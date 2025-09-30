Με την κατάθεση του Ευάγγελου Σημανδράκου, πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 21.2022 έως τις 3.1.2024 συνεδριάζει σήμερα η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά τη σκανδαλώδη υπόθεση του Οργανισμού.

Ο κ. Σημανδράκος, στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξήγησε ότι διορίστηκε στη θέση μέσω του ΑΣΕΠ και θέλησε να απαντήσει σε όσα είχε υποστηρίξει ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, ο προηγούμενος μάρτυρας.

«Δεν υπήρχε δεύτερο πρωτόκολλο»

Αφού έσπευσε να διαψεύσει τα όσα είπε περί δεύτερου πρωτοκόλλου εξήγησε: «Εχω ζητήσει από διεύθυνση αν μέχρι τώρα έπεσε στην αντίληψή τους, αν έχω δεύτερο πρωτόκολλο ή όχι.

»Προφορικώς μου είπαν πως δεν υπάρχει. Θα τους παρακαλέσω να τα στείλουν στο προεδρείο. Και βέβαια για το ποιος ερχόταν ζήτησα επίσης να γίνει ο οργανισμός, όταν μπαίνει κάποιος έχει βιβλίο επισκεπτών. Ζήτησα να γίνει φωτοτύπηση και να δοθεί σε εσάς, τα ζήτησα από τότε που ήμουν έως και σήμερα. Θα ήθελα να δείτε ποιοι έρχονταν και που πήγαιναν στον οργανισμό».

Επίθεση σε Σαλάτα – Αναφορές σε έγγραφο της Ε.Ε.

Ο ίδιος καταφέρθηκε και κατά του Νίκου Σαλάτα, καταθέτοντας όπως είπε ένα έγγραφο για την έρευνα της Ε.Ε. τονίζοντας ότι «αν θυμάμαι καλά στη σελίδα 31, λέει ότι η περίοδος 2019 – 2024 τα μέλη του ΔΣ και οι αξιωματούχοι λειτούργησαν αποτελεσματικά με ΕΕ….συνεπώς το 22-23 ελέγχεται».

Τι είπε για…

Για την υπόθεση της 73χρονης

Σχολιάζοντας την υπόθεση της 73χρονης που είχαν καταγγείλει την υπόθεση της στην εξεταστική οι δυο προηγούμενοι μάρτυρες, ο κ. Σημανδράκος επεσήμανε πως κακώς διαπομπεύτηκε η γυναίκα και ειπώθηκε ότι δεν είχε ιδιόκτητες εκτάσεις. «Είχε περίπου 1000 κάτι μισθωτήρια. 1000 έντυπα. Δεν μπόρεσε να γίνει καταχώρηση από τα ΚΥΔ. Έγινε έλεγχος. Φάνηκε ότι έχει κάποια κενά. Η επιτροπή ενστάσεων προτίμησε πάλι τον ρόλο του διακομιστή να τα στείλει στην κεντρική υπηρεσία».

Για Τυχεροπούλου

Για την κ. Τυχεροπούλου, που επίσης οι δύο μάρτυρες (Σαλάτας – Μπαμπασίδης) είχαν αφήσει σοβαρές υπόνοιες, ο κ. Σημανδράκος ξεκαθάρισε ότι «δεν γνωριζόμασταν από το παρελθόν», ενώ όπως είπε η σύσταση έγινε μέσω του Γιώργου Γεωργαντά, του τότε υπουργού. Εξήγησε δε ότι δεν ήταν κάτι περίεργο ή ασυνήθιστο να κατέχει κανείς δύο θέσεις, επικαλούμενος παρόμοια κατάσταση και στον αντίστοιχο οργανισμό της Ιταλίας.

Η απολογία για τις επιθέσεις Αυγενάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη, ζήτησε εξηγήσεις από τον κ. Σημανδράκο για τα όσα είχε πει ο Αυγενάκης σε δηλώσεις του κατά του πρώην προέδρου όπου τον χαρακτήριζε αναξιόπιστο μη ικανό πρόεδρο ακόμη και τζούφιο, αποδίδοντας εκεί τον λόγο που ζήτησε την παραίτησή του.

«Δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να εξηγήσω εγγράφως ή προσωπικώς για το αν η πληρωμή είχε προβλήματα. Δεν είχε προβλήματα θα πω η πληρωμή. Η επιλογή υπουργού να βγαίνει σε ΜΜΕ να χαρακτηρίζει με πιο απαξιωτικό τρόπο πρόεδρο οργανισμού που προΐσταται σημαίνει ότι θα έπρεπε να κάνει ενέργειες για να δώσω εξηγήσεις. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Επέλεξε τη μέθοδο της απαξίωσης χαρακτήρα και επαγγελματικής υπόστασης για να τον αναγκάσει να φύγει. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να διώξει κάποιον από οργανισμό».

Γιατί παραιτήθηκε, οι λόγοι

Ερωτηθείς για τους λόγους της παραίτησής του, ο Ευάγγελος Σημανδράκος έκανε λόγο για «παράτυπες διαδικασίες κατάληψης εξουσίας» από τον διάδοχό του Κυριάκο Μπαμπασίδη.

«Αναγκάστηκα να στείλω επιστολή στον Μπρατάκο. Κανονίστηκε η ακρόαση στο Μαξίμου. Δεν είχαν πλήρη εικόνα για το τι συνέβαινε. Μου είπαν: “εσύ κάνεις τη δουλειά σου, προχωράς και μιλάμε το νέο έτος”. Μετά μου ζητήθηκε να πάω ξανά στο Μαξίμου, έπρεπε να ακυρώσω το ΔΣ που ήταν προγραμματισμένο εκείνη την ημέρα. Ο Μπαμπασίδης έκανε μόνος του ΔΣ, επικαλούμενος πως δεν υπήρχε δικό μου επίσημο έγγραφο. Ακολούθως απομακρύνθηκαν ενοχλητικά στελέχη. Παραιτήθηκα, επειδή δεν είχε νόημα να υφίσταμαι σε έναν Οργανισμό», τόνισε.

Οι πιέσεις για τα «δεσμευμένα ΑΦΜ» και τον «Φραπέ»

Σε άλλο σημείο κατονόμασε τον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στρατάκο ότι του μετέφερε μήνυμα πώς «κάτι πρέπει να γίνει με τα δεσμευμένα ΑΦΜ», εξηγώντας ότι δέχθηκε πιέσεις.

«Μου έγινε μνεία από τον κύριο Στρατάκο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Φάνηκε ότι ήθελαν να πληρωθούν. Αφότου έφυγα από τον Οργανισμό, έγινε έκτακτο ΔΣ για την αποδέσμευσή τους και ειπώθηκε πως υπάρχει άνωθεν πολιτική εντολή προκειμένου να προχωρήσει το θέμα» ανέφερε ο μάρτυρας.

Όπως είπε ήταν συχνές οι κλήσεις Στρατάκου προς τον ίδιο ότι «πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος», όπως είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τον επονομαζόμενο «φραπέ» ή αλλιώς Γιώργο Ξυλούρη.

«Του λέω μοναδικός τρόπος είναι να γίνει έλεγχος σε όλη την εκμετάλλευση», ενώ το αίτημα ήταν να γίνει σε μέρος της εκμετάλλευσης, όπως ανέφερε.