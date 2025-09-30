Αρνητικά αξιολογεί την κυβέρνηση η πλειοψηφία των πολιτών, μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τα στοιχεία του β’μέρους της δημοσκόπησης της ALCO.

Πιο συγκεκριμένα, το 38% δηλώνει ότι η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει «ίδια κακή», ενώ το 20% θεωρεί ότι είναι «ίδια καλή». Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την αξιολόγηση των πολιτών για τα πρόσωπα που απαρτίζουν την κυβέρνηση, ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι εκείνοι που συγκεντρώνουν τις θετικότερες αξιολογήσεις.

Η εικόνα για την κυβέρνηση

Αναλυτικότερα, στην ερώτηση «μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ η εικόνα σας για την κυβέρνηση είναι:», το 38% δηλώνει ότι η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει «ίδια κακή», ενώ το 20% θεωρεί ότι είναι «ίδια καλή». Το 31% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η εικόνα της κυβέρνησης είναι πλέον «χειρότερη», ενώ μόλις το 5% δηλώνει πως τη βλέπει «καλύτερη». Ένα 6% προτίμησε να απαντήσει «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO, οι πολίτες εμφανίζονται ξεκάθαροι στην ερώτηση «αν θα είχατε μεγαλύτερο όφελος αν αντί για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών είχε γίνει μείωση του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης;», καθώς η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε θετικά.

Συγκεκριμένα, το 70% εκτιμά πως μια μείωση στον ΦΠΑ ή στους ειδικούς φόρους θα ήταν πιο αισθητή στην καθημερινότητα και την τσέπη τους. Μόλις το 16% θεωρεί ότι δεν θα υπήρχε μεγαλύτερο όφελος, ενώ ένα 14% δηλώνει «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».

Στην ερώτηση «Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης;», η πλειοψηφία απάντησε αρνητικά.

Συγκεκριμένα, το 53% δηλώνει ότι δεν είναι «καθόλου» ικανοποιημένο, ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο. Το 27% απαντά ότι είναι «λίγο» ικανοποιημένο, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες (24%). Αντίθετα, το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν «πολύ/αρκετά» ικανοποιημένοι υποχωρεί στο 19% από 22% τον Ιούνιο και 21% τον Μάιο.

Πιο επιτυχημένος υπουργός ο Δένδιας – Στη δεύτερη θέση ο Πιερρακάκης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης, ο Νίκος Δένδιας κατατάσσεται ως ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης, ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, με ποσοστό 51%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος συγκεντρώνει το 33% των προτιμήσεων. Ακολουθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης με 28% και ο Κωστής Χατζηδάκης με 21%.

Σε πτώση η ΝΔ – Στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση

Παράλληλα, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει νέα πτώση συγκεντρώνει ποσοστό 24% έναντι 25% τον Ιούνιο.

ΠαΣοΚ και ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν οριακή άνοδο με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να φτάνει το 11,5% (από το 10,7%) και το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου 6,2% (από 5%).

Στα αξιοσημείωτα της μέτρησης της ALCO η αναρρίχηση της Ελληνικής Λύσης στην τρίτη θέση με ποσοστό 9,3%

Σε σχέση με την πρόθεση ψήφου (επί των έγκυρων) καταγράφονται οι εξής επιδόσεις στα κόμματα: