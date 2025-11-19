Με την υπογραφή του συγγραφικού διδύμου των Ρέι Κούνεϊ και Τζον Τσάπμαν και τη σκηνική προσαρμογή του έργου από τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, το «Στο Τσακ!» έρχεται να θυμίσει ότι οι κωμωδίες είναι για να γελάμε. Πρωτότυπη και επίκαιρη, με αναφορές στο σήμερα, στις ανθρώπινες σχέσεις και στην ελληνική πραγματικότητα, ξετυλίγει ένα κουβάρι κρυφών συναντήσεων και παρεξηγήσεων υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γιώργου Λύρα. Μια καθαρόαιμη φάρσα που ανατρέπει τις ισορροπίες, εκτός κι αν καταφέρουν οι ήρωες να τις αποφύγουν στο τσακ…

Παίζουν: Κώστας Αποστολάκης, Ματίνα Νικολάου, Τόνυ Δημητρίου, Σύλβια Δελικούρα, Χάρης Χιώτης, Ιλιάνα Γαϊτάνη, Λάζαρος Βασιλείου, Στεφανία Γκουρνέλου, Μαριλένα Λιακοπούλου

Συντελεστές: Προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Σκηνοθεσία: Γιώργος Λύρας, Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα, Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Κοστούμια: Κατερίνα Ανδρικοπούλου, Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Παραγωγή: Marosssoulis Productions

Info

Θέατρο: Αλέκος Αλεξανδράκης – Κυψέλης 54, Αθήνα, τηλ.: 210 8834235

Εναρξη-Ολοκλήρωση: 10 Οκτωβρίου – 6 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Τρ. & Σάβ.: 18:00 Τετ. & Κυρ.: 19:30 Παρ.-Σάβ.:21:00

Διάρκεια: 100΄

Εισιτήρια: 20€-25€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Στο τσακ» από το inTickets.