-Σάβ.: 21:00 Σάβ.: 18:00 Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 18€-22€

