5 το πρωί: Ριζικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – 24ωρη πανελλαδική απεργία – Υψηλοί τόνοι στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ
Ένα νομοσχέδιο το οποίο επιχειρεί να χαρτογραφήσει την μετάβαση στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Δένδιας, ανακοινώνοντας μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο και αλλαγές στη θητεία
1
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε ο Δένδιας
- «Η δημιουργία ενός νέου στρατού»: Τις σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε χθες ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσίασε ο υπουργός, σκοπεύουν στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών και όλων όσων υπηρετούν σε αυτές, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού της «Ατζέντας 2030».
- Οι αυξήσεις: Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στις αυξήσεις των μισθών των στρατιωτικών, που προέρχονται από χρήματα που εξοικονομήθηκαν από την Α’ φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων μέσω της συγχώνευσης στρατοπέδων, δίνοντας ορισμένα παραδείγματα: Ανθυπολοχαγός που υπηρετεί 3 χρόνια σε παραμεθόριο = Από 1.197 στα 1.576 ευρώ καθαρά.
- Η δημοσκόπηση: Την ίδια ώρα, σε δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αξιολογείται θετικότερα από όλα τα μέλη της κυβέρνησης, καθώς το 51% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντά ότι είναι ο πιο επιτυχημένος υπουργός.
2
Σήμερα η Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ
- Τετάρτη 1/10: Παραλύει σήμερα η Αττική εν όψει της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα με συγκεντρώσεις να έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα, Πειραιά και Κορωπί. Η ΑΔΕΔΥ ξεσηκώνεται ενάντια στο 13ωρο δουλειάς και ζητά επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου, απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.
- Πώς θα κινηθούν τα μέσα; Από τις 09:00 έως τις 21:00 θα κινηθούν τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, το μετρό και ο ηλεκτρικός, από τις 09:00 έως τις 17:00 το τραμ, ενώ σε 24ωρη απεργία θα συμμετέχουν ο προαστιακός και τα ταξί.
- Κανονικά οι πτήσεις: Στην 24ωρη πανελλαδικη απεργία είχε αποφασίσει να συμμετάσχει και η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ωστόσο, η απεργία τους κρίθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και οι πτήσεις θα γίνουν κανονικά.
3
Σκληρή αντιπαράθεση στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
- Η κατάθεση Σημανδράκου: Η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεδρίασε χθες με την κατάθεση του πρώην προέδρου Ευάγγελου Σημανδράκου (21.12.2022–3.1.2024). Ο ίδιος άσκησε κριτική στον Νίκο Σαλάτα, ενώ για την παραίτησή του έκανε λόγο για «παράτυπες διαδικασίες κατάληψης εξουσίας» από τον διάδοχό του, Κυριάκο Μπαμπασίδη. Επιπλέον, κατήγγειλε πιέσεις από τον τότε γγ Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Στρατάκο σχετικά με τα δεσμευμένα ΑΦΜ.
- Πυρά από την αντιπολίτευση: Το ΠαΣοΚ καταλογίζει στη γαλάζια παράταξη «απελπισία και αμηχανία» και υποστηρίζει πως ο κ. Σημανδράκος επιβεβαίωσε στην κατάθεση του «πολιτικές παρεμβάσεις που δεχόταν για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων». Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνουν με νόημα πως «οι πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν και φέρουν φαρδιά – πλατιά τη σφραγίδα του ίδιου του κ. Μητσοτάκη».
- Τι υποστηρίζει η ΝΔ: Πηγές της γαλάζιας παράταξης, λένε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στο έργο του από υπουργούς ή από το Μαξίμου. Με αιχμή προς τα κόμματα της μειοψηφίας, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «ας μην βιάζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βγάζουν συμπεράσματα».
4
Όλα τα βλέμματα στο σχέδιο Τραμπ για Γάζα
- Θετικά το υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα: Τη στήριξη τους στο σχέδιο Τραμπ εξέφρασαν με κοινή δήλωση τους οι υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Τουρκίας, της Ινδονησίας και του Πακιστάν. Θετικά εκτίμησαν τις προσπάθειες για το τέλος της σύγκρουσης και το μέλλον της Γάζας η Ευρώπη, η Ρωσία και η Κίνα.
- Οι αντιδράσεις: Αντίθετα, η ισραηλινή ακροδεξιά εκτιμά ότι η συμφωνία Νετανιάχου στο σχέδιο αποτελεί «διπλωματική ήττα» και «ιστορική αποτυχία», παρότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε πως δεν αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος και ο στρατός θα συνεχίσει να ελέγχει την Λωρίδα.
- «Μασάζ» από Τουρκία και Κατάρ στη Χαμάς: «Πιθανή η απόρριψη του σχεδίου Τραμπ» σχολίασε, χθες, στο BBC ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς. Η οργάνωση ετοιμάζει την απάντηση της στο σχέδιο Τραμπ και συνομιλεί στη Ντόχα με διαπραγματευτική ομάδα από την Τουρκία και το Κατάρ, με την απάντηση της να κρίνει τις εξελίξεις.
5
Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»
- Στο 21% των πτήσεων: Καθυστερήσεις από 20 έως 40 λεπτά σημειώθηκαν σε πολλές πτήσεις από το πρωί της Τρίτης. Τη Δευτέρα η κατάσταση ήταν δραματική, καθώς παρουσίασε καθυστέρηση το 21% των πτήσεων, ενώ το Σαββατοκύριακο η αναμονή των ταξιδιωτών άγγιξε τις δύο ώρες.
- Υποστελεχωμένα τα αεροδρόμια: Όπως σημειώνει στο Βήμα η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, «για όλη τη χώρα υπάρχουν 600 ελεγκτές, ενώ κανονικά πρέπει να είναι περισσότεροι από 700. Μας έχουν ενημερώσει ότι αναμένονται 97 νέοι ελεγκτές, ωστόσο ο μέσος χρόνος εκπαίδευσής τους είναι δύο με τρία χρόνια. Άρα, πάλι εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να καλύψουμε την αυξανόμενη κίνηση.
- Απαρχαιωμένος εξοπλισμός: Παράλληλα, τίθεται και το ζήτημα του απαρχαιωμένου εξοπλισμού. «Το σύστημα ραντάρ μετρά 25 χρόνια, όταν θα έπρεπε να είναι μέχρι 10 χρόνια. Είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη στον τεχνολογικό εξοπλισμό».
